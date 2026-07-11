11/07/2026

EU – Armenia

Վլադիվոստոկում հղի կինը ընկել է յոթերորդ հարկի պատուհանից և ողջ մնացել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 11/07/2026 1 min read

Վլադիվոստոկում հղի կինը ընկել է իր բնակարանի յոթերորդ հարկի պատուհանից և ողջ մնացել՝ ստանալով միայն կապտուկներ, իսկ չծնված երեխան չի տուժել:

Այս մասին «ՌԻԱ Նովոստի»-ին հայտնել են տարածաշրջանի առողջապահության նախարարությունից։

«Վլադիվոստոկում իսկապես զարմանալի դեպք է տեղի ունեցել. հղիության 30-րդ շաբաթում գտնվող 28-ամյա կինը ողջ է մնացել յոթերորդ հարկից ընկնելուց հետո և ստացել միայն կապտուկներ: Ուլտրաձայնային հետազոտությունը ցույց է տվել, որ պտղի վիճակը բավարար է, և նրա կյանքին ու առողջությանը ոչինչ չի սպառնում»,- ասել է գործակալության զրուցակիցը։
Զրուցակցի խոսքով՝ կինը գիշերը չի կարողացել քնել և որոշել է մաքրել պատուհանը, կանգնել է պատուհանագոգին, սակայն սայթաքել է և յոթերորդ հարկից ընկել մեջքով ներքև։ Նրա աղաղակի վրա հարևանուհին վազել է և շտապօգնություն կանչել։

«Այն փաստը, որ կինը ողջ է մնացել նման բարձրությունից ընկնելուց հետո, արդեն կարելի է հրաշք անվանել։ Այնուամենայնիվ, հետազոտության արդյունքները պարզվել են՝ չնայած յոթերորդ հարկից ընկնելուն՝ պացիենտի մոտ ոչ մի կոտրվածք չի հայտնաբերվել։ Բժիշկները ախտորոշել են միայն փափուկ հյուսվածքների բազմաթիվ կապտուկներ»,- նշել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունաստան – Գերմանիա ինքնաթիռի կոտրված պատուհանը «սկսել է դեպի դուրս քաշել» ուղևորին, ով հազիվ է հետո փրկվել

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոմիկ Մխիթարյանը դադարեցնում է Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնավարումը

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արեն Հայրապետյանը հաղթել է Ադրբեջանի ներկայացուցչին և դուրս եկել Եվրոպայի մինչև 20 տարեկանների ազատ ոճի ըմբշամարտի առաջնության եզրափակիչ. Լուսանկար

11/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բալթյան երկրները կանչում են ռուս դեսպաններին կեղծ արտաքսման մասին պնդումների պատճառով

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաշվի առնելու ուժ։ Գերիշխանին հաճեցնելուց ավելի լավ է սովորել ապրել առանց նրա

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն հնարավորությունները

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարական ինքնաթիռի և գլխավոր դատավորի սկանդալը ցույց է տալիս պատժամիջոցների սահմանները

11/07/2026 infomitk@gmail.com