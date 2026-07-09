09/07/2026

EU – Armenia

Մանրամասներ՝ ՔՊ-ականին դանակահարելու գործից. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

Հուլիսի-ին 4-ին Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում դանակահարվել էին նախկին վարչական ղեկավար Արմեն Եղիազարյանը, նրա հայրն ու մայրը։

Նրանք վնասվածքներով տեղափոխվել էին Սպիտակի հիվանդանոց, որտեղ Արմեն Եղիազարյանը վիրահատվել էր։ Ծեծվել ու դանակի հարվածներ է ստացել նաև ենթադրաբար Եղիազարյաններին դանակահարողը՝ 23-ամյա Արեն Վարդանյանը․ նա ռազմական ոստիկանության ծառայող է։

Ըստ տեղեկությունների՝ Արեն Վարդանյանը Եղիազարյանների տան հարակից ճանապարհով չի կարողացել անցնել մեքենայով, խնդրել է բացել ճանապարհը, որտեղ կայանած է եղել Եղիազարյանների մեքենան։ Եղիազարյանը ճանապարհ չի տվել, որից կռիվ եւ ծեծկռտուք է սկսվել, միացել են նաեւ նախկին համայնքապետի ծնողները։

Արմեն Եղիազարյանը վարչական ղեկավարի պաշտոնից ազատվել էր այն բանից հետո, երբ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում էր սկսվել՝ դատավորին կաշառք տալու մեղադրանքով։ Դրանից հետո նույն՝ վարչական ղեկավարի պաշտոնում նշանակվել է Եղիազարյանի եղբոր կինը, որը պաշտոնավարում է մինչ այսօր։ Արմեն Եղիազարյանը հունիսի 7-ի ընտրությունների ժամանակ ղեկավարում էր «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության Ջրաշենի շտաբը։ Քննչական կոմիտեում դեպքի վերաբերյալ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, դրա վերաբերյալ «Հրապարակ»-ին փոխանցեցին․

«Ջրաշենում տեղի ունեցած դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 1 անձի նկատմամբ՝ Քրեական օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին մասով (առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը) և 167-րդ հոդվածի 1-ին մասով (առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելը): Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է տնային կալանքը: Կատարվում է նախաքննություն»։

Մանրամասներ՝ ՔՊ-ականին դանակահարելու գործից

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատախազությունը պահանջում է Բնապահպանության նախկին նախարարի տիրապետության ներքո «հատուկ պահպանվող տարածքը վերադարձնել»

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գորիսում խուզարկվել է «Սյունյաց երկիր» թերթի խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանի բնակարանը. Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրի բանտի 12-րդ խցում դատապարտյալների մասնակցությամբ միջադեպ է եղել

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հետմահու ներում է շնորհել 70 տարի առաջ մահապատժի ենթարկված կնոջը

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ական Վաղարշակ Հակոբյանը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոնք են աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ Երևանը զբաղված է ներքին հարցերով, Բաքուն ձեռք է բերում օդային գերակայություն

09/07/2026 infomitk@gmail.com