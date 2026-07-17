17/07/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ը խստացրել է վիզային ռեժիմը․ մանրամասներ

infomitk@gmail.com 17/07/2026 1 min read

ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարարությունը փոխել է օտարերկրացի լրագրողներին, ուսանողներին և փոխանակման ծրագրերով ժամանող անձանց վիզաների տրամադրման կանոնները՝ նրանց երկրում գտնվելու ժամկետը սահմանափակելով ֆիքսված ժամանակահատվածով:

Դրա մասին ասվում է գերատեսչության ծանուցման մեջ, որը զետեղվել է Դաշնային գրանցամատյանում (ամերիկյան կառավարության պաշտոնական փաստաթղթերի ժողովածուում):

Ինչպես բխում է փաստաթղթից, ամերիկյան իշխանությունները ելնում են այն կանխադրույթից, որ կանոնների փոփոխությունը նրանց կօժտի «լրացուցիչ պաշտպանությամբ և ավելի մեծ վերահսկողությամբ», ինչպես միաժամանակ «հնարավորություն կտա ավելի մանրակրկիտ հետևել՝ արդյոք նշված ոչ ներգաղթային վիզաների տիրապետողները պահպանո՞ւմ են իրենց կարգավիճակը ԱՄՆ-ում ժամանակավոր գտնվելու ընթացքում»:

Օտարերկրյա լրագրողները, ուսանողները և փոխանակման ծրագրով ժամանող անձինք ստանում են համապատասխանաբար I, F և J կարգի վիզաներ: Այդ փաստաթղթերը, ըստ նախկին կանոնների, թույլ էին տալիս գտնվել ԱՄՆ տարածքում այնքան ժամանակ, քանի դեռ պահպանվում էին երկիր ժամանելու նպատակներն ու պայմանները. օրինակ՝ քանի դեռ անձը շարունակում է աշխատել օտարերկրյա լրատվամիջոցում կամ սովորել ամերիկյան համալսարանում: Մինչ այժմ նման վիզաները մեծ մասամբ գործողության ֆիքսված ժամկետ չունեին:

Ըստ նոր կանոնի՝ օտարերկրյա լրագրողները կկարողանան ԱՄՆ մուտք գործել աշխատանքի նպատակով ոչ ավելի, քան 240 օր ժամկետով, իսկ այնուհետև՝ անհրաժեշտության դեպքում, երկարաձգել այն: Չինաստանի քաղաքացիների համար նշված ժամկետն առաջարկվում է սահմանափակել 90 օրով: Օտարերկրյա ուսանողները և փոխանակման ծրագրերով ժամանող անձինք կկարողանան երկրում գտնվել ուսման ժամկետի կամ փոխանակման ծրագրի տևողության ընթացքում, բայց ոչ ավելի, քան չորս տարի:

Բաց մի թողեք

1 min read

2026 թվականը կիսվել է, սակայն Նավուր-Բերդ ավտոճանապարհի հիմնանորոգումը չի էլ սկսվել

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը Թրամփին հիշել է Հայաստանի հետ կապված

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«88» առևտրային օբյեկտում իրականացված հսկողության արդյունքում արձանագրվել է 33 վարչական իրավախախտում․ Տեսանյութ

15/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կրակոցներ՝ Լոռու մարզում․ հրազենային վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել 30-ամյա տղամարդ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ը խստացրել է վիզային ռեժիմը․ մանրամասներ

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախը՝ «հակապետակա՞ն», թե՞ պետական առաջնահերթություն. իշխանության երկակի չափանիշները

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հեղափոխությունից հետո ինչպես փոխվեց Արմեն Գրիգորյանի ունեցվածքը. բնակարան, Toyota և շուրջ 45 մլն դրամ ընտանեկան եկամուտ

17/07/2026 infomitk@gmail.com