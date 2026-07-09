Մանրամասներ՝ ՔՊ-ականին դանակահարելու գործից. Լուսանկար

Հուլիսի-ին 4-ին Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում դանակահարվել էին նախկին վարչական ղեկավար Արմեն Եղիազարյանը, նրա հայրն ու մայրը։
Նրանք վնասվածքներով տեղափոխվել էին Սպիտակի հիվանդանոց, որտեղ Արմեն Եղիազարյանը վիրահատվել էր։ Ծեծվել ու դանակի հարվածներ է ստացել նաև ենթադրաբար Եղիազարյաններին դանակահարողը՝ 23-ամյա Արեն Վարդանյանը․ նա ռազմական ոստիկանության ծառայող է։
Ըստ տեղեկությունների՝ Արեն Վարդանյանը Եղիազարյանների տան հարակից ճանապարհով չի կարողացել անցնել մեքենայով, խնդրել է բացել ճանապարհը, որտեղ կայանած է եղել Եղիազարյանների մեքենան։ Եղիազարյանը ճանապարհ չի տվել, որից կռիվ եւ ծեծկռտուք է սկսվել, միացել են նաեւ նախկին համայնքապետի ծնողները։
Արմեն Եղիազարյանը վարչական ղեկավարի պաշտոնից ազատվել էր այն բանից հետո, երբ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում էր սկսվել՝ դատավորին կաշառք տալու մեղադրանքով։ Դրանից հետո նույն՝ վարչական ղեկավարի պաշտոնում նշանակվել է Եղիազարյանի եղբոր կինը, որը պաշտոնավարում է մինչ այսօր։ Արմեն Եղիազարյանը հունիսի 7-ի ընտրությունների ժամանակ ղեկավարում էր «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության Ջրաշենի շտաբը։ Քննչական կոմիտեում դեպքի վերաբերյալ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, դրա վերաբերյալ «Հրապարակ»-ին փոխանցեցին․
«Ջրաշենում տեղի ունեցած դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 1 անձի նկատմամբ՝ Քրեական օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասով (առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը) և 167-րդ հոդվածի 1-ին մասով (առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելը): Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է տնային կալանքը: Կատարվում է նախաքննություն»։
Բաց մի թողեք
Դատախազությունը պահանջում է Բնապահպանության նախկին նախարարի տիրապետության ներքո «հատուկ պահպանվող տարածքը վերադարձնել»
Գորիսում խուզարկվել է «Սյունյաց երկիր» թերթի խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանի բնակարանը. Լուսանկար
Արմավիրի բանտի 12-րդ խցում դատապարտյալների մասնակցությամբ միջադեպ է եղել