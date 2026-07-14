Ինչու է ԵՄ-ի սոցիալական մեդիայի նոր ճանապարհային քարտեզն ավելի դժվար, քան թվում է

Եվրոպան խաղում է խոշոր տեխնոլոգիական հարթակներին պատասխանատվության ենթարկելու երկարատև խաղը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Երկուշաբթի օրը երեխաների առցանց պաշտպանության վերաբերյալ երկար սպասված ԵՄ փորձագիտական զեկույցի հրապարակումը ազդարարում է սոցիալական մեդիա հարթակների և այլ թվային ծառայությունների համար ավելի խիստ կանոնների մասին։
Չնայած զեկույցը կարևոր նախազգուշացումներով աջակցում է առցանց հարթակներին մուտք գործելու համար 13 տարեկան նվազագույն տարիքին՝ ավելի ցածր շեմ, քան Ավստրալիայի նման երկրներում ընդունված կամ առաջարկվողները, այն ներկայացնում է այս միջոցառումը որպես անչափահասների թվային աշխարհ աստիճանական ներմուծման մի մաս։ Այդ մոտեցումը կարող է հիմք հանդիսանալ խոշոր տեխնոլոգիական ոլորտի ավելի լայն կարգավորման համար։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ով իր աջակցությունն է հայտնել արգելքին, պատվիրել էր փորձագիտական ուսումնասիրություն գերմանացի մանկական հոգեբույժի և ֆրանսիացի սոցիալական համաճարակաբանի կողմից։ Նրանց ներկայացրած զեկույցը շատ ավելի համապարփակ, թեև երբեմն խճճված, պատկեր է ներկայացնում մեր կյանքում ավելի ու ավելի ներդրվող նոր տեխնոլոգիաների կարգավորման կառավարական մարտահրավերի առաջխաղացման ճանապարհի մասին։
Ահա հինգ բան, որ զեկույցը մեզ պատմում է այն մասին, թե ինչպես են եվրոպացի քաղաքական գործիչները մոտենում սոցիալական մեդիայի և այլ թվային գործիքների վնասակար ազդեցությունը նվազեցնելու մարտահրավերին։
1. Տարիքային խիստ սահմանափակումները բավարար չեն
Մասնագետները՝ գերմանացի մանկական հոգեբույժ Յորգ Ֆեգերտը և ֆրանսիացի սոցիալական համաճարակաբան Մարիա Մելքիորը, դադարեցին խորհուրդ տալ սոցիալական մեդիա մուտք գործելու համար տարիքային խիստ սահմանափակումներ սահմանել՝ փոխարենը ընտրելով աստիճանական մոտեցումը։ Երկու տարեկանից փոքր երեխաները պետք է ընդհանրապես խուսափեն էկրաններից։ Երեքից մինչև 13 տարեկան նրանց «չպետք է թույլատրվի անվերահսկելիորեն օգտագործել ինտերնետին միացված սարքեր», իսկ դպրոցներն ու ծնողները կապահովեն աջակցություն և վերահսկողություն։
ԵՄ որոշ երկրներ արդեն առաջարկել կամ ընդունել են իրենց սեփական օրենքները, որոնք սահմանում են 15 կամ 16 տարեկանների համար խիստ սահմանափակումներ, իսկ Ֆրանսիան նպատակ ունի իր սեփական օրենքներն ընդունել մինչև սեպտեմբեր։ Էստոնիան միակ դեմն է նման միջոցառումներին, մինչդեռ Իտալիան նույնպես լիովին համոզված չէ։
Ավստրալիան դեկտեմբերին արդեն իսկ իր սեփական սոցիալական մեդիայի արգելքը սահմանել է 16 տարեկանից փոքրերի համար՝ անհաջող արդյունքներով։ Մի ուսումնասիրություն ցույց է տվել, որ դեռահասների ավելի քան 85 տոկոսը դեռևս օգտագործում է հարթակները տարիքային սահմանափակումներից հետո։
Հանձնաժողովը շատ խոսեց «տարիքային սահմանափակումների մասին՝ հիմնված Ավստրալիայի ազդեցության վրա, ինչպես նաև տարբեր տեսակի օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին, որոնք արդեն իսկ մշակվում են ամբողջ Եվրոպական Միությունում», – ասաց զեկույցի երկու փորձագետներից մեկը: «Մենք տեսնում ենք շրջանցման և այլ խնդիրների մեծ քանակ Ավստրալիայում ավելի քան 13 տարի: Կարծում եմ՝ մենք չպետք է ունենանք ընդհանուր արգելք», – ասաց մյուս փորձագետը։
2. Անվտանգությունն ապացուցելու հարթակների պարտականությունը
Զեկույցում ասվում է, որ ապացուցման բեռը պետք է տեղափոխվի խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա՝ արձագանքելով քաղաքացիական հասարակության և երեխաների իրավունքների պաշտպանների կոչերին: Հարթակները նախ պետք է ապացուցեն, որ իրենք ներառել են անվտանգության հիմնական առանձնահատկություններ, նախքան անչափահասների համար հասանելի դառնալը։
«Եվրոպայում, ով մշակում է արտադրանքը, պատասխանատու է դրա անվտանգության համար: Ավտոմեքենաների արտադրողները պետք է իրենց մեքենաները անվտանգ դարձնեն: Մենք չենք սպասում, որ երեխաները նախագծեն իրենց անվտանգության գոտիները: Մենք չենք սպասում, որ ծնողները տանը անվտանգության բարձիկներ տեղադրեն, և նույնը պետք է ճիշտ լինի խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների համար», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը։
Մտածելակերպի այս գիծը կարող է երեխաների առցանց անվտանգության առնվազն որոշ ասպեկտներ դնել սպառողների պաշտպանության ոլորտում, կանոնների մի ամբողջություն, որը ԵՄ-ն նույնպես պատրաստվում է վերանայել այս տարվա վերջին։
ԱՄՆ-ում, հենց սպառողների պաշտպանության դրույթների համաձայն, վերջերս մի քանի ընկերություններ մեղավոր ճանաչվեցին անչափահասների հոգեկան առողջությունը գիտակցաբար վտանգելու համար վերջին նշանակալի դատավարություններում։
3. Հասնելով սոցիալական ցանցերից այն կողմ
Տարիքային սահմանափակումների վերաբերյալ քննարկումներն ու միջոցառումները մինչ այժմ կենտրոնացած են եղել սոցիալական ցանցերի հարթակների վրա, սակայն զեկույցը նաև թիրախավորում է այլ ծառայություններ, ինչպիսիք են արհեստական բանականության ուղեկիցները, և ավելի լայն կատեգորիան անվանում է «սոցիալական մեդիա+»։
«Մենք խորհուրդ ենք տալիս ոչ թե որոշակի հարթակների մուտքի սահմանափակումներ, այլ որոշակի տեսակի գործառույթների մուտքի սահմանափակումներ», որոնք կարող են ներառել տեսախաղերի հարթակներ և արհեստական բանականության չաթբոտներ», – ասաց երկրորդ փորձագետը։
Ալգորիթմական առաջարկությունների համակարգերի և անվերջ գլորման նման գործառույթները «նախատեսված են օգտատիրոջ ուշադրությունը մեծացնելու համար», և անչափահասները «պատրաստված» չեն դրանց հետևանքներին դիմակայելու համար, ասվում է փաստաթղթում։
4. Սա երկարատև խաղ է
Զեկույցի հեղինակները և ֆոն դեր Լեյենը նշել են, որ փոփոխություն տեղի չի ունենա, հենց որ արգելքներ մտցվեն։ «Մեր գլխավոր առաջարկությունն այն է, որ ինտերնետը պետք է անվտանգ լինի բոլորի համար», – ասել է երկու փորձագետներից առաջինը։ Սակայն «սա մի տեսակ երկարաժամկետ նպատակ է», մինչդեռ տարիքային սահմանափակումները «կարող են իրականում բավականին արագ իրականացվել»՝ երեխաներին պաշտպանելու համար, ասել են նրանք։
Տարիքային սահմանափակումները «անխափան չեն լինի, և փոփոխությունը ժամանակ է պահանջում»՝ «մեր հասարակությունում արդեն ձևավորվող մշակութային փոփոխությունը ներառելու համար», – ասել է Հանձնաժողովի նախագահը։
Ավստրալիան նմանատիպ մոտեցում է ցուցաբերում՝ ընդունելով, որ իրեն ժամանակ կպահանջվի իր քաղաքականությունը ճշգրտելու և բարելավելու համար։
5. Բրյուսելը չի ասի ԵՄ մայրաքաղաքներին, թե ինչ անել
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Բրյուսելը և նրա մայրաքաղաքները վիճում էին այն մասին, թե ով պետք է տարիքային սահմանափակումներ սահմանի սոցիալական ցանցերում։ Մայրաքաղաքները ճնշում են գործադրել Հանձնաժողովի վրա՝ ավելին անելու, ապա մշակել են իրենց սեփական օրենսդրությունը, երբ բավարար առաջընթաց չեն տեսել։ Նրանց ծրագրերում նվազագույն տարիքը սահմանվել է 15 կամ 16 տարեկան, և նրանք վերջերս համաձայնության են եկել, որ կնախընտրեն սոցիալական ցանցերից օգտվելու համար նվազագույն տարիքը ամբողջ բլոկի համար։
Զեկույցը առաջարկում է փոխզիջում, այլ ոչ թե վերջնական պատասխան։ Այն առաջարկում է 13 տարեկանը ամբողջ բլոկի համար որպես անչափահասներին թվային աշխարհին ծանոթացնելու ավելի լայն շրջանակի մաս, միաժամանակ թույլ տալով, որ ծնողական վերահսկողությունը որոշ դեպքերում գերազանցի այդ շեմը։
Միևնույն ժամանակ, փորձագետները կառավարություններին հնարավորություն են տալիս ավելի հեռու գնալ։ Զեկույցում հստակ ասվում է, որ անդամ պետությունները կարող են սահմանել ավելի բարձր նվազագույն տարիքներ՝ հղում անելով Եվրոպայի «տարբեր պատմական և ազգային համատեքստերին»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական զորքերը միանում են Փարիզում Բաստիլի օրվա շքերթին՝ Ուկրաինայի համար միասնության ցուցադրությամբ
Ֆարաջի ռազմավարությունը Բըրնհեմի դարաշրջանի համար. Ամեն ինչ նրա մասին է
Ղրիմը Ռուսաստանի ամրոցն էր։ Հիմա այն խոցելի է