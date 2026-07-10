Մունդիալ – 2026․ Անկասելի Ֆրանսիան, Մբապեի վնասվածքն ու Մարոկկոյի «հեքիաթի» տխուր ավարտը. Լուսանկար

Մեկօրյա ընդմիջումից հետո վերսկսվեցին ֆուտբոլի աշխարհի 2026 թ․առաջնության խաղերը: Քառորդ եզրափակիչ փուլում ժամեր առաջ Ֆրանսիան և Մարոկկոն հանդիպեցին Բոստոնում: Ֆրանսիան հաղթեց 2-0 հաշվով։
25-րդ րոպեին ֆրանսիացի գոլահար Կիլիան Մբապեն մտավ տուգանային հրապարակ, որտեղ նրան հետ մղեց պաշտպան Նուսեիր Մազրաուին: Մրցավար Ֆակունդո Տելյոն անմիջապես ցույց տվեց 11 մետրանոց նշանակետը: Մբապեն չկարողացավ գոլի վերածել այդ հնարավարությունը։
Այդուհանդերձ, հարձակվողը իր «խոսքն ասաց» հանդիպման 60-րդ րոպեին՝ խփելով մունդիալներում իր 20-րդ գոլը։
66-րդ րոպեին Ուսման Դեմբելեն խփեց Ֆրանսիայի երկրորդ գոլը՝ միջին հեռավորությունից կատարած հարվածով։
76-րդ րոպեին Մբապեն փոխարինվեց վնասվածքի պատճառով։
Այսպիսով, մարոկկացիները՝ անցյալ տարվա մունդիալի կիսաեզրափակիչի մասնակիցները դուրս մնացին։
Ֆրանսիան կիսաեզրափակիչում կմրցի Իսպանիա-Բելգիա խաղի հաղթողի հետ։
Մարոկկոյի հավաքականի երկրպագուները Լոնդոնում անկարգություններ են կազմակերպել Ֆրանսիայից կրած պարտությունից հետո։
The Telegraph-ի փոխանցմամբ, անկարգությունները զսպելիս ոստիկաններից մեկը գլխի վնասվածք է ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։
Երկրպագուները դուրս են եկել փողոցներ, բարձրացել են մեքենաների վրա ու հրավառություններ արել, տեղի են ունեցել բախումներ ոստիկանության հետ։
Փարիզում կանխվել են խոշոր անկարգությունները։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական խորհրդարանը նպատակ ունի հաղորդագրությունների սկանավորման ռեժիմից բացառել բոլոր չաթերը
OpenAI-ը ներկայացրել է GPT-Live-ը․ այն կլսի, կխոսի ու չի ընդհատի ձեզ
Որոնք են աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները