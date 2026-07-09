09/07/2026

EU – Armenia

«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

««Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել»:

Այս մասին գործարանի մոտ լրագրողների հետ ճեպազրույցում տեղեկացրել է էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Էդգար Զաքարյանը:

«Մենք տեխնիկական հարցեր էինք քննարկում՝ ոնց կարող ենք անել, որ գործարանը չկանգնի և աշխատի: Իրավական գործընթացների պատասխանն իրավապահ կառույցները կտան: Մեծ հավանականությամբ գործարանը մեծ վնասներ չի կրել չաշխատելու հետևանքով, մենք ժամանակին հասել ենք»,- նշել է փոխնախարարը:

«Արարատցեմենտ»-ի աշխատակիցներն առավոտյան հավաքվել են գործարանի մոտ, բողոքի ակցիա արել: Արդեն 4-րդ օրը հարկադիր պարապուրդում գտնվող «Արարատցեմենտի» աշխատակիցները հայտարարել են, որ ուզում են հասկանալ՝ ինչ է գործարանի շուրջ կատարվում, ու ինչ է լինելու իրենց հետագա ճակատագիրը:

Օրերս ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված քրեական վարույթի շրջանակներում իրավապահները կապարակնքել են գործարանը, և այն չէր աշխատում:

Վարչապետը հայտնել է, որ լինելու է «Արարատցեմենտ»-ի պետականացման գործընթաց:

Բաց մի թողեք

1 min read

Քննարկվել է հայկական արտադրանքները հունական ներկրողներին և դիստրիբյուտորներին ներկայացնելու տարբերակները․ Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասեցվել է «Ոսկե Կաթ»-ի արտադրական գործունեության առանձին գործառույթը

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ – Մեքսիկա առևտրային համաձայնագիրը հաստատվեց Խորհրդարանում. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի առանձնատնից կոկորդիլոսների տեղափոխման ընթացքում փրկարար ծառայող չի տուժել, թեթև վնասվածք է ստացել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Տավուշում, Խաշթառակի կամրջի տակ հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած քաղաքացի. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com