10/07/2026

EU – Armenia

Մհեր Ախտոյանը եւ հայրն արտերկրում անհետացել են. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

Մերձավանի նախկին ՔՊ-ական ղեկավար Մհեր Ախտոյանը եւ հայրը արտերկրում անհետացել են։

Հիշեցնենք, որ Մհեր Ախտոյանը Հայաստանը լքել էր Վալոդյա Գրիգորյանի սպա­նությունից 10 օր առաջ, այժմ մեղադրյալի աթոռին են նրա ազգական Նարեկ Օհանյանը եւ սպանության մեջ մեղադրվող Գեւորգ Հարությունյանը։

Մեր տեղեկություններով՝ Մհեր Ախտոյանի մայրը նույնպես ամուսնու եւ որդու հետ մեկնել էր արտերկիր, ըստ բարեկամների` նա ՀՀ է վերադառնում առանց ամուսնու եւ որդու։ ՀՀ իրավապահները չգիտեն, թե ինչ է կատարվել դրսում: Քննչական կոմիտեից ասացին, որ Ախտոյանների «անհետանալու» հետ կապված վարույթ չկա:\

«Հրապարակ»․ Մհեր Ախտոյանը եւ հայրն արտերկրում անհետացել են

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ական Տավրոս Սափեյանն ԱԺ չի գնա

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ական Վաղարշակ Հակոբյանը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանի տարածքում

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

57-ամյա քաղաքացին ձերբակալվել է

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ռազմական համագործակցություն է սկսել

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նավթը շարունակում է թանկանալ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մհեր Ախտոյանը եւ հայրն արտերկրում անհետացել են. Լուսանկար

10/07/2026 infomitk@gmail.com