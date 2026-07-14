Մակրոնը Բաստիլի օրը օգտագործում է Եվրոպայի պաշտպանական հավակնությունները ցուցադրելու համար

Երեքշաբթի օրվա շքերթը կլինի և՛ ազգային տոնակատարություն, և՛ Մակրոնի եվրոպական անվտանգության տեսլականի վերջնական ցուցադրություն:
Նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի Բաստիլի օրվա տոնակատարություններն օգտագործում է Եվրոպայի աճող պաշտպանական հավակնությունները ցուցադրելու համար՝ հյուրընկալելով տասնյակ դաշնակից առաջնորդների՝ մայրցամաքի վերազինման մասին ազդարարող ընդլայնված ռազմական շքերթից առաջ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկուշաբթի օրը ժամանել է Փարիզ՝ միանալու այսպես կոչված «Կամքի կոալիցիայի» մոտ 30 առաջնորդների, որը ձգտում է Կիևին անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Ռուսաստանի հետ հրադադարի դեպքում։
Ելիսեյան պալատը հայտարարել է, որ երեքշաբթի օրվա շքերթը կընդգծի Ֆրանսիայի ռազմական հզորացումը, Եվրոպայի ձգտումը՝ ամրապնդելու սեփական պաշտպանական կարողությունները և այն, ինչը այն անվանել է մայրցամաքի «ռազմավարական զարթոնք», քանի որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումը և ավելի լայն աշխարհաքաղաքական լարվածությունը հանգեցնում են պաշտպանական ծախսերի աճի։
Ֆրանսիայի նախագահի տվյալներով՝ ցուցադրությունը զգալիորեն ավելի մեծ կլինի, քան անցյալ տարի, որտեղ կմասնակցի 6800 զինվոր՝ մոտ 15%-ով ավելի, քան 2025 թվականին, ինչպես նաև ռազմական տրանսպորտային միջոցների և ինքնաթիռների 30%-ով ավելացում, հաղորդում է «Ֆրանսիայի նախագահությունը»։
Մոտ 500 զինվոր կոալիցիոն երկրներից, այդ թվում՝ Գերմանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Լեհաստանից, Ռումինիայից, Շվեդիայից, Սլովակիայից, Ավստրիայից, Ավստրիայից և Կանադայից, կգլխավորեն միջազգային զորակազմը, նախքան ուկրաինացի զինվորների կողմից դրա ավարտը։
Եվրոպական ռազմավարական ինքնավարությունը Մակրոնի նախագահության որոշիչ թեման է եղել։ Նա վաղուց պնդում է, որ Եվրոպան պետք է ավելի քիչ կախված լինի ԱՄՆ-ից իր անվտանգության համար՝ միաժամանակ ամրապնդելով Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը։
Ֆրանսիան իրեն ներկայացնում է որպես Եվրոպայի վերազինման «շարժիչ ուժ»։
Կարապի երգ
«Ֆրանսիան միայնակ չէ», – երկուշաբթի օրը զինված ուժերին ասաց Մակրոնը։ «Եվրոպան դառնում է մի տերություն… որը ստանձնում է ինքն իրեն պաշտպանելու և միասին գործելու պատասխանատվությունը»։
Ելիսեյան պալատը նշել է, որ շքերթը կուղարկի «ռազմավարական ազդանշան», որ Ֆրանսիան ունի զինված ուժեր, որոնք ունակ են ղեկավարել բազմազգ ռազմական գործողություններ։
2017 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց հետո Մակրոնը խոստացավ մինչև 2025 թվականը պաշտպանության ծախսերը հասցնել ՀՆԱ-ի 2%-ին, որը Ֆրանսիան իրականացրել է։ Ռազմական ծախսերը, կանխատեսումների համաձայն, մինչև 2030 թվականը կաճեն մինչև ՀՆԱ-ի 2.5%-ից մի փոքր ավելի, ինչը նշանակում է, որ Փարիզը պետք է ավելի արագացնի ծախսերը՝ մինչև 2035 թվականը ՆԱՏՕ-ի նոր՝ 3.5% նպատակին հասնելու համար։ Քանի որ պետական պարտքը գերազանցում է ՀՆԱ-ի 115%-ը, աճի ֆինանսավորումը լուրջ մարտահրավեր կհանդիսանա։
Ֆրանսիան վերանայված ռազմական ծրագրում ավելացնում է պաշտպանության ծախսերը
Մակրոնը նաև պնդել է Եվրոպայի ավելի արագ վերազինման օգտին և առաջարկել է Ֆրանսիայի միջուկային զսպման դերը տարածել եվրոպացի գործընկերների վրա։
Երեքշաբթի օրվա տոնակատարություններին մասնակցողների թվում են Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։
Քանի որ Մակրոնը մտնում է իր սահմանադրականորեն սահմանափակված երկրորդ ժամկետի վերջին տարին, շքերթը նաև կծառայի որպես եվրոպական անվտանգության տեսլականի ցուցադրություն, որը նա պաշտպանել է գրեթե մեկ տասնամյակ, և որը նրա հաջորդը կարող է չընտրել իրականացնել։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը պատրաստվում է ներկայացնել Մերկոսուրի ոճով պաշտպանական մեխանիզմը Ավստրալիայի առևտրային համաձայնագրի համար
ԵՄ-ն չի կարողանում հաստատել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, քանի որ մոտենում է նավթի գնի սահմանափակման վերջնաժամկետը
Ֆոն դեր Լեյենի և Կալլասի միջև քաղաքական պայքար է ծավալվում