11/07/2026

EU – Armenia

Վրաերթ Գեղարքունիքում, վարորդն օգնել է երեխային տեղափոխել ԲԿ

infomitk@gmail.com 11/07/2026 1 min read

Երեկ՝ հուլիսի 10–ին, վրաերթ է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։

Ժամը 18.30–ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ, 24–ամյա Նարինե Ք․–ն իր վարած «Kia» մակնիշի ավտոմեքենայով Սևան քաղաքի Նաիրյան փողոցում «Զիմ» սուպերմարկետի դիմաց վրաերթի է ենթարկել հետիոտն, 5–ամյա մի տղայի։

Վարորդը փախուստի չի դիմել, օգնել է երեխային տեղափոխել «Սևան» ԲԿ։

Դեպքի փաստով Քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Տավուշի մարզում, Խաչաղբյուր գետից դուրս են բերել 19-ամյա պայմանագրային զինծառայողի. Լուսանկար

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թևոսյան փողոցում բախվել են «BMW» և «Mitsubishi», վնասվել են «KIA», «FIAT» և «Москвич», տուժածներ կան․ Լուսանկար

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք Կոտայքում, «ROX»-ը վրաերթի է ենթարկել փողոցը չթույլատրելի հատվածով անցնող հետիոտնի․ Լուսանկար

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բալթյան երկրները կանչում են ռուս դեսպաններին կեղծ արտաքսման մասին պնդումների պատճառով

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաշվի առնելու ուժ։ Գերիշխանին հաճեցնելուց ավելի լավ է սովորել ապրել առանց նրա

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն հնարավորությունները

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարական ինքնաթիռի և գլխավոր դատավորի սկանդալը ցույց է տալիս պատժամիջոցների սահմանները

11/07/2026 infomitk@gmail.com