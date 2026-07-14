Եվրոպական զորքերը միանում են Փարիզում Բաստիլի օրվա շքերթին՝ Ուկրաինայի համար միասնության ցուցադրությամբ

Տասնյակ հազարավոր մարդիկ են սպասվում Փարիզի կենտրոնում տոնակատարություններին, չնայած այրող շոգին, որի հետևանքով մայրաքաղաքից դուրս մոլեգնում են անտառային հրդեհներ, իսկ երկրի շատ մասերում արգելվում են հրավառությունները։
Ֆրանսիայի Էմանուել Մակրոնը երեքշաբթի օրը կղեկավարի իր 10-րդ և վերջին ազգային օրվա շքերթը որպես նախագահ՝ իր ուկրաինացի գործընկեր Վլադիմիր Զելենսկիի հետ՝ իր կողքին, ջիհադիստական մահացու հարձակումներից 10 տարի անց նշանակալից օրվա սկզբում։
Բաստիլի օրվա ամենամյա ռազմական շքերթը, որը նշում է 1789 թվականի հուլիսի 14-ին Փարիզում Բաստիլի ամրոցի գրավումը Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ, կբարձրացնի ամբոխի ոգևորությունը, նախքան օրվա վերջում Ֆրանսիան կխաղա Իսպանիայի հետ Աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում։
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ են սպասվում Փարիզի կենտրոնում տոնակատարություններին, չնայած այրող շոգին, որի հետևանքով մայրաքաղաքից դուրս մոլեգնում են անտառային հրդեհներ, իսկ երկրի շատ մասերում արգելվում են հրավառությունները։
Շքերթը և ավիաշոուն, որում այս տարի կմասնակցեն Կիևի դաշնակիցների որոշ զորքեր, ինչպես նաև ուկրաինացի զորքեր և երկրորդ օդաչուներ, տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումը արդեն հինգերորդ տարին է։
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի Շանզ Էլիզե պողոտայում շքերթը կսկսվի ժամը 10:00-ի սահմաններում՝ «Կամքի կոալիցիայի» 500 զինվորների մասնակցությամբ, որոնք կաջակցեն Կիևին Մոսկվայի դեմ։
Մոտ 25 ուկրաինացի զինվորներ կհետևեն կոալիցիայի անդամների զորքերին, անդամ պետությունների ղեկավարների Փարիզում հանդիպումից մեկ օր անց։
«Հզոր խորհրդանիշ»
Ֆրանսիան և Միացյալ Թագավորությունը անցյալ տարվանից ի վեր գլխավորում են կոալիցիան, որը ներառում է այն երկրները, որոնք պատրաստ են մասնակցել Ուկրաինայի տարածքում գտնվող Եվրոպայի գլխավորած բազմազգ ուժերին ցանկացած հրադադարի համաձայնեցումից հետո։
Մակրոնը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Եվրոպան ատամներով և եղունգներով կպայքարի ազատության համար։
«Մենք աշխարհին ուղարկում ենք հետևյալ ուղերձը. Այո՛, խաղաղությունը մեր նպատակն է», – ասաց նա զինված ուժերին ուղղված ավանդական ելույթում։
«Այո՛, մենք գնահատում ենք ազատությունը և օրենքի գերակայությունը։ Եվ այո՛, մենք պատրաստ ենք պայքարել դրանք պաշտպանելու համար։ Միշտ, և արյան գնով, եթե անհրաժեշտ լինի»։
Նրա գրասենյակի անդամն ասել է, որ շքերթը կլինի «Եվրոպայի հզոր խորհրդանիշ, որը գիտակցում է, թե որքան վտանգավոր է աշխարհը և որ պետք է իր ճակատագիրը վերցնի իր ձեռքը»։
Ավելի ուշ երեկոյան ֆուտբոլի երկրպագուները կհետևեն Ֆրանսիայի և Իսպանիայի խաղին ժամը 21:00-ին։
2018 թվականի Աշխարհի գավաթը նվաճելուց հետո, Ֆրանսիայի հավաքականը հասավ եզրափակիչ 2022 թվականի վերջին միջազգային մրցաշարում, բայց պարտվեց Արգենտինային։
Մակրոնը հայտարարել է, որ մարզական միջոցառմանը նախորդելու է մեկ րոպե լռություն՝ տասը տարի առաջ հարավային Նիս քաղաքում տեղի ունեցած մահացու ջիհադիստական հարձակումների զոհերի հիշատակին։
Հարձակումների տարելիցը
2016 թվականի հուլիսի 14-ին բեռնատարի վարորդը մխրճվեց Բաստիլի օրվա հրավառությունից դուրս եկող ամբոխի մեջ՝ սպանելով 86 և վիրավորելով ավելի քան 400 մարդու։
Այսպես կոչված «Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորումը հարձակվողին՝ 31-ամյա թունիսցի Մոհամեդ Լահուայեջ-Բուհլել անունով տղամարդուն, որպես իր հետևորդներից մեկը վերցրեց, այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը նրան սպանեց դեպքի վայրում։
Հարձակումը տեղի է ունեցել 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ին Փարիզում և նրա շրջակայքում տեղի ունեցած երկրի պատմության մեջ ամենասարսափելի խաղաղ ժամանակների հարձակումներից հետո, որոնց զոհ դարձավ 130 մարդ։
Այս տարվա ռազմական շքերթը Մակրոնի վերջինն է որպես նախագահ, նախքան նա հաջորդ տարի կհեռանա պաշտոնից առավելագույնը երկու անընդմեջ ժամկետից հետո, ծայրահեղ աջերը հույս ունեն իրենց լավագույն հնարավորությունն ունենալ հաջորդ տարվա ապրիլին կայանալիք ընտրություններում իշխանությունը զավթելու համար։
Աջ ծայրահեղ առաջնորդ Մարին Լը Պենը շարունակում է իր չորրորդ նախագահական թեկնածությունը՝ չնայած յուրացման համար դատապարտմանը։
Իր պաշտոնավարման առաջին ամիսներին Ֆրանսիայի առաջնորդը 2017 թվականի Բաստիլի օրվա շքերթն օգտագործել էր իր պատվավոր հյուրին՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին իր առաջին ժամկետի ընթացքում նորընտիր նախագահին զարմացնելու համար։
Բաց մի թողեք
Ֆարաջի ռազմավարությունը Բըրնհեմի դարաշրջանի համար. Ամեն ինչ նրա մասին է
Ինչու է ԵՄ-ի սոցիալական մեդիայի նոր ճանապարհային քարտեզն ավելի դժվար, քան թվում է
Ղրիմը Ռուսաստանի ամրոցն էր։ Հիմա այն խոցելի է