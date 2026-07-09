09/07/2026

EU – Armenia

Որոնք են աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

Բրիտանական Economist Intelligence Unit (EIU) անալիտիկ կենտրոնը ներկայացրել է ամենամյա վարկանիշային ցանկ, թե որոնք են աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները։ Առաջին տեղում արդեն երկրորդ տարին, գրավել է Կոպենհագենը։ 

Վարկանիշի հիմքում կրթական, մշակութային առողջապահական, շրջակա միջավայրի, քաղաքային տնտեսություններին հատուկ ենթակառուցվածքների առկայությունն է, որ բնակչության համար այդ ամենի հասանելիությունը։ Կոպենհագենը առաջին տեղում է հայտնվել, քանի որ ուն կայուն ենթակառուցվածքներ, ինչպես նաեւ՝ պետական ծառայությունների բարձր որակ։

Երկրորդ տեղում Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննան է։ Անցյալ տարի երկրորդ տեղում նաեւ Ցյուրիխն է եղել։ Այժմ սակայն Ցյուրիխը երրորդ տեղում է հայտնվել։ Ցանկում է նաեւ Մելբուրնը, Սիդնեյը, Ժնեւը, Օսական, Ադելաիդան, Վանքուվերը, Տոկիոն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հետմահու ներում է շնորհել 70 տարի առաջ մահապատժի ենթարկված կնոջը

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ Երևանը զբաղված է ներքին հարցերով, Բաքուն ձեռք է բերում օդային գերակայություն

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

F-16 կործանիչը վթարային վայրէջք է կատարել․ Հունաստան

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հետմահու ներում է շնորհել 70 տարի առաջ մահապատժի ենթարկված կնոջը

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ական Վաղարշակ Հակոբյանը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոնք են աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ Երևանը զբաղված է ներքին հարցերով, Բաքուն ձեռք է բերում օդային գերակայություն

09/07/2026 infomitk@gmail.com