Բոլոր առևտրային խոստումները, որոնք ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն երբեք մտադիր չէին պահել

Երբ Դոնալդ Թրամփը ձեռքսեղմեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ առևտրային համաձայնագրի շուրջ մեկ տարի անց գնահատում է, թե ինչպես են նրանց պարտավորությունները պահպանվել։
Երբ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Դոնալդ Թրամփը անցյալ տարվա հուլիսին նրա շոտլանդական գոլֆի ակումբում կնքեցին առևտրային զինադադար, նրանք միմյանց տվեցին լիարժեք խոստումներ՝ նվազեցնել սակագները, խթանել էներգիայի գնումները, մեղմացնել կանաչ և տեխնոլոգիական կարգավորումները և համագործակցել արհեստական բանականության ոլորտում։
Գրեթե մեկ տարի անց Թըրնբերիում ստանձնած պարտավորություններից շատերը դժվար է պահպանել։ Որոշները, ինչպես օրինակ՝ ֆոն դեր Լեյենի խոստումը, որ եվրոպական բիզնեսները մինչև 2028 թվականը կգնեն 750 միլիարդ դոլարի ամերիկյան էներգիա, ի սկզբանե երբեք իրատեսական չէին։
Քանի որ ԵՄ-ի կողմից գործարքի իր կողմը պահպանելու համար ընդունված օրենսդրության թանաքը հազիվ է չորացել, Բրյուսելն ու Վաշինգտոնն արդեն ուսումնասիրում են, թե որտեղ կարող են հաջորդ անգամ համագործակցել։ Սակայն, քանի որ Թրամփը սառը և տաք է փչում Եվրոպայի նկատմամբ, համաձայնագիրը միշտ կարող է խզվել։
Իր հերթին, Բրյուսելն ասում է, որ հավատարիմ է համաձայնագրին։
«Տրանսատլանտյան գործընկերությունը մնում է մեր տնտեսությունների անկյունաքարը։ Դրա շարունակական ուժը կախված կլինի երկու կողմերից էլ իրենց պարտավորությունների կատարումից և ապագա մարտահրավերներին պրագմատիկ և հավասարակշռված ձևով անդրադառնալուց», – հայտարարության մեջ ասել է առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը։
«Մենք կատարել ենք մեր պարտավորությունները և նույնը ակնկալում ենք ԱՄՆ-ից»։
Գնահատում է այն հավանականությունը, որ Թըրնբերիում և գործարքը հաստատող համատեղ հայտարարության մեջ տրված խոստումները կխախտվեն կամ կպահպանվեն.
«Միացյալ Նահանգները պարտավորվում է Եվրոպական Միության ծագում ունեցող ապրանքների վրա կիրառել կամ ԱՄՆ առավել բարենպաստ ազգի (MFN) սակագնային դրույքաչափից բարձրը, կամ 15 տոկոս սակագնային դրույքաչափ, որը բաղկացած է MFN սակագնից և փոխադարձ սակագնից»։
Դատավճիռ. վտանգի տակ
ԱՄՆ-ից ԵՄ արտահանման 15 տոկոս սակագնային սահմանաչափը Թըրնբերիի համաձայնագրի անկյունաքարն է։
Այդ ցածր բազային սակագնի դիմաց Բրյուսելը պարտավորվեց մի շարք զիջումների՝ սկսած ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների վրա սակագների վերացումից մինչև ԱՄՆ ընկերությունների համար կարգավորիչ բեռի թեթևացում և ԱՄՆ էներգետիկայի և արհեստական բանականության չիպերի գնումների ավելացում։
Սակայն այդ համաձայնագրի հիմքում ընկած գործարքն այժմ վտանգի տակ է։ Թրամփի սկզբնական «փոխադարձ» սակագները չեղարկվեցին փետրվարին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կողմից, և ժամանակավոր փոխարինող միջոցը շուտով կլրանա։ Այդ չեղյալ հայտարարված սակագները փոխարինելու համար Վաշինգտոնը մի քանի առևտրային հետաքննություններ է սկսել 1974 թվականի ԱՄՆ առևտրի մասին օրենքի ավելի իրավական առումով ամուր 301-րդ բաժնի համաձայն։
Այդ հետաքննություններից բխող նոր սակագները, որոնցից առնվազն մի քանիսը Թրամփի վարչակազմը նպատակ ունի կիրառել մինչև հուլիսի 24-ը, կարող են ճնշման տակ դնել 15 տոկոսի առաստաղը՝ նույնիսկ այն բանից հետո, երբ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը վստահեցրեց իր եվրոպացի գործընկերներին, որ նրանք չեն գերազանցի համաձայնեցված սահմանաչափը։
Գերմանիայի դեղերի գնագոյացման քաղաքականության վերաբերյալ նոր հետաքննությունը նոր անորոշություն է ավելացրել, ինչպես նաև որոշ անդամ պետությունների թվային ծառայությունների հարկերի վերաբերյալ հետաքննությունների հեռանկարը։
«Տրանսատլանտյան հարաբերությունները կշարունակեն մնալ անկայուն», – ԵՄ օրենսդիրներին ասել է Հանձնաժողովի ԱՄՆ հարաբերությունների գծով առևտրի գծով բարձրաստիճան պաշտոնյա Մաթիաս Յորգենսենը: «Մենք տեսել ենք ԱՄՆ-ի վերջին գործողությունները առանձին անդամ պետությունների նկատմամբ թվային ծառայությունների հարկերի վերաբերյալ, ինչպես նաև դեղագործական ապրանքների գնագոյացման վերաբերյալ 301-րդ բաժնի հետաքննության մեկնարկը: Չնայած այս հետաքննությունն այժմ վերաբերում է միայն Գերմանիային, այլ անդամ պետություններին ներառող հետաքննությունները չեն կարող բացառվել»:
Ցանկացած խախտում կարող է հանգեցնել Բրյուսելի կողմից հակադարձ գործողությունների՝ համաձայն Թըրնբերիի համաձայնագրում ներառված ԵՄ օրենսդիրների կողմից ներառված պաշտպանության մեխանիզմների: Մինչդեռ, Հանձնաժողովը անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնի հետ կիսվեց 115 միլիարդ եվրո արժողությամբ արտահանման ապրանքների ցանկով, որոնց համար այն ձգտում է ԱՄՆ-ի կողմից ավելի ցածր սակագների, այդ թվում՝ բժշկական սարքավորումների, գինու, ոգելից խմիչքների, գարեջրի, պանրի և ձիթապտղի յուղի:
«Եվրոպական ընկերություններից սպասվում է, որ մինչև 2028 թվականը Միացյալ Նահանգների ռազմավարական ոլորտներում կներդնեն լրացուցիչ 600 միլիարդ դոլար»:
«Եվրամիությունը մտադիր է ԱՄՆ-ից հեղուկացված բնական գազ, նավթ և միջուկային էներգիայի արտադրանք ձեռք բերել մինչև 2028 թվականը 750 միլիարդ դոլարի ակնկալվող սպառմամբ»։
Դատավճիռ. Անիրատեսական
Թըրնբերիի գործարքի հիմքում ընկած երկու աչքի ընկնող անձինք հետևում էին նմանատիպ տրամաբանության. չնայած նրանք տպավորիչ վերնագրեր էին գրավում և գոհացնում Թրամփին, Բրյուսելը չի կարող իրականացնել դրանցից ոչ մեկը, և ոչ էլ իրավաբանորեն պարտավորեցնող են։
Եվրահանձնաժողովը առևտրային գործարքներ է կնքում դաշինքի 27 անդամների անունից, բայց այն չի կարող հանձնարարել եվրոպական ընկերություններին ներդրումներ կատարել, ոչ էլ կարող է ուղղորդել էներգիայի գնումները։ Այդ որոշումները կայացնում է մասնավոր հատվածը, այլ ոչ թե ԵՄ գործադիր մարմինը։
Թըրնբերիի գործարքի նախապատրաստական աշխատանքներում Բրյուսելը գնահատեց առաջատար եվրոպական բիզնեսների մտադրությունները և «շտապ» խնդրեց նրանց տրամադրել տվյալներ ԱՄՆ-ում իրենց ընթացիկ և պլանավորված ներդրումների մասին: 600 միլիարդ դոլարի գումարը հիմնված էր այդ գնահատականների վրա, բայց երբեք չէր նախատեսվում որպես պարտավորեցնող պարտավորություն:
Նույնը վերաբերում է նաև 750 միլիարդ դոլարի էներգետիկ խոստմանը: Հանձնաժողովի պաշտոնյաները խոստովանել են, որ այդ թիվը արտացոլում է դաշինքի կանխատեսվող «կարիքները», այլ ոչ թե ԵՄ գործադիր մարմնի կամ անդամ երկրների կողմից գնման ծրագիրը: Ավելին, էներգիայի գների այդքան անկայունության պայմաններում դժվար է թիրախավորել ֆիքսված գին:
Անկասկած, ԵՄ-ից ԱՄՆ-ի էներգիայի ներմուծումը աճում է: Անցած տարվա ընթացքում դաշինքը զգալիորեն մեծացրել է ԱՄՆ-ի հեղուկացված բնական գազի գնումները, քանի որ ձգտում էր դադարեցնել Ռուսաստանի հետ էներգետիկ առևտուրը:
Իրանում պատերազմը լրացուցիչ խթան է հաղորդել. հունվարից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում ԵՄ-ն ԱՄՆ-ից գնել է 15 միլիարդ դոլարի նավթ և գազային արտադրանք, ինչը 24 տոկոսով ավելի է նախորդ չորս ամիսների համեմատ՝ ըստ ԵՄ առևտրային տվյալների:
Սակայն դա դեռևս շատ քիչ է երեք տարվա ընթացքում խոստացված գլխավոր ցուցանիշից։ Այդ տեմպերով 750 միլիարդ դոլարին հասնելու համար կպահանջվի 16 տարի, այլ ոչ թե երեք։
Տրանսատլանտյան կանաչ գործարք
«Եվրամիությունը պարտավորվում է աշխատել ԱՄՆ արտադրողների և արտահանողների մտահոգությունները լուծելու ուղղությամբ՝ ԵՄ անտառահատման կանոնակարգի վերաբերյալ, որպեսզի խուսափի ԱՄՆ-ԵՄ առևտրի վրա անհարկի ազդեցությունից»։
«Հաշվի առնելով ԱՄՆ մտահոգությունները՝ կապված ԱՄՆ փոքր և միջին բիզնեսների նկատմամբ ածխածնային սահմանային կարգավորման մեխանիզմի (CBAM) շրջանակներում վերաբերմունքի հետ, Եվրոպական հանձնաժողովը… պարտավորվում է աշխատել CBAM-ի իրականացման գործում լրացուցիչ ճկունություն ապահովելու ուղղությամբ»։
«Եվրամիությունը պարտավորվում է ջանքեր գործադրել՝ ապահովելու համար, որ Կորպորատիվ կայունության պատշաճ ուսումնասիրության հրահանգը (CSDDD) և Կորպորատիվ կայունության հաշվետվությունների հրահանգը (CSRD) անհարկի սահմանափակումներ չառաջացնեն տրանսատլանտյան առևտրի վրա»։
Դատավճիռ. Ճնշման տակ
Թըրնբերիի համաձայնագիրը ԵՄ-ին պարտավորեցրեց լուծել ԱՄՆ-ի վաղեմի բողոքները դաշինքի մի քանի առաջատար կանաչ օրենքների վերաբերյալ: Մեկ տարի անց Բրյուսելը պարզեցրել է իր կանոնակարգի որոշ մասեր, բայց կանգ է առել այն ավելի լայն փոփոխությունների առջև, որոնց հույսը դրել էր Վաշինգտոնը՝ թողնելով այս հարցը առևտրային հարաբերություններում հնարավոր լարվածության կետի։
ԵՄԴ. ԵՄ անտառահատման կարգավորման վերաբերյալ ԱՄՆ-ի մտահոգությունները «լուծելու» պարտավորությունը դիտավորյալ անորոշ էր մնացել։
Գործարքից հետո Հանձնաժողովը շեշտեց, որ ԱՄՆ-ն կդասակարգվի որպես «ցածր ռիսկի» երկիր, ինչը հույսեր արթնացրեց, որ Բրյուսելը զգալիորեն կնվազեցնի ԱՄՆ գյուղատնտեսական և փայտանյութի արտահանման վրա դրված կարգավորիչ բեռը։
Սակայն, երբ Հանձնաժողովը մայիսին հրապարակեց կարգավորումը պարզեցնելու եղանակի և անհրաժեշտության վերաբերյալ իր ուսումնասիրությունը, ԱՄՆ փայտանյութի արդյունաբերությունը դեֆլյացիայի ենթարկվեց: ԵՄ գործադիր մարմինը որոշեց, որ չի վերանայի կանոնները, որոնք պահանջում են, որ որոշ ապրանքների ներմուծողները ցույց տան, որ մատակարարման շղթաները լիովին հետևելի են և զերծ են անտառահատումներից: Դրա փոխարեն, վերանայումը առաջարկեց կարգավորման շրջանակի և կառավարման փոփոխություններ։
«Նրանց վերանայման շրջանակը չափազանց նեղ էր՝ ԱՄՆ-ում շահագրգիռ կողմերի կողմից բազմիցս բարձրացված որևէ մտահոգություն լուծելու համար», – ասաց Քեյթ Գատտոն՝ Անտառատերերի ազգային դաշինքի գլխավոր ռազմավարության պատասխանատուն։
CSDDD/CSRD. Բրյուսելը նույնպես մատնանշում է իր «Omnibus I» պարզեցման փաթեթը որպես ապացույց այն բանի, որ այն նվազեցրել է կարգավորիչ բեռը։ Փաթեթը, որը առաջարկվել էր դեռևս Թըրնբերիի համաձայնագրից առաջ, նեղացրել էր երկու օրենքների շրջանակը, որպեսզի դրանք կիրառվեն միայն խոշորագույն ընկերությունների համար։
Սակայն ԵՄ-ն չի բավարարել ԱՄՆ-ի հիմնական պահանջը՝ ամբողջությամբ ազատել ամերիկյան ընկերություններին։
«Դա իրականում չի լուծում մեր մտահոգությունները», – ասաց Վաշինգտոնում բնակվող լոբբիստը, որը պարբերաբար կապի մեջ է Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաների հետ և զգուշացրեց, որ Սպիտակ տունը պատրաստ է ճնշում գործադրել Եվրոպայի վրա՝ հետագա զիջումների համար։
CBAM. ԵՄ-ն ամենաշատն է առաջ շարժվել իր ածխածնային սահմանային հարկի հարցում՝ առաջարկելով ազատել փոքր ներմուծողներին՝ որպես իր ավելի լայն պարզեցման ծրագրի մաս։ Այնուամենայնիվ, քաղաքականության ճարտարապետությունը մնում է անփոփոխ, ինչը նշանակում է, որ Վաշինգտոնի առևտրային գրգռիչներից մեկը դեռևս շատ կենդանի է։
Պողպատե օղակաձև ցանկապատ
«Պողպատի, ալյումինի և դրանց ածանցյալ արտադրանքի վերաբերյալ Եվրոպական Միությունը և Միացյալ Նահանգները մտադիր են քննարկել համագործակցության հնարավորությունը իրենց համապատասխան ներքին շուկաները գերհզորությունից զերծ պահելու ուղղությամբ, միաժամանակ ապահովելով միմյանց միջև անվտանգ մատակարարման շղթաներ, այդ թվում՝ սակագնային քվոտաների լուծումների միջոցով»։
Դատավճիռ. Մասամբ իրականացված
Պողպատը և ալյումինը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության միջև վեճի հիմնական առարկա էին դեռևս Թրամփի՝ երկրորդ ժամկետով Սպիտակ տուն վերադառնալուց շատ առաջ։
ԵՄ-ԱՄՆ պողպատե ակումբի շուրջ բանակցությունները գագաթնակետին հասան 2023 թվականի աշնանը, երբ Վաշինգտոնը և Բրյուսելը նպատակ ունեին ստեղծել համատեղ սակագնային գոտի, որը կսահմաներ մաքսատուրքեր ոչ շուկայական տնտեսություններից, ինչպիսին է Չինաստանը, պողպատի և ալյումինի ներմուծման վրա։ Սակայն այն ժամանակվա Բայդենի վարչակազմի հետ փոխգործակցությունը մարեց, քանի որ Բրյուսելը զգուշանում էր խախտումներից։
ԵՄ-ԱՄՆ պողպատի ակումբի շուրջ բանակցությունները գագաթնակետին հասան 2023 թվականի աշնանը, երբ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը նպատակ ունեին ստեղծել համատեղ սակագնային գոտի, որը կսահմաներ մաքսատուրքեր ոչ շուկայական տնտեսություններից, ինչպիսին է Չինաստանը, պողպատի և ալյումինի ներմուծման վրա: Սակայն այն ժամանակվա Բայդենի վարչակազմի հետ փոխգործակցությունը մարեց, քանի որ Բրյուսելը զգուշանում էր համաշխարհային առևտրի կանոնները խախտելուց։
Թրամփի իշխանության վերադառնալուց հետո ԵՄ-ն հայտարարեց, որ ավելի բարձր մաքսատուրքեր կսահմանի արտասահմանյան պողպատի վրա՝ հիմնականում Չինաստանից մատակարարման ավելցուկը կանխելու համար, որը դուրս էր մնացել ԱՄՆ շուկայից: Այդ փոփոխությունները ուժի մեջ մտան այս ամիս, Բրյուսելը կրկնապատկեց մաքսատուրքերը մինչև 50 տոկոս՝ համաձայն Թրամփի մաքսատուրքերի, և գրեթե կիսով չափ կրճատեց մաքսատուրքից զերծ ներմուծման քվոտաները։
Պողպատ և ալյումին պարունակող ապրանքների՝ այսպես կոչված ածանցյալների վրա Թրամփի մաքսատուրքերը մնում են հարաբերությունների ցավոտ կետը, և ակնկալվում է, որ Եվրոպական հանձնաժողովը մինչև տարեվերջ կճնշի Վաշինգտոնին՝ ավելի շատ բացառություններ ստանալու համար։
Թրամփի վարչակազմը բազմիցս թարմացրել է մաքսատուրքերով տուժած իր արտադրանքի ցանկը։ ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը առաջարկել է կրճատել այդ ցուցակը Եվրախորհրդարանի առևտրային հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեի հետ վերջերս տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ։
Պաշտպանական գործարքներ
«Եվրամիությունը նախատեսում է զգալիորեն ավելացնել Միացյալ Նահանգներից ռազմական և պաշտպանական սարքավորումների գնումները՝ ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ և դյուրացմամբ»։
Վճիռ. Ընթացիկ ուղու վրա է
Մեկ տարի անց, կարծես, ուղղությունը անփոփոխ է։
Խոստումը մեծապես ձևակերպեց արդեն իսկ գոյություն ունեցող միտումը, քանի որ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ շարունակում է եվրոպական կառավարություններին մղել դեպի ԱՄՆ-ում արտադրված զենք։ Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտը գնահատում է, որ ԱՄՆ-ի զենքի արտահանումը Եվրոպա ավելի քան կրկնապատկվել է 2021-2025 թվականներին՝ նախորդ հնգամյա ժամանակահատվածի համեմատ, ընդ որում՝ Վաշինգտոնը մատակարարում է ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայի ներմուծման 58 տոկոսը։
Այդ ժամանակվանից ի վեր Վաշինգտոնը հաստատել է խոշոր հնարավոր վաճառքներ, այդ թվում՝ AMRAAM հրթիռներ Գերմանիայի, Ֆինլանդիայի և Նիդեռլանդների համար, Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգեր Դանիայի համար, ինչպես նաև F-35 աջակցություն և Javelins Լեհաստանի համար։
Գնումները կատարվում են առանձին կառավարությունների կողմից, այլ ոչ թե ԵՄ-ի կողմից։ Բելգիան նաև որոշել է ընդլայնել իր F-35 նավատորմը 11 ինքնաթիռով՝ ընդգծելով, որ եվրոպական մայրաքաղաքները շարունակում են նախապատվությունը տալ ամերիկյան համակարգերին, չնայած Բրյուսելի «Գնեք եվրոպական» կոչին։
Դատավճիռ. ճնշման տակ
Բրյուսելի խոստումը՝ «ցանցային վճարները» սեղանից հանելու մասին, սկզբում թվում էր հեշտ զիջում։
Տարիների ընթացքում ծավալուն լոբբինգից հետո այս գաղափարը մեծ մասամբ անհետացել էր հանրային քննարկումներից՝ ծագելով «արդար բաժանման» արշավից, որի նպատակն էր տվյալների ծարավ առցանց հարթակներին՝ հիմնականում ԱՄՆ խոշոր տեխնոլոգիական խաղացողներին, օգնել վճարել թվային ենթակառուցվածքների համար, որոնք տեղափոխում են իրենց աճող երթևեկությունը ամբողջ Եվրոպայով։
Սակայն դրա ոգին շարունակվեց Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող վերանայման մեջ ԵՄ հեռահաղորդակցության կանոնակարգում, որը ներառում է կամավոր վեճերի լուծման մեխանիզմ, որը, քննադատների նախազգուշացմամբ, կարող է վերածվել ցանցային վճարների՝ այլ անվանումով։
«Ես կասեի, դիվանագիտորեն, որ մենք խոստում տվեցինք, այո, Թըրնբերիի համաձայնագրում, բայց կան բազմաթիվ խոստումներ, որոնք մեր ամերիկացի գործընկերը արդեն խախտում էր կամ փոխում էր օրեցօր», – հարցազրույցում ասել է Եվրոպական խորհրդարանում գործի վերաբերյալ գլխավոր բանակցող Միխալ Կոբոսկոն։
Լեհ օրենսդիրի համար խոստումը խորհրդարանին թողնում է մանևրելու տեղ, հատկապես այն պատճառով, որ «ցանցային վճարները» (խիստ ասած) այն չեն, ինչ օրենսդիրներն այժմ քննարկում են։ «Ամերիկացիները միշտ քննադատելու են, անկախ մեխանիզմից, այնպես որ մենք արդեն սովոր ենք դրան»։
Արհեստական բանականության չիպեր
«Եվրամիությունը մտադիր է իր հաշվողական կենտրոնների համար գնել առնվազն 40 միլիարդ դոլարի ամերիկյան արհեստական բանականության չիպեր: Եվրոպական Միությունը հետագայում նախատեսում է համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ՝ տեխնոլոգիական անվտանգության պահանջները Միացյալ Նահանգների պահանջներին համապատասխան ընդունելու և պահպանելու համար՝ համաձայնեցված ջանքերով՝ տեխնոլոգիաների արտահոսքը դեպի մտահոգիչ ուղղություններ կանխելու համար»:
Վճիռ. Ճիշտ ուղու վրա է
Արհեստական բանականության մոդելների մարզման համար ԱՄՆ-ի առաջադեմ չիպեր գնելու ԵՄ-ի խոստումը այն քչերից մեկն է, որը, հավանաբար, կպահպանվի՝ պարզապես այն պատճառով, որ դաշինքը այլընտրանք չունի:
Վերջին գնահատականների համաձայն՝ ԵՄ-ում վաճառվող արհեստական բանականության չիպերի մոտ 96 տոկոսն արդեն իսկ գալիս է ԱՄՆ-ում գործող վաճառողներից, այդ թվում՝ Nvidia-ից, քանի որ դաշինքը չունի արհեստական բանականության չիպերի սեփական նախագծողներ կամ արտադրողներ:
Միությունը շուտով կարիք կունենա այդ չիպերի շատ ավելի մեծ քանակի: Այս ամռանը ԵՄ գործադիր մարմինը կսկսի յոթ հսկայական արհեստական բանականության հաշվողական կենտրոնների կառուցման գործընթաց, որոնցից երեք ամենամեծերը կարիք կունենան առնվազն 40,000 արհեստական բանականության չիպերի, իսկ չորս փոքրերը՝ առնվազն 25,000-ի:
Որոշ եվրոպական ստարտափներ փորձում են այլընտրանքային լուծումներ ստեղծել, սակայն այդ ջանքերը պահանջում են ժամանակ և մեծ գումարներ։ Սա նշանակում է, որ Եվրոպան մոտ ապագայում ստիպված կլինի գնել ԱՄՆ արհեստական ինտելեկտի չիպեր։
Բաց մի թողեք
Մինչ Լե Պենը մոտենում է, Մակրոնը և Մերցը փորձում են ցույց տալ, որ ֆրանս-գերմանական շարժիչը դեռևս ազդեցություն ունի
Մելոնին ցնցված է, քանի որ իր դաշնակիցները տորպեդահարում են առաջատար բարեփոխումները
Մերցից MAGA. դուրս մնացեք Եվրոպայի ընտրություններից