Իրանի կողմից Դոնալդ Թրամփին արված «խիստ զգուշացումը»

ԱՄՆ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմը «հանկարծակի կարճատև հիվանդությունից հետո» մահացել է։ Նա 71 տարեկան էր։ Ըստ որոշ աղբյուրների, մահվան պատճառը «սրտային անբավարարությունն» է եղել։
Սենատորը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատվիրակության կազմում երկօրյա այցով գտնվել է Անկարայում, ապա մեկնել Կիև, որտեղ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ քննարկել է ԱՄՆ Կոնգրեսում Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման հարցը։
Լինդսի Գրեմի մահը միջազգային մամուլի քննարկման թեմա է դարձել։ Բանն այն է, որ Անկարայից Վաշինգտոն վերադարձի ճանապարհին ԱՄՆ նախագահը օգտվել է իր նախկին ինքնաթիռից։ Տեղեկություն կա, որ իսրայելական «Մոսադը» հետախուզական տվյալներ է փոխանցել, որ Իրանը «պատրաստվում է խոցել Թրամփի ինքնաթիռը», ուստի նրա անվտանգության ծառայությունը պահանջել է թռիչքը իրականացնել «հին ինքնաթիռով, որ հակահրթիռային հուսալի պաշտպանություն ունի»։
Վարկած է տարածվել, որ Լինդսի Գրեմին «պատվիրել է «Մոսադը», քանի որ նա Անկարայում Թուրքիային F-35 կործանիչներ վաճառելու հարցում դրական է արտահայտվել»։ Լրատվամիջոցները մեջբերել սոցիալական հարթակում Գրեմի գրառումը, որտեղ նա կարծիք է հայտնել, որ Կոնգրեսում այդ հարցի քննարկմանը «կարող են խնդիրներ ծագել, բայց պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի իրավական արգելքները հաղթահարվեն»։ Գրեմը Թուրքիային անվանել է «ՆԱՏՕ-ի անդամ միակ մուսուլմանական երկիր, որ ԱՄՆ-ին ահռելի աջակցություն է ցուցաբերում»։
Turkiy պարբերականի տեղեկություններով՝ Իսրայելի վարչապետ Նաթանյահուն «հուլիսի 7 -ին ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել և ասել, որ Թուրքիային F-35-ի վաճառքը հրեական պետության անվտանգությանը ուղղակի սպառնալիք» է։
Լինդսի Գրեմը, իհարկե, մահկանացու է և նրա մոտ էլ կարող էր սրտի հանկարծակի կանգ տեղի ունենալ։ Ուղղակի այդ մահը համընկել է մի իրավիճակի, երբ իսրայելա-ամերիկյան, թուրք-իսրայելական հարաբերությունները լարված են, իսկ Իրանի պաշտոնական լրատվամիջոցները հրապարակել են այաթոլլա Ալի Խամենեիի սպանության համար պատասխանատու անձանց ցուցակ, որտեղ կա նաև Լենդսի Գրեմի անունը։
Այս համատեքստում Լինդսի Գրեմի «սպանության» մեջ բոլորը կարող են բոլորին կասկածել։ Եվ անգամ համարել, որ դա Իրանի կողմից Դոնալդ Թրամփին արված «խիստ զգուշացում» է։
Բաց մի թողեք
Իլհամ Ալիևը Վլադիմիր Պուտինի հետ հարաբերությունների «կարմիր գիծը հատել» է
Եվրամիության հետ Թբիլիսիի և Բաքվի «անհաշտ մտերմությունը»
Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Սիրիան մասնատվի՞