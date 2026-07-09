Մահացել է բրիտանացի երգչուհի Բոնի Թայլերը. Տեսանյութ, լուսանկար

Մահացել է բրիտանացի հայտնի ռոք երգչուհի Բոնի Թայլերը։ Նա 75 տարեկան էր։
Նրա ամենահայտնի երգը I Need a Hero-ն է։
Հանդիսատեսին հայտնի է նաև «Lost in France», «More Than a Lover», «It’s a Heartache» և մի շարք այլ կատարումներով։
Մահացել է բրիտանացի հայտնի ռոք երգչուհի Բոնի Թայլերը։ Նա 75 տարեկան էր։
Նրա ամենահայտնի երգը I Need a Hero-ն է։
Հանդիսատեսին հայտնի է նաև «Lost in France», «More Than a Lover», «It’s a Heartache» և մի շարք այլ կատարումներով։
Բաց մի թողեք
Գուստավ Մալերը սիմֆոնիայի մեջ տեղավորեց ամբողջ տիեզերքը․ Ծննդյան օրն է այսօր
Սյունիքի սրտում համախմբվել են համաշխարհային երաժշտարվեստի նշանավոր ներկայացուցիչներ. կայացել է «Կապան Ֆեստ»-ը. Լուսանկարներ
Երբ բեմն այլևս սահման չէր. «JAZZ Պոետիկա․ Պոետիկ թռիչք մեկ գործողությամբ». Լուսանկարներ