Բրյուսելը պատրաստվում է ներկայացնել Մերկոսուրի ոճով պաշտպանական մեխանիզմը Ավստրալիայի առևտրային համաձայնագրի համար

Խորհուրդը և խորհրդարանը դեռ պետք է հաստատեն միջոցառումը
Եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստվում է ներկայացնել Մերկոսուրի ոճով պաշտպանական մեխանիզմ Ավստրալիայի հետ իր առևտրային համաձայնագրի համար, որը կներառի բոլոր ապրանքները, այդ թվում՝ զգայուն գյուղատնտեսական ապրանքներ, ինչպիսիք են տավարի միսը և շաքարը։
Հանձնաժողովի գյուղատնտեսության գլխավոր տնօրինության ավագ պաշտոնյա Ռայմոնդո Սերրան երկուշաբթի օրը Եվրախորհրդարանում հայտարարեց, որ ԵՄ գործադիր մարմինը «շուտով» կներկայացնի երկկողմանի պաշտպանական միջոցների ամրապնդման օրենսդրական առաջարկ։
ԵՄ պաշտոնյան ասաց, որ առայժմ չի կարող բացահայտել ներմուծման կոնկրետ ծավալները, որոնք կգործարկեն պաշտպանական միջոցը, որը կկանգնեցնի արտահանումը ցածր կամ զրոյական սակագնով։
Մինչ այժմ նման նվիրված գործիքը՝ առանձին օրենսդրական տեքստ՝ մարտ ամսին կնքված ԵՄ-Ավստրալիա ազատ առևտրի համաձայնագրից դուրս, օգտագործվել է միայն Մերկոսուրի երկրների հետ կնքված համաձայնագրում, որը հատկապես վիճահարույց էր գյուղատնտեսական ոլորտի շրջանում։
«Բանակցողի տեսանկյունից շատ կարևոր էր ստիպել Ավստրալիային ունենալ այդ մեխանիզմը քվոտաներից բացի», – ասաց Սերրան։
Տեքստը կունենա կարգավորման տեսք, ինչը նշանակում է, որ այն պետք է հաստատվի Խորհրդի և Խորհրդարանի կողմից, որոնք նույնպես կարող են փոփոխություններ կատարել տեքստում՝ ինչպես դա եղավ Մերկոսուրի պաշտպանության դեպքում, որը խստացվել էր Հանձնաժողովի տեքստի համեմատ։
Խորհրդարանին ներկայացնելու ժամանակ Հանձնաժողովը նաև պաշտպանեց Ավստրալիային գյուղատնտեսական արտադրանքի, մասնավորապես՝ շաքարի, համար տրամադրված քվոտաները։ Համաձայնագրի համաձայն՝ 35,000 տոննա շաքար կկարողանա մուտք գործել դաշինք առանց մաքսատուրքի։
Հանձնաժողովի պաշտոնյան ասաց, որ սա կազմում է ԵՄ սպառման ընդամենը 0.3%-ը, և որ քանակությունները աննշան են Ավստրալիայի համար, որը շաքարի աշխարհում երկրորդ խոշորագույն արտահանողն է։
Բացի այդ, ԵՄ-ն պահանջում է, որ ավստրալիացի արտահանողները տրամադրեն կայունության վկայական ճանաչված մասնավոր սխեմայի շրջանակներում, այդ թվում՝ Bonsucro-ի՝ ԵՄ արտահանվող շաքարի համար՝ արտոնյալ քվոտայով, որը Սերրան որակել է որպես «աննախադեպ»։
«Տրված զիջումը Ավստրալիայի շաքար արտահանող ոլորտի կողմից որակվել է որպես սարսափելի… և սա ինձ համար՝ որպես բանակցող, պատվի նշան է», – ասաց Սերրան։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը Բաստիլի օրը օգտագործում է Եվրոպայի պաշտպանական հավակնությունները ցուցադրելու համար
ԵՄ-ն չի կարողանում հաստատել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, քանի որ մոտենում է նավթի գնի սահմանափակման վերջնաժամկետը
Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար