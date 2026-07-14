Ղրիմը Ռուսաստանի ամրոցն էր։ Հիմա այն խոցելի է

Այն, ինչ պետք է լիներ Վլադիմիր Պուտինի գլխավոր նվաճումը, դարձել է ռազմական և անձնական գլխացավանք Ռուսաստանի առաջնորդի համար։
Օլեքսանդրան շաբաթներ առաջ զգուշացրել էր Ղրիմում գտնվող իր ծնողներին պաշարել արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված պաշարներ։ Սակայն նրա մայրը լուրջ չէր ընդունել նախազգուշացումը։
Ղրիմը պետք է լիներ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավոր նվաճումը՝ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում ամրոց, Ռուսաստանի ռազմական ուժը Սև ծովում տարածելու մեկնարկային հարթակ և նրա կայսերական նկրտումների ներքին խորհրդանիշ։ Այս ամենը այժմ սպառնալիքի տակ է, քանի որ Ուկրաինան օդային վերահսկողություն է ձեռք բերում Ռուսաստանի կողմից օկուպացված թերակղզի տանող երթուղիների նկատմամբ, թիրախավորում է մատակարարման լոգիստիկան և ձգտում է մեկուսացնել և թուլացնել Ռուսաստանի ուժերը հարավում։
«Իմ մայրը համոզված էր, որ ո՛չ Ռուսաստանը, ո՛չ էլ Ուկրաինան երբեք ոչինչ չեն անի Ղրիմը սպառնալու համար», – հիշում է Օլեքսանդրան, ով չի տվել իր ազգանունը՝ վախենալով վտանգել իր հարազատներին։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Ղրիմից արձակված հրթիռները հարվածում էին Կիևին, «նա ասաց. «Բայց Ղրիմը յուրահատուկ է»»։
Ռուսաստանի կողմից թերակղզու բռնակցումից ի վեր 12 տարվա ընթացքում Մոսկվան տպավորություն էր ստեղծել, որ այն անձեռնմխելի է՝ զանգվածային ռազմականացման և տնտեսական ինտեգրման շնորհիվ։ Սակայն այն, ինչը մի ժամանակ ռազմավարական ակտիվ էր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար, այժմ վերածվում է կրիտիկական խոցելիության՝ թե՛ ռազմական, թե՛ առաջնորդի համար։
Այսօր Ղրիմի 2.5 միլիոն բնակչությունը, որոնց թվում են նաև Ալեքսանդրայի ծնողները, ապրում են էլեկտրաէներգիայի և ջրի անջատումների պայմաններում, առանց մատակարարման և առանց վառելիքի, քանի որ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը թիրախավորում են ռազմական օբյեկտների հետ մեկտեղ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումները։ Բջջային կապը անհետանում է հաճախակի անջատումների պատճառով, հասարակական տրանսպորտը գործնականում անհետացել է, իսկ վառելիքի վաճառքը մասնավոր անձանց և բիզնեսներին արգելված է։ Գները կտրուկ աճել են, և զբոսաշրջային սեզոնը, որից շատերը կախված են, մեռած է։
Իշխանությունները հունիսի վերջին արտակարգ դրություն հայտարարեցին։
Շատերի համար Ղրիմից դուրս գալը նույնպես գրեթե անհնար է դարձել։ Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը ոչնչացրել են կամուրջներ և այժմ պարեկում են օկուպացված հարավային Ուկրաինայից դեպի Ռուսաստան ցամաքային ճանապարհը։ Գնացքների մեծ մասը այլևս չի գործում։ Հունիսի սկզբին ավելի քան 3000 մեքենա հերթ էր կանգնել Կերչի կամրջով դուրս գալու համար, որը, ըստ Կիևի, կառուցվել է առանց իր համաձայնության, այդպիսով այն դարձնելով անօրինական։
«Ես վախենում էի, որ [մայրս] կմեղադրի Ուկրաինային դրա համար», – ասաց Ալեքսանդրան, որը 2014 թվականից ի վեր ապրում է Կիևում՝ Ռուսաստանի անվտանգության ծառայությունների ճնշման պատճառով: Ռուսաստանը Ղրիմում հազարավոր մարդկանց է հետապնդել Ուկրաինայի նկատմամբ ենթադրյալ համակրանքի կամ կապի համար։
Փոխարենը, քանի որ Ուկրաինայի կողմից Ղրիմի մեկուսացման արշավը փորձում է խախտել հավասարակշռությունը երկրի հարավում, Ալեքսանդրայի մայրը այժմ կարծում է՝ ինչպես շատ ուկրաինացիներ, որ պատերազմը կավարտվի թերակղզում։
«[Մայրս] այս հույսն ունի», – ասաց Ալեքսանդրան: «Բայց ես վստահ չեմ, որ նա հասկանում է, որ դա կարող է իր գինն ունենալ»։
«Ղրիմը ոսկե բանալին է»։
Ղրիմը, իրոք, յուրահատուկ է: Ուկրաինական պատերազմը սկսվեց դրա անեքսիայով 2014 թվականին՝ թերակղզին վերածելով Ռուսաստանի կայսերական հզորության գրեթե սրբազան խորհրդանիշի։ Եվ չնայած Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունը և Արևմտյան երկրները պատժամիջոցներ կիրառեցին Մոսկվայի նկատմամբ միջազգային իրավունքի այս ակնհայտ խախտման համար, նրանք այդ ժամանակվանից ի վեր այն մեծ մասամբ ընդունել են որպես կատարված փաստ։
Հաջորդ տասնամյակում Ռուսաստանը նախկին հանգստյան դրախտը վերածեց ռազմական բազայի, որը թույլ տվեց իր ուժերին արագորեն գրավել հարավային Ուկրաինայի որոշ հատվածներ 2022 թվականի լայնածավալ ներխուժման ժամանակ։ Ղրիմը դարձավ մարտադաշտի անվտանգ թիկունքը՝ մատակարարելով Ռուսաստանի հարավային ճակատը և իր ռազմական ուժը դուրս մղելով, մինչդեռ թերակղզու բնակիչները մնացին համեմատաբար պաշտպանված շարունակվող պատերազմից։
Դա կտրուկ փոխվեց այս ամռանը
Միջին հեռավորության հարվածային անօդաչու թռչող սարքերի Ուկրաինայի ներկայիս առավելության շնորհիվ այն ի վիճակի է քայքայել և, հնարավոր է, նույնիսկ ոչնչացնել Ռուսաստանի ռազմական կարողությունների մի մասը երկրի հարավում՝ խաթարելով իր բանակի գործունեությունը ապահովող լոգիստիկան։ Ուկրաինան հույս ունի, որ սա կստիպի Ռուսաստանին վերաուղղորդել իր ուժերը ռազմաճակատի այլ մասերից՝ թուլացնելով ուկրաինական բանակի վրա ճնշումը, ինչպես նաև Ռուսաստանի հարձակումները քաղաքների և գյուղերի վրա։
«Մենք ցանկանում ենք ոչնչացնել ռուսական ռազմական ներկայությունը Ղրիմում, և կարծում եմ՝ մենք դա կանենք», – ասել է «Պաշտպանական ռազմավարությունների կենտրոն» վերլուծական կենտրոնի նախագահ և Ուկրաինայի նախկին պաշտպանության նախարար Անդրեյ Զագորոդնյուկը։
Ղրիմի վրա Ռուսաստանի ռազմական վերահսկողության խզումը նշանակություն ունի ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Մոսկվայի ռազմական գործողությունները խաթարելու համար՝ նրա Սև ծովի նավահանգստից։ Օրինակ՝ թերակղզին 2015-ից 2024 թվականներին Ռուսաստանի սիրիական արշավը աջակցող լոգիստիկ կենտրոնն էր։
Ղրիմը նաև հսկայական անձնական նշանակություն ունի Պուտինի համար, որի ներքին ժողովրդականությունը կտրուկ աճեց, երբ թերակղզին, որը 300 տարի առաջ առաջին անգամ գաղութացվել էր Ռուսական կայսրության կողմից, այդքան հեշտությամբ վերադարձավ Ռուսաստանի վերահսկողության տակ: Դրա կորուստը ուղղակի հարված կհասցներ նրա հեղինակությանը և կարող էր դժգոհություն առաջացնել նրա ղեկավարության և հայրենիքում պատերազմի նկատմամբ։
«Ղրիմը Ռուսաստանի կայսերական նկրտումների ոսկե բանալին է», – ասել է Ուկրաինայի գլխավոր հետախուզական վարչության նախկին փոխղեկավար Իլյա Պավլենկոն։
Ուկրաինայի որոշ գործընկերներ, մասնավորապես՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որը անցյալ տարի հայտարարել էր, որ Ուկրաինան «խաղաքարտեր չունի», նախկինում նշել էին, որ Ղրիմը Ռուսաստանին զիջելը կարող է լինել պատերազմը դադարեցնելու գործարքի մի մասը: Սակայն Ռուսաստանի համար թերակղզին վարչական և ռազմական առումով չափազանց դժվար և թանկ է պահպանելու համար, առավել ևս՝ պահպանելու այն խաղաղությունն ու լավ կյանքը, որը նա խոստացել էր ղրիմցիներին 2014 թվականին։
«Հիմա մենք մեզ համար խաղաքարտեր ենք պատրաստում», – ասել է Պավլենկոն։
Սովորական մարդիկ
Չնայած Կիևի արգելման արշավը ուղղված է Մոսկվայի ռազմական հզորության և հեղինակության կոտրմանը, այն անխուսափելիորեն ազդել է Ղրիմի քաղաքացիական բնակչության վրա։ Բացի այն հազարավոր ռուսներից, որոնց Մոսկվան խրախուսել է տեղափոխվել թերակղզի, այնտեղ դեռևս ապրում են բազմաթիվ ուկրաինացի քաղաքացիներ, այդ թվում՝ բնիկ Ղրիմի թաթարներ, որոնք այդ ժամանակվանից ի վեր ենթարկվել են անհամաչափ ճնշումների։
Ըստ Ղրիմի թաթարների մեջլիսի՝ Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից արգելված և այժմ Կիևում գտնվող կառավարման մարմնի՝ Ռեֆատ Չուբարովի՝ թերակղզու բնիկ բնակչությունը պետք է պատրաստ լինի առաջ շարժվելիս ավելի մեծ դժվարությունների։ Նա խորհուրդ տվեց պատրաստել սննդի և դեղորայքի արտակարգ պաշարներ, հեռու մնալ ռուսական ռազմական օբյեկտներից և ապահովել հարձակումներից ապաստան գտնելու տեղ։
«Մենք չգիտենք, թե ինչպես կավարտվի սա», – ասաց նա։
Բայց կարո՞ղ է դա ավարտվել թերակղզու Ուկրաինային վերադարձով։ Վերջին անգամ դա հնարավոր էր թվում Ուկրաինայի 2023 թվականի հակահարձակման ժամանակ, և այդ ժամանակվանից ի վեր ցանկացած հույս մեղմվել է այն պատճառով, որ երկիրը այդ ժամանակ չի կարողացել տեղաշարժել առաջնագիծը։
«[Ղրիմի բնակիչները] որոշակի լավատեսություն ունեն, որ այս անգամ դա կարող է ավարտվել ազատագրմամբ։ Բայց նրանք նաև ասում են. «Մի՛ խաբեք մեզ, ինչպես արեցիք 2023 թվականին»», – ասաց Չուբարովը։
Պավլենկոն նկատեց, որ Ռուսաստանը տասնամյակներ շարունակ պատրաստվել է Ղրիմը վերցնել ռազմական, տնտեսական, կրթության և քարոզչության միջոցով։ Նա ասաց, որ Ուկրաինան պետք է օգտագործի նմանատիպ լայն մարտավարություն։ «Մենք միշտ ասել ենք, որ Ղրիմը Ուկրաինա է, և Ուկրաինան կօգտագործի բոլոր մեթոդները՝ Ղրիմը վերադարձնելու համար։ Ղրիմը չի կարող վերադարձվել միայն ռազմական միջոցներով… Մենք հիմա ռազմական ճնշում ենք գործադրում, որպեսզի մեր դիվանագետներին հնարավորություն տանք նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և ասել. «Մենք Ղրիմը չենք թողնում դուրս»։
Զագորոդնյուկը կարծում է, որ Ուկրաինան, հնարավոր է, մեկ տարի ժամանակ ունի օգտագործելու այն տեխնոլոգիական առավելությունը, որն այժմ հնարավոր է դարձնում Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելը։ «Իհարկե, [Ռուսաստանը] ի վերջո կկրկնօրինակի մեզ», – ասաց նա։ «Մենք, անշուշտ, չենք կարող ժամանակ վատնել»։
Իրոք, սա կարող է հնարավորություն լինել Ուկրաինայի համար՝ վերադարձնելու հարավային տարածքների մի մասը, որոնք Ռուսաստանը պահել է 2022 թվականից ի վեր։ Սակայն, չնայած Ուկրաինան հույս ունի Ռուսաստանի համար թերակղզին պահելն ավելի դժվար և թանկ դարձնել, քան այն արդեն իսկ կա, այն, հավանաբար, նույնքան դժվար և թանկ կլինի Ուկրաինայի համար։
«Ես հավատում եմ, որ Ղրիմի ազատագրումը հնարավոր է», – ասաց Զագորոդնյուկը։ «Բայց ոչ մոտ ապագայում»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական զորքերը միանում են Փարիզում Բաստիլի օրվա շքերթին՝ Ուկրաինայի համար միասնության ցուցադրությամբ
Ֆարաջի ռազմավարությունը Բըրնհեմի դարաշրջանի համար. Ամեն ինչ նրա մասին է
Ինչու է ԵՄ-ի սոցիալական մեդիայի նոր ճանապարհային քարտեզն ավելի դժվար, քան թվում է