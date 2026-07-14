14/07/2026

EU – Armenia

Իրանի կողմից Դոնալդ Թրամփին արված «խիստ զգուշացումը»

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

ԱՄՆ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմը «հանկարծակի կարճատև հիվանդությունից հետո» մահացել է։ Նա 71 տարեկան էր։ Ըստ որոշ աղբյուրների, մահվան պատճառը «սրտային անբավարարությունն» է եղել։

Սենատորը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատվիրակության կազմում երկօրյա այցով գտնվել է Անկարայում, ապա մեկնել Կիև, որտեղ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ քննարկել է ԱՄՆ Կոնգրեսում Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման հարցը։

Լինդսի Գրեմի մահը միջազգային մամուլի քննարկման թեմա է դարձել։ Բանն այն է, որ Անկարայից Վաշինգտոն վերադարձի ճանապարհին ԱՄՆ նախագահը օգտվել է իր նախկին ինքնաթիռից։ Տեղեկություն կա, որ իսրայելական «Մոսադը» հետախուզական տվյալներ է փոխանցել, որ Իրանը «պատրաստվում է խոցել Թրամփի ինքնաթիռը», ուստի նրա անվտանգության ծառայությունը պահանջել է թռիչքը իրականացնել «հին ինքնաթիռով, որ հակահրթիռային հուսալի պաշտպանություն ունի»։

Վարկած է տարածվել, որ Լինդսի Գրեմին «պատվիրել է «Մոսադը», քանի որ նա Անկարայում Թուրքիային F-35 կործանիչներ վաճառելու հարցում դրական է արտահայտվել»։ Լրատվամիջոցները մեջբերել սոցիալական հարթակում Գրեմի գրառումը, որտեղ նա կարծիք է հայտնել, որ Կոնգրեսում այդ հարցի քննարկմանը «կարող են խնդիրներ ծագել, բայց պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի իրավական արգելքները հաղթահարվեն»։ Գրեմը Թուրքիային անվանել է «ՆԱՏՕ-ի անդամ միակ մուսուլմանական երկիր, որ ԱՄՆ-ին ահռելի աջակցություն է ցուցաբերում»։

Turkiy պարբերականի տեղեկություններով՝ Իսրայելի վարչապետ Նաթանյահուն «հուլիսի 7 -ին ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել և ասել, որ Թուրքիային F-35-ի վաճառքը հրեական պետության անվտանգությանը ուղղակի սպառնալիք» է։

Լինդսի Գրեմը, իհարկե, մահկանացու է և նրա մոտ էլ կարող էր սրտի հանկարծակի կանգ տեղի ունենալ։ Ուղղակի այդ մահը համընկել է մի իրավիճակի, երբ իսրայելա-ամերիկյան, թուրք-իսրայելական հարաբերությունները լարված են, իսկ Իրանի պաշտոնական լրատվամիջոցները հրապարակել են այաթոլլա Ալի Խամենեիի սպանության համար պատասխանատու անձանց ցուցակ, որտեղ կա նաև Լենդսի Գրեմի անունը։

Այս համատեքստում Լինդսի Գրեմի «սպանության» մեջ բոլորը կարող են բոլորին կասկածել։ Եվ անգամ համարել, որ դա Իրանի կողմից Դոնալդ Թրամփին արված «խիստ զգուշացում» է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իլհամ Ալիևը Վլադիմիր Պուտինի հետ հարաբերությունների «կարմիր գիծը հատել» է

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրամիության հետ Թբիլիսիի և Բաքվի «անհաշտ մտերմությունը»

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Սիրիան մասնատվի՞

14/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026. Արգենտինային կհեռացնե՞ն Աշխարհի առաջնությունից

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական զորքերը միանում են Փարիզում Բաստիլի օրվա շքերթին՝ Ուկրաինայի համար միասնության ցուցադրությամբ

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը պատրաստվում է ներկայացնել Մերկոսուրի ոճով պաշտպանական մեխանիզմը Ավստրալիայի առևտրային համաձայնագրի համար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած կին

14/07/2026 infomitk@gmail.com