Ովքեր են Ալեն Սիմոնյանի դեմ աշխատել, որ նրան որևէ պաշտոնի չի նշանակում Փաշինյանը. ցուցակ

«Վերջին օրերին քաղաքական կուլիսներում նոր թափով քննարկվում է Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի քաղաքական ապագան։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Քննարկումների պատճառ դարձավ ոչ միայն Սիմոնյանի վերջին հրապարակային այցը եկեղեցի՝ մեղքերի թողության, այլև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ հանդիպման ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունը։
Փաշինյանը, դիմելով Հանրապետության նախագահին, ասաց.
«Տեղի ունեցան հերթական խորհրդարանական ընտրություններ, և «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ն ունի խորհրդարանում մանդատների մեծամասնություն, և կձևավորենք կառավարություն։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել նախորդող շրջանում կառավարության գործունեությանը Ձեր աջակցության համար։ Առաջիկայում, իհարկե, առիթ կունենանք խոսելու արդեն նոր ձևավորվող կառավարության մասին, նաև նոր ձևավորվող կառավարության ծրագիրը պետք է ընդունենք և, իհարկե, իրականացնենք»։
Այս հայտարարությունը մեկնաբանվեց իբրև հրապարակային ազդակ, որ իշխանությունը շարունակում է վստահել գործող նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, և նրա պաշտոնավարման հարցը ներկայումս չի դիտարկում որպես փոփոխության ենթակա։ Մինչդեռ եղել էին հրապարակումներ, թե Ալեն Սիմոնյանը կարող է հավակնել Հանրապետության նախագահի պաշտոնին, սակայն Փաշինյանի վերջին հայտարարությունից հետո, ըստ այդ մեկնաբանությունների, այդ սցենարին վերջակետ դրվեց։ Ալեն Սիմոնյանը ՀՀ նախագահ չի լինելու։
Իսկ ինչո՞ւ այդքան դաժան։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը մի առիթով գրել էր, որ վերջին ամիսներին ՔՊ կուսակցության մի շարք ներկայացուցիչներ Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացրել են փաստաթղթերի և նյութերի փաթեթ Ալեն Սիմոնյանի և նրա գործունեության վերաբերյալ։ Դրանք, ըստ թերթի աղբյուրների, պարունակել են կոմպրոմատային բնույթի տեղեկություններ՝ կոռուպցիոն ենթադրյալ գործարքների, հովանավորչության կասկածների, կլանային համակարգ ստեղծելու կասկածների, ինչպես նաև թիմակիցներին, այդ թվում՝ կանանց, նեղացնելու և նսեմացնելու դեպքերի վերաբերյալ։
Իհարկե, այս տեղեկությունները պաշտոնապես չեն հաստատվել և չեն էլ կարող, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը, Ալեն Սիմոնյանի մասին խոսելիս, միայն հայտարարել է, որ նա կմնա «քաղաքական կապիտալ», իսկ նրա հետագա ներգրավվածության ձևաչափը դեռ կորոշվի։
Սակայն ՔՊ-ական մեր աղբյուրների փոխանցմամբ՝ վարչապետը, հաշվի առնելով կուսակցության ներսում ձևավորված տրամադրությունները, չի ցանկացել գնալ թիմի զգալի հատվածի դիրքորոշման դեմ։ «Ժողովուրդ»-ին ՔՊ-ից փոխանցվել է մի հսկա ցուցակ, թե ովքեր են վերջին հինգ տարիներին ՔՊ-ում տարբեր պատճառներով լարված հարաբերություններ ունեցել Ալեն Սիմոնյանի հետ՝ դժգոհելով նրա աշխատանքային ոճից և գործընկերների հետ հարաբերություններից։ Եվ այդ դժգոհությունները, ըստ աղբյուրների, հարմար պահին ներկայացվել են Փաշինյանին։
Ըստ այդմ, ցուցակում են՝
Հայկ Սարգսյանը,
Վիլեն Գաբրիելյանը,
Արմեն Խաչատրյանը,
Հայկ Կոնջորյանը,
Հռիփսիմե Հունանյանը,
Ռուբեն Ռուբինյանը,
Ջուլիետա Ազարյանը,
Լուսինե Բադալյանը,
Զարուհի Բաթոյանը,
Հռիփսիմե Գրիգորյանը,
Արփի Դավոյանը,
Լիլիթ Մինասյանը,
Լիլիթ Ստեփանյանը,
Անդրանիկ Քոչարյանը,
Հերիքնազ Տիգրանյանը,
Մխիթար Հայրապետյանը,
Հայկ Ցիրունյանը։
Միաժամանակ պետք է նշել, որ նշված անձինք հրապարակային չեն հաստատում մեր այս տեղեկությունները։
Հատկանշական է նաև, որ վերջին տարիներին մամուլում բազմիցս հրապարակումներ են եղել Ալեն Սիմոնյանի և նրա ընտանիքի ունեցվածքի, հայտարարագրերի և տարբեր հնարավոր շահերի բախումների վերաբերյալ, որոնք, ըստ մեր աղբյուրների, նույնպես ունեցել են իրենց ազդեցությունը վարչապետի որոշման վրա»։
Բաց մի թողեք
Դատավորները չեն վախենում Փաշինյանից
Խոսնակի թեժ մրցույթ. Փաշինյանը նոր թեկնածուներ է դիտարկում
Անդրանիկ Քոչարյանը չի ուզում Ալեն Սիմոնյանի վիճակում հայտնվել