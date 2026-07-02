02/07/2026

EU – Armenia

Ձերբակալություններ Թուրքիայում

infomitk@gmail.com 02/07/2026 1 min read

Թուրքիայում ձերբակալություններ են տեղի ունեցել։ Ձերբակալվել է 13 մարդ, որոնց մեղադրում են «Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորման հետ կապեր ունենալու մեջ։

Այս մասին հայտնում է TRT Haber պարբերականը։

Ձերբակալությունները եղել են Դյուզջե եւ Բուրսա նահանգներում։ Իրականացվել են Դյուզջեի Գլխավոր դատախազության կոորդինացմամբ։ Շրջայցները իրականացվել են Հետախուզության վարչության եւ Ահաբեկչության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից՝ համատեղ։

Թիրախում եղել են նախապես նշված հասցեները, որտեղ ըստ հետախուզական տվյալների, գտնվել են ահաբեկիչների հետ կապեր ունենալու մեջ կասկածվողները։ Աջակցություն են ցուցաբերել նաեւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՌԴ ԱԳՆ-ն փաստացի մերձբալթյան երկրներին «հայելային պատասխանի» հող է նախապատրաստում

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետի կինը հրապարակայնորեն վիճաբանել է ամուսնու հետ. Լուսանկար

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ մեթոդ է կիրառվում Իրանի հետ բանակցություններում

02/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստանում

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն Հայաստանին առևտրային փրկարար օղակ է առաջարկում ռուսական սահմանափակումներից հետո

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը զգուշացնում է մայրաքաղաքներին՝ ձեռքերը հեռու մեր բյուջեից

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արզաքանցյանը ԱԺ ընտրությունների պատճառո՞վ է ամուսնալուծվել

02/07/2026 infomitk@gmail.com