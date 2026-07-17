Հեղափոխությունից հետո ինչպես փոխվեց Արմեն Գրիգորյանի ունեցվածքը. բնակարան, Toyota և շուրջ 45 մլն դրամ ընտանեկան եկամուտ

«Ուշադրության կենտրոնում է ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է։ Փորձել ենք պարզել, թե ինչպես է փոխվել Գրիգորյանի ունեցվածքը իշխանության գալուց հետո։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Եթե 2018 թվականին պաշտոնը ստանձնելիս նա հայտարարագրել էր միայն դրամական միջոցներ, վարկ և աշխատավարձ՝ առանց անշարժ գույքի կամ ավտոմեքենայի, ապա հաջորդ տարիներին նրա հայտարարագրում հայտնվեց նախ Lexus մակնիշի ավտոմեքենան, 2020 թվականից՝ Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող բնակարանը, իսկ 2023 թվականին Lexus-ը փոխարինվեց 2020 թվականի արտադրության Toyota-ով։
Միաժամանակ տարեցտարի աճել են նաև նրա եկամուտները. եթե 2018 թվականին աշխատանքի վարձատրությունը կազմել էր 14 մլն 105 հազար դրամ, ապա 2025 թվականին միայն աշխատավարձը հասել է 31 մլն 22 հազար դրամի, իսկ ընդհանուր տարեկան եկամուտը՝ 36 մլն 542 հազար դրամի։ Այդ ընթացքում շարունակել է նվազել բնակարանի հիփոթեքային վարկի մայր գումարը, իսկ բանկային հաշիվների մնացորդը 2025 թվականի վերջին հասել է գրեթե 7.8 մլն դրամի։
2018-2020 թվականներ
2018 թվականին Արմեն Գրիգորյանը նշանակվեց ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Պաշտոնը ստանձնելու պահին նրա հայտարարագրում անշարժ գույք և ավտոմեքենա չկային։ Նա հայտարարագրել էր 5 մլն դրամ և 3500 եվրո դրամական միջոցներ, մինչդեռ 2017 թվականին ունեցել էր 1.3 մլն դրամ։ Փոխառության մայր գումարը կազմել էր 15 մլն 292 հազար դրամ, տարվա ընթացքում ստացած վարկը՝ 13 մլն 302 հազար դրամ։ Տարեկան եկամուտները կազմել էին 14 մլն 409 հազար դրամ, որից 14 մլն 105 հազար դրամը՝ աշխատանքի վարձատրություն, իսկ 304 հազար դրամը՝ այլ եկամուտ։
2019 թվականին նրա հայտարարագրում առաջին անգամ հայտնվեց տրանսպորտային միջոց. հունվարի 22-ին նա գնման եղանակով ձեռք բերեց 2005 թվականի արտադրության Lexus մակնիշի ավտոմեքենա։
2020 թվականին Գրիգորյանը ձեռք բերեց նաև իր առաջին անշարժ գույքը՝ Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող բնակարանը, որը 2020 թվականի հուլիսի 29-ին գնվել է համատեղ սեփականության իրավունքով։ Այսպիսով, եթե 2018 թվականին նա պաշտոնը ստանձնելիս գույք և ավտոմեքենա չուներ, ապա արդեն 2020 թվականի ավարտին նրա հայտարարագրում առկա էին թե՛ բնակարանը, թե՛ Lexus ավտոմեքենան, որոնք հետագայում դարձան նրա հայտարարագրերի հիմնական ակտիվները։
2021 թվական
2021 թվականի հուլիսի 14-ին Արմեն Գրիգորյանը նշանակվել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ, սակայն այդ պաշտոնում աշխատել է ընդամենը մեկ ամիս հինգ օր։ Արդեն 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին նա կրկին նշանակվել է ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար՝ վերադառնալով նույն պաշտոնին։
Տարվա վերջի դրությամբ նա հայտարարագրել էր Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող բնակարանը և 2005 թվականի արտադրության Lexus ավտոմեքենան։
Բանկային հաշիվների մնացորդը տարվա սկզբում կազմել էր 3 մլն 550 հազար դրամ, իսկ տարեվերջին՝ 1 մլն 271 հազար դրամ։
Ընդհանուր տարեկան եկամուտը կազմել էր 28 մլն 491 հազար 845 դրամ, որից՝
22 մլն 378 հազար 460 դրամ՝ աշխատանքի վարձատրություն,
6 մլն 113 հազար 385 դրամ՝ այլ եկամուտ՝ ՊԵԿ-ից։
Տարվա վերջի դրությամբ բնակարանի հիփոթեքային վարկի մայր գումարի մնացորդը կազմել էր 47 մլն 729 հազար 167 դրամ։ Վարկի մարմանն ուղղված վճարումները կազմել էին 6 մլն 429 հազար 651 դրամ։
Գրիգորյանը «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության անդամ է։
2022 թվական
2022 թվականին Արմեն Գրիգորյանը պահպանել էր նույն բնակարանն ու Lexus ավտոմեքենան։
Բանկային հաշիվներում տարվա սկզբին ունեցել էր 1 մլն 271 հազար դրամ, իսկ տարեվերջին՝ 1 մլն 685 հազար 735 դրամ։
Ընդհանուր եկամուտը կազմել էր 27 մլն 454 հազար 543 դրամ, որից՝
21 մլն 909 հազար 265 դրամ՝ աշխատավարձ,
5 մլն 545 հազար 278 դրամ՝ այլ եկամուտ՝ ՊԵԿ-ից։
Վարկի մայր գումարի մնացորդը կազմել էր 47 մլն 18 հազար 277 դրամ։
Վարկի մարմանն ուղղված վճարումները կազմել էին 6 մլն 429 հազար 651 դրամ։
2023 թվական
2023 թվականին Արմեն Գրիգորյանը հայտարարագրել էր Արաբկիրի բնակարանը, սակայն ավտոմեքենաների մասով տեղի ունեցավ փոփոխություն։
Նա 7 մլն 350 հազար դրամով վաճառել էր 2005 թվականի արտադրության Lexus-ը, իսկ նույն տարվա հունիսի 6-ին 11 մլն 500 հազար դրամով (30 000 ԱՄՆ դոլար) ձեռք էր բերել 2020 թվականի արտադրության Toyota ավտոմեքենա։
Բանկային հաշիվների մնացորդը տարվա սկզբին կազմել էր 908 հազար 718 դրամ, իսկ տարեվերջին՝ 978 հազար 894 դրամ։
Ընդհանուր եկամուտը կազմել էր 32 մլն 816 հազար 57 դրամ, որից՝
22 մլն 859 հազար 634 դրամ՝ աշխատավարձ,
5 մլն 456 հազար 423 դրամ՝ այլ եկամուտ՝ ՊԵԿ-ից,
4 մլն 500 հազար դրամ՝ «Ամերիաբանկ»-ից ստացված վարկ։
Տարվա վերջի դրությամբ փոխառության մնացորդը կազմել էր 4 մլն 204 հազար 894 դրամ, իսկ բնակարանի հիփոթեքային վարկի մայր գումարի մնացորդը՝ 46 մլն 209 հազար 413 դրամ։ Վարկերի մարմանն ուղղված վճարումները կազմել էին 6 մլն 775 հազար 100 դրամ։
2024 թվական
2024 թվականին Արմեն Գրիգորյանի հայտարարագրում մնացել էին նույն բնակարանը և Toyota ավտոմեքենան։
Բանկային հաշիվներում տարվա սկզբին առկա էր 978 հազար 894 դրամ, իսկ տարեվերջին՝ 1 մլն 800 հազար 985 դրամ 59 լումա։
Ընդհանուր եկամուտը կազմել էր 28 մլն 522 հազար 207 դրամ, որից՝
22 մլն 991 հազար 744 դրամ՝ աշխատավարձ,
5 մլն 530 հազար 463 դրամ՝ այլ եկամուտ՝ ՊԵԿ-ից։
Տարվա վերջի դրությամբ նա հայտարարագրել էր՝
1 մլն 891 հազար 531 դրամ փոխառության մնացորդ,
45 մլն 338 հազար 221 դրամ բնակարանի հիփոթեքային վարկի մնացորդ։
Վարկի մարմանն ուղղված վճարումները կազմել էին 7 մլն 422 հազար 720 դրամ։
2025 թվական
2025 թվականի հայտարարագրի համաձայն՝ Արմեն Գրիգորյանը պահպանել է Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող բնակարանը և 2020 թվականի արտադրության Toyota ավտոմեքենան։ Տարվա ընթացքում նա նոր գույք կամ տրանսպորտային միջոց չի ձեռք բերել և որևէ գույք չի օտարել
Բանկային հաշիվների մնացորդը տարվա սկզբի 1 մլն 800 հազար 985 դրամից աճել է մինչև 7 մլն 797 հազար 118 դրամ։ Կանխիկ գումար, արժեթղթեր, բաժնեմասեր, ներդրումներ, կրիպտոարժույթ կամ բանկային ավանդներ նա չի հայտարարագրել։
Տարվա վերջի դրությամբ բնակարանի հիփոթեքային վարկի մայր գումարի մնացորդը կազմել է 44 մլն 349 հազար 70 դրամ։
Ընդհանուր տարեկան եկամուտը կազմել է 36 մլն 542 հազար 342 դրամ, որից՝
31 մլն 22 հազար 387 դրամ՝ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմից ստացած աշխատավարձ,
5 մլն 519 հազար 955 դրամ՝ այլ եկամուտ՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից։
Վարկի մարմանն ուղղված վճարումները կազմել են 8 մլն 604 հազար 871 դրամ 90 լումա։
Շահերի հայտարարագրում նա նշել է, որ առևտրային կազմակերպություններում մասնակցություն չունի, սակայն հանդիսանում է «Հանրային օրակարգ» լրագրողների կազմակերպության նախագահ, «Անմիջական ժողովրդաիշխանության զարգացման» և «Ժողովրդավարություն հանուն զարգացման» կազմակերպությունների համահիմնադիր, ինչպես նաև «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության անդամ։
Ի՞նչ է հայտարարագրել Արմեն Գրիգորյանի կինը
Արմեն Գրիգորյանի կինը՝ Մանե Մինասյանի հայտարարագրի համաձայն, 2025 թվականի սկզբում և տարեվերջին նա համատեղ սեփականությամբ ունեցել է Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող բնակարան, որը ձեռք է բերվել 2020 թվականի հուլիսի 29-ին՝ գնման եղանակով։
Տարվա ընթացքում նա նոր անշարժ գույք կամ տրանսպորտային միջոց չի ձեռք բերել և որևէ գույք չի օտարել։
Մինասյանը հայտարարագրել է «Յունիբանկ»-ից ստացված փոխառություն, որի մայր գումարի մնացորդը տարվա սկզբին կազմել է 27 մլն 738 հազար 686 դրամ, իսկ տարեվերջին՝ 27 մլն 2 հազար 366 դրամ։
Նրա բանկային հաշիվներում տարվա սկզբին առկա է եղել ընդհանուր 847 հազար 943 դրամ, իսկ տարեվերջին՝ 2 մլն 83 հազար 688 դրամ։
2025 թվականի ընթացքում Մինասյանի ընդհանուր եկամուտը կազմել է 8 մլն 349 հազար 921 դրամ, որից՝6 մլն 779 հազար 829 դրամ՝ աշխատավարձ «Վորլդ Վիժն Հայաստան» երեխաների պաշտպանության հիմնադրամից,
1 մլն 570 հազար 92 դրամ՝ եկամտային հարկի վերադարձ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից։
Այսպիսով, 2025 թվականին Արմեն Գրիգորյանի և նրա կնոջ՝ Մանե Մինասյանի հայտարարագրված ընդհանուր եկամուտը կազմել է 44 մլն 892 հազար 263 դրամ։
Գրիգորյանի հայտարարագրում զգալի փոփոխություններ են արձանագրվել. 2018 թվականին նա պաշտոնը ստանձնելիս չուներ ո՛չ բնակարան, ո՛չ ավտոմեքենա, իսկ այսօր արդեն տարեկան եկամուտը 14.4 մլն դրամից աճել է մինչև 36.5 մլն դրամ։
Հավելենք, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության անդամ Արմեն Գրիգորյանը 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո դարձավ նոր իշխանության առանցքային դեմքերից մեկը։ Հեղափոխության օրերին հանրահավաքներ վարած Գրիգորյանը նախ նշանակվեց Անվտանգության խորհրդի քարտուղար, 2021 թվականին կարճ ժամանակով՝ մեկ ամիս հինգ օրով, զբաղեցրեց արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը, ապա կրկին վերադարձավ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնին, որը զբաղեցնում է մինչ օրս։ Չնայած իշխանության ներսում տարբեր ժամանակահատվածներում շրջանառվող դժգոհություններին և նրա պաշտոնանկության մասին խոսակցություններին, Գրիգորյանը շարունակում է պահպանել իր պաշտոնը՝ մնալով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ամենաերկարակյաց առանցքային պաշտոնյաներից մեկը»։
Բաց մի թողեք
Արցախը՝ «հակապետակա՞ն», թե՞ պետական առաջնահերթություն. իշխանության երկակի չափանիշները
ԵՄ շուկայի «բաց դռները»՝ միայն հայտարարություններո՞վ. արտահանողները դժգոհում են նոր խոչընդոտներից
ԿԳՄՍՆ-ում նոր կադրային փոփոխություն. հերթը մյուս փոխնախարարինն է