ԵՄ հանձնաժողովը քննարկում է պաշտոնյաներին այլ երկրներում աշխատելու գործուղելու հարցը

«Կա պատրաստակամություն հանձնաժողովը բարեփոխելու», – ասում է մարդկային ռեսուրսների հանձնակատար Պյոտր Սերաֆինը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է իր պաշտոնյաներին ԵՄ մայրաքաղաքներում տեղակայելու, աշխատակիցների հավաքագրման արագացման և հաստատությունը «արհեստական բանականությանը պատրաստ» դարձնելու հարցը, ըստ երկուշաբթի օրը ներքին հանդիպման ժամանակ ներկայացված լայնածավալ առաջարկների փաթեթի։
«Կա փոփոխությունների ցանկություն», – ասել է մարդկային ռեսուրսների համար պատասխանատու հանձնակատար Պյոտր Սերաֆինը։ «Կա պատրաստակամություն հանձնաժողովը բարեփոխելու… անձնակազմի շրջանում»։
Հնարավոր փոփոխությունները Հանձնաժողովի կողմից երկու տասնամյակի ընթացքում առաջին համապարփակ աշխատանքային վերանայման մասն են կազմում։ Անցյալ տարի մեկնարկած վերանայման նպատակն է Հանձնաժողովը դարձնել ավելի արդյունավետ և ավելի գրավիչ գործատու, իսկ վերջնական առաջարկությունները պետք է ներկայացվեն նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին մինչև 2026 թվականի վերջը։
Վերանայումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ֆոն դեր Լեյենի ինքնահռչակված «աշխարհաքաղաքական հանձնաժողովը» բախվում է աճող պահանջների՝ Վաշինգտոնի և Պեկինի հետ առևտրային լարվածությունից մինչև Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ աջակցելը։ Դրա ընդլայնվող դերը նաև սրել է որոշ մայրաքաղաքներում ԵՄ գործադիր մարմնի աճող ազդեցության նկատմամբ զգայունությունը։
Երկուշաբթի օրվա առաջարկները ներառում են Հանձնաժողովի Բրյուսելի գլխավոր գրասենյակից ավելի շատ պաշտոնյաների տեղափոխում ԵՄ մայրաքաղաքներ՝ դաշինքի 27 անդամ երկրների հետ կապերը ամրապնդելու համար, առաջնորդների նոր սերնդի առաջխաղացման արագացում՝ սպասվող թոշակի անցնելու ալիքից առաջ, և հաստատությունը «արհեստական բանականությանը պատրաստ» դառնալու նախապատրաստում, ըստ վերանայմանը մասնակցող բարձրաստիճան պաշտոնյայի։
Ներքին զեկույցի բովանդակությունը քննարկելու համար անանուն մնալու խնդրանքով պաշտոնյան ընդգծեց, որ առաջարկները չեն վերացրել Հանձնաժողովի 41 գլխավոր տնօրինություններից (ԳՏ) որևէ մեկը, ԵՄ գործադիր մարմնի քաղաքականության բաժինները կամ ստեղծել լրացուցիչ բաժիններ։ Այն նաև չի առաջարկի կրճատել անձնակազմը։
Երկուշաբթի օրվա առաջարկները ներառում են Եվրոպական հանձնաժողովի Բրյուսելի գլխավոր գրասենյակից ավելի շատ պաշտոնյաների տեղափոխում ԵՄ մայրաքաղաքներ։ | Thierry Monasse/Getty Images
Փոխարենը, պաշտոնյան ասաց, որ ուշադրության կենտրոնում էր այն, որ աշխատակիցները «մեկուսացված» չլինեն իրենց բաժիններում և կարողանան ավելի հեշտությամբ համագործակցել, ինչպես նաև վերագնահատել աշխատանքը՝ առկա ռեսուրսներն ավելի լավ օգտագործելու համար։
«Ավելի ու ավելի շատ»
Այդ ջանքերը կարող են դեռ պահանջել ավելի շատ մարդկանց։ Երկրորդ պաշտոնյայի խոսքով՝ հանձնաժողովը նախատեսում է վարձել լրացուցիչ 1500 աշխատակից ԵՄ-ի հաջորդ յոթամյա բյուջեի շրջանակներում, որը սկսվում է 2028 թվականից, ինչպես նաև ԵՄ այլ հաստատություններում ևս 1000 պաշտոնների։
Առաջարկությունների առաջին խումբը, որը ներկայացված է 15 գերատեսչությունների ավագ պաշտոնյաների կողմից կազմված 400 էջանոց զեկույցում, ներկայացվել է հանձնաժողովի բոլոր 30,000 աշխատակիցներին երկուշաբթի օրը կայացած առցանց հանդիպման ժամանակ։
Սերաֆինը նշել է, որ հանձնաժողովն աշխատանքի է վերցնում մոտ 1500-ով պակաս աշխատակից, քան 2014 թվականին՝ նույնիսկ այն դեպքում, երբ պահանջարկը մեծացել է։
Նա զգուշացրել է, որ հանձնաժողովը պետք է «ավելի ու ավելի շատ բան անի», պնդելով, որ հաստատությունը կարիք ունի բավարար ֆինանսավորման՝ իր ընդլայնվող պարտականություններին համապատասխանելու համար։
Լուծման մի մասը, ըստ նրա, ԵՄ պաշտոնյաների աշխատանքի վայրի վերանայումն է։ Բրյուսելում ավելի շատ աշխատակիցներ պետք է ժամանակ անցկացնեն անդամ երկրների ազգային վարչակազմերում՝ համագործակցությունը խորացնելու համար։
«Մենք ունենք ազգային վարչակազմերից մարդկանց, որոնք գալիս են Բրյուսել, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նաև ներդրումներ կատարենք ԵՄ պաշտոնյաների՝ ազգային վարչակազմեր գնալու մոդելի մեջ, որպեսզի երկու համակարգերն էլ փոխադարձաբար փոխազդեն», – ասաց նա։
Լավագույն տաղանդներ
Աշխատակազմի հավաքագրումը մնում է մեկ այլ թույլ կողմ: Սերաֆինը առանձնացրեց Եվրոպական անձնակազմի ընտրության գրասենյակը՝ պնդելով, որ դրա երկարատև աշխատանքի ընդունման գործընթացը խաթարում է Հանձնաժողովի կարողությունը՝ մրցելու տաղանդների համար։
«EPSO-ի ներկայիս մոդելի հետ կապված իմ ամենամեծ մտահոգությունն այն է, որ դիմումի պահից մինչև առաջին աշխատավարձը տևում է երկու-երեք տարի», – ասաց նա: «Սա լավագույն տաղանդներին եվրոպական հաստատություններ ներգրավելու բաղադրատոմս չէ»։
Միևնույն ժամանակ, Բրյուսելի խաղացանկում արդեն իսկ սպասվում են փոփոխություններ: Առաջիկա ամիսներին սպասվում է մի քանի բարձր պաշտոնների բացում, քանի որ պաշտոնյաները թոշակի են անցնում կամ հեռանում են աշխատանքից։
Նրանց թվում է Գերտ Յան Կուպմանը, ով վետերան հոլանդացի պաշտոնյա է, որը ղեկավարում է Հանձնաժողովի ENEST ընդլայնման բաժինը, ըստ ԵՄ երկու պաշտոնյաների։
Մայքլ Կարնիտշնիգը, ով ներկայումս MENA MENA (Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի արտաքին հարաբերությունների MENA) MENA-ի (արտաքին հարաբերություններ) MENA-ի (կապի ցանցեր և տեխնոլոգիաներ) DESPINA-ի (կապի ցանցեր և տեխնոլոգիաներ) գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատարն է, և Դեսպինա Սպանուն, ով MENA-ի (կապի ցանցեր և տեխնոլոգիաներ) MENA-ի (կապի ցանցեր և տեխնոլոգիաներ) գլխավոր տնօրենի տեղակալն է, համարվում են նրան փոխարինելու թեկնածուներ, ինչը նրանց պաշտոնները կթափուրի։
Բաց մի թողեք
Իսրայելին քննադատող մայրաքաղաքները ստիպում են ֆոն դեր Լեյենին դիմակայել անօրինական բնակավայրերի շուրջ
Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է եվրոպամետ գործարար Վասիլե Տոֆանին. Լուսանկարներ
Ավելի եվրոպական ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն հնարավորությունները