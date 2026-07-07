07/07/2026

EU – Armenia

«Ուժեղ Հայաստանին» վնասել է Ռուսաստանը` Պուտինի հայտարարությունը

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստանում» վստահ են, որ իրենց վնասել է Ռուսաստանի հետ ասոցացվելը․ հակառուսական տրամադրությունները տարածվել են նաեւ իրենց վրա եւ ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Ապրիլի 1-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հայտնի հայտարարությունն էլ է իրենց մեծապես վնասել:

Պուտինն ասել էր. «Կան բազմաթիվ քաղաքական ուժեր, որոնք ռուսամետ դիրքորոշում ունեն… Մենք շատ կցանկանայինք, որ այդ բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, գործիչները կարողանային մասնակցել ներքաղաքական աշխատանքին` ընտրությունների ընթացքում»։

Ըստ հարցումների, մինչ Պուտինի այդ հայտարարությունը մեր հանրության ընդամենը 13 տոկոսն էր Ռուսաստանի հետ կապում Սամվել Կարապետյանին, իսկ հայտարարությունից հետո` մոտ 55 տոկոսը:

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ում ավարտին են մոտենում կադրային վերադասավորումները․ հայտնի է նաև խմբակցության քարտուղարի հավանական թեկնածուն

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է Արայիկ Հարությունյանը հայտնվել Փաշինյանի «սև ցուցակում». մանրամասներ

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավական ահաբեկչությունը՝ որպես իշխանության անկման սկիզբ. Գագիկ Ծառուկյանի օրինակը և պատմության դառը դասերը

07/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գաղտնի տեղեկություններով փաստաթղթերը գտել են աղբանոցից. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խամենեի սպանության համար վրեժխնդիր լինելը մեր իրավունքն է․ Իրանի փոխնախագահ. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայցելի Սիրիա

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թագավորը ֆուտբոլ չի սիրում

07/07/2026 infomitk@gmail.com