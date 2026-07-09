««Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել»:
Այս մասին գործարանի մոտ լրագրողների հետ ճեպազրույցում տեղեկացրել է էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Էդգար Զաքարյանը:
«Մենք տեխնիկական հարցեր էինք քննարկում՝ ոնց կարող ենք անել, որ գործարանը չկանգնի և աշխատի: Իրավական գործընթացների պատասխանն իրավապահ կառույցները կտան: Մեծ հավանականությամբ գործարանը մեծ վնասներ չի կրել չաշխատելու հետևանքով, մենք ժամանակին հասել ենք»,- նշել է փոխնախարարը:
«Արարատցեմենտ»-ի աշխատակիցներն առավոտյան հավաքվել են գործարանի մոտ, բողոքի ակցիա արել: Արդեն 4-րդ օրը հարկադիր պարապուրդում գտնվող «Արարատցեմենտի» աշխատակիցները հայտարարել են, որ ուզում են հասկանալ՝ ինչ է գործարանի շուրջ կատարվում, ու ինչ է լինելու իրենց հետագա ճակատագիրը:
Օրերս ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված քրեական վարույթի շրջանակներում իրավապահները կապարակնքել են գործարանը, և այն չէր աշխատում:
Վարչապետը հայտնել է, որ լինելու է «Արարատցեմենտ»-ի պետականացման գործընթաց:
Բաց մի թողեք
Քննարկվել է հայկական արտադրանքները հունական ներկրողներին և դիստրիբյուտորներին ներկայացնելու տարբերակները․ Լուսանկար
Կասեցվել է «Ոսկե Կաթ»-ի արտադրական գործունեության առանձին գործառույթը
ԵՄ – Մեքսիկա առևտրային համաձայնագիրը հաստատվեց Խորհրդարանում. Լուսանկար