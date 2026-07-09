09/07/2026

EU – Armenia

Մահացել է բրիտանացի երգչուհի Բոնի Թայլերը. Տեսանյութ, լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

Մահացել է բրիտանացի հայտնի ռոք երգչուհի Բոնի Թայլերը։ Նա 75 տարեկան էր։

Նրա ամենահայտնի երգը I Need a Hero-ն է։

Հանդիսատեսին հայտնի է նաև «Lost in France», «More Than a Lover», «It’s a Heartache» և մի շարք այլ կատարումներով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գուստավ Մալերը սիմֆոնիայի մեջ տեղավորեց ամբողջ տիեզերքը․ Ծննդյան օրն է այսօր

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սյունիքի սրտում համախմբվել են համաշխարհային երաժշտարվեստի նշանավոր ներկայացուցիչներ. կայացել է «Կապան Ֆեստ»-ը. Լուսանկարներ

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ բեմն այլևս սահման չէր. «JAZZ Պոետիկա․ Պոետիկ թռիչք մեկ գործողությամբ». Լուսանկարներ

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի առանձնատնից կոկորդիլոսների տեղափոխման ընթացքում փրկարար ծառայող չի տուժել, թեթև վնասվածք է ստացել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Տավուշում, Խաշթառակի կամրջի տակ հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած քաղաքացի. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com