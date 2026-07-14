ԵՄ-ն չի կարողանում հաստատել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, քանի որ մոտենում է նավթի գնի սահմանափակման վերջնաժամկետը

ԵՄ-ն «բավականին մոտ է» համաձայնության, բայց չկան «երաշխիքներ», որ փաթեթը կհաստատվի մինչև չորեքշաբթի, ասում է Կալլասը:
ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները երկուշաբթի օրը չեն կարողացել հաստատել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթը՝ ընդամենը մի քանի օր առաջ, նախքան դաշինքի նավթի գնի սահմանափակման սահմանաչափը պետք է գերազանցի ռուսական հում նավթի գինը։
Փաթեթը հետաձգվել է Հունաստանի կողմից ռուսական հեղուկ բնական գազի (LNG) մատակարարումների փուլային դադարեցման ծրագրի մերժման և Ավստրիայի պահանջի պատճառով, որ Վիեննայում գտնվող Raiffeisen Bank-ին թույլատրվի մուտք գործել պատժամիջոցների տակ գտնվող ակտիվներ՝ Ռուսաստանում կրած տուգանքների համար փոխհատուցում ստանալու համար։
Կարևոր է, որ փաթեթը՝ ԵՄ-ի 21-րդը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից ի վեր, ներառում է նաև ԵՄ-ի նավթի գնի սահմանափակման սառեցման առաջարկ, որն արգելում է եվրոպական ընկերություններին ծառայություններ մատուցել, ինչպիսիք են ապահովագրությունը, ռուսական տանկերներին, որոնք վաճառում են նավթ՝ կարգավորելի գնից բարձր։
Սահմանափակումը սահմանված է մեկ բարելի համար 44 դոլար, բայց չորեքշաբթի օրը այն կբարձրանա մինչև 58 դոլար՝ 4 դոլարով ավելի բարձր, քան Urals նավթի ներկայիս շուկայական գնը, որը Ռուսաստանի հիմնական արտահանման խառնուրդն է։
«Ցավում եմ, որ մենք համաձայնության չենք եկել 21-րդ փաթեթի շուրջ, չնայած պետք է ասեմ, որ մենք բավականին մոտ ենք», – երկուշաբթի օրը Բրյուսելում արտգործնախարարների հանդիպումից հետո ասաց ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը։
Հարցին, թե արդյոք ԵՄ-ն կքննարկի նավթի գնի սահմանաչափը փաթեթի մնացած մասից առանձին հաստատելու հարցը, Կալասը պատասխանեց. «Մեր նպատակն է համաձայնության գալ։ Եթե մենք համաձայնություն չունենանք, ապա կսկսենք աշխատել B պլանի վրա։ Բայց հիմա մենք աշխատում ենք A պլանի վրա՝ չորեքշաբթի օրվա համար»։
Այնուամենայնիվ, Կալասը հավելեց, որ չի կարող «որևէ երաշխիք» տալ, որ փաթեթը կհաստատվի չորեքշաբթի օրվա վերջնաժամկետից առաջ։
ԵՄ դեսպանները երեքշաբթի օրը կհավաքվեն Բրյուսելում՝ վերջին փորձով փաթեթը կանաչ լույսի տակ դնելու գնի սահմանաչափի բարձրացումից առաջ։ Պատժամիջոցները պահանջում են բոլոր 27 անդամ պետությունների հաստատումը։
Քալասի կոչը՝ փաթեթը չորեքշաբթի օրվանից առաջ ավարտելու վերաբերյալ, կրկնեց նաև Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Հելեն ՄաքԷնթին, որի երկիրը ներկայումս նախագահում է ԵՄ-ում։
«Կարծում եմ՝ դահլիճից շատ հստակ երևում է, որ բոլոր անդամ պետությունները վճռականություն ունեն, որ մենք կհամաձայնվենք առաջ շարժվելու հնարավոր ամենաուժեղ փաթեթի շուրջ, և որ մենք դա կանենք չորեքշաբթի օրվանից առաջ», – երկուշաբթի օրվա հանդիպումից առաջ լրագրողներին ասաց ՄաքԷնթին։
Փաթեթից առանձին՝ ԵՄ-ն չորեքշաբթի օրը հաստատեց ռուս անձանց 250 ցուցակ, այդ թվում՝ ԵՄ-ի դեմ կիբեռհարձակումներին մասնակցելու մեջ մեղադրվողների։ Քալասը նշեց, որ ցուցակագրումները կազմում են դաշինքի «անհատական պատժամիջոցների ամենամեծ փուլը» 2022 թվականից ի վեր։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը պատրաստվում է ներկայացնել Մերկոսուրի ոճով պաշտպանական մեխանիզմը Ավստրալիայի առևտրային համաձայնագրի համար
Մակրոնը Բաստիլի օրը օգտագործում է Եվրոպայի պաշտպանական հավակնությունները ցուցադրելու համար
Ֆոն դեր Լեյենի և Կալլասի միջև քաղաքական պայքար է ծավալվում