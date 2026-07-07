07/07/2026

EU – Armenia

«Ուժեղ Հայաստան»-ը հայտարարություն է տարածել

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը դատապարտում է գործող իշխանությունների կողմից «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ իրականացվող քաղաքական բռնաճնշումներն ու նրան պատկանող ձեռնարկություններում տեղի ունեցած խուզարկությունները:

Սա երկրում շարունակվող քաղաքական զանգվածային հետապնդումների հերթական օրինակն է։

Գործող իշխանությունների կողմից շարունակվող բռնաճնշումների հիմնական նպատակն է լռեցնել ընդդիմադիր ուժերին։ Իրավապահ համակարգի կիրառումը` որպես քաղաքական զենք, ծանր հարված է հասցնում երկրի տնտեսությանը և ներդրումային միջավայրին։

Ակնհայտ է, որ այս ամենը չունի հանրային աջակցություն: Հայաստանին անհրաժեշտ է փոփոխություն, որը կապահովի իրավունքի գերակայություն, անկախ արդարադատություն և հասարակության բարեկեցություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր ու ողբերգական ավտովթար՝ Արագածոտնում․ երեք զոհ կա. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքե՞ր կլինեն նոր խորհրդարանի պատգամավորները

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդարանում բարձրացվել է Ավետիք Չալաբյանի կալանավորման հարցը

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գաղտնի տեղեկություններով փաստաթղթերը գտել են աղբանոցից. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խամենեի սպանության համար վրեժխնդիր լինելը մեր իրավունքն է․ Իրանի փոխնախագահ. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայցելի Սիրիա

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թագավորը ֆուտբոլ չի սիրում

07/07/2026 infomitk@gmail.com