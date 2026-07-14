14/07/2026

EU – Armenia

Իրանը և ԱՄՆ-ն գիշերվա ընթացքում փոխադարձ hարվածներ են հասցրել միմյանց

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

Իրանը անօդաչու թռչող սարքերով հարձակվել է Քուվեյթում ԱՄՆ ռազմակայանների վրա։

Այս մասին հայտնել է իրանական IRIB հեռուստառադիոհաղորդակցման կորպորացիան։

«Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը մի քանի ժամ առաջ անօդաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Քուվեյթում ԱՄՆ բանակի կապի համակարգերին, վառելիքի պահեստարաններին, Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերին, դիտաշտարակներին և զինամթերքի պահեստներին»,- մեջբերել է IRIB-ը Իրանի բանակի մամուլի ծառայության հայտարարությունը։

Ամերիկյան զինվորականները նույնպես հարվածներ են հասցրել Իրանի տարածքին։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ ԶՈՒ կենտրոնական հրամանատարությունը։

«Կենտրոնական հրամանատարությունն Իրանի դեմ հարվածների ալիքն ավարտել է ԱՄՆ արևելյան ափի ժամանակով ժամը 22:15-ին: Հինգժամյա առաքելության ընթացքում ԱՄՆ ԶՈՒ-ն հաջողությամբ խոցել է Իրանի տարածքում գտնվող ռազմական օբյեկտները»,- ասվում է հրամանատարության տարածած հաղորդագրության մեջ։

Ի թիվս այլ վայրերի՝ հարվածներ են հասցվել Բուշեր, Ջասկ, Քոնարակ, Բենդեր-Աբաս, Չաբահար քաղաքներին և Աբու Մուսա կղզուն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան հարձակվել է Բաշկորտոստանի և Կրասնոդարի երկրամասի նավթային օբյեկտների վրա

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այո, կարող եմ․ Թրամփը՝ Իրանի ներկայիս կառավարությանը վերացնելու մասին

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026. Արգենտինային կհեռացնե՞ն Աշխարհի առաջնությունից

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական զորքերը միանում են Փարիզում Բաստիլի օրվա շքերթին՝ Ուկրաինայի համար միասնության ցուցադրությամբ

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը պատրաստվում է ներկայացնել Մերկոսուրի ոճով պաշտպանական մեխանիզմը Ավստրալիայի առևտրային համաձայնագրի համար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած կին

14/07/2026 infomitk@gmail.com