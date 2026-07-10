Մասիսի համայնքային ոստիկանները հունիսի 23-ին օպերատիվ տեղեկություն էին ստացել, որ Խաչփար գյուղի 57-ամյա բնակիչը կանեփ է աճեցնում և տանը թմրանյութ պահում։
Այցելության ժամանակ հայտնաբերվել են մշակված և չորացված կանեփի բույսեր, մոտ 100 գրամ քաշով մանրացված կանեփի զանգված։
Տղամարդը հայտնել է, որ դրանք նախատեսված են իր անձնական օգտագործման համար։
57-ամյա քաղաքացին ձերբակալվել է և փաստաթղթերի հետ ներկայացվել Մասիսի քննչական բաժին։
Բաց մի թողեք
Մանրամասներ՝ ՔՊ-ականին դանակահարելու գործից. Լուսանկար
Դատախազությունը պահանջում է Բնապահպանության նախկին նախարարի տիրապետության ներքո «հատուկ պահպանվող տարածքը վերադարձնել»
Գորիսում խուզարկվել է «Սյունյաց երկիր» թերթի խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանի բնակարանը. Լուսանկար