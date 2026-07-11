Նախատեսվում է միավորել Վանաձոր և Փամբակ համայնքները, ձևավորել մեկ համայնք՝ 22 բնակավայրով

ՀՀ ՏԿԵ նախարարի տեղակալ Առնակ Ավետիսյան Արարատի և Լոռու մարզերում մասնակցել է հանրային քննարկման`«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի շուրջ։
Լոռու մարզում հանրային քննարկման թեման Վանաձոր համայնքի ձևավորման նոր նախագիծն էր, որով նախատեսվում է միավորել անաձոր և Փամբակ համայնքները՝ ձևավորելով մեկ համայնք՝ 22 բնակավայրերի ընդգրկմամբ։
Արարատի մարզում նախատեսվում է ձևավորել Արարատ համայնք, որում ներառվելու են ներկայիս #Արարատ և #Վեդի համայնքները՝ վերջիններիս կազմում ընդգրկված թվով 32 բնակավայրերով։
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Առնակ Ավետիսյանը հանրային քննարկման ընթաքում ներկայացրել է օրենսդրական փոփոխությունների հիմնական դրույթները։
Փոխնախարարը նշել է, որ համայնքների միավորման նպատակն է ձևավորել առավել արդյունավետ և կենսունակ համայնքներ։
Ինչպես նաև համայնքների միավորումը հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ օգտագործել առկա ռեսուրսները, մեծացնել համայնքների կարողությունները և բարձրացնել բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը։
Հանրային քննարկմանը ներկա էին համայնքների ղեկավարներ, վարչական բնակավայրերի ղեկավարներ, հասարակական կազմակերպությունների, զանգվածային լրատվության միջոցների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։
Հանրային քննարկումների ընթացքում մասնակիցները բարձրաձայնել են իրենց հուզող հարցերը, ներկայացրել առաջարկություններ և դիտարկումներ:
Բաց մի թողեք
Հրաժարվել եմ պատգամավորի մանդատից. Վահագն Արսենյան
Արեն Մկրտչյանը հրաժարվել է պատգամավորական մանդատից
Գլխավոր դատախազի հրամաններով կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել