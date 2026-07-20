Հանուն Գյումրիի՝ Ավետիս Առաքելյանը չի վերցնի մանդատը

Վաղը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում նախատեսվում է նորընտիր Ազգային ժողովի պատգամավորներին հանձնել պատգամավորական մանդատները։
Մեր տեղեկություններով՝ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի փեսան՝ Ավետիս Առաքելյանը, որը «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության համամասնական ցուցակով ընտրվել էր Ազգային ժողովի պատգամավոր, հրաժարվել է վերցնել մանդատը։
Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ՝ այս որոշումը պայմանավորված է նրանով, որ Ավետիս Առաքելյանի՝ Ազգային ժողով անցնելու դեպքում Գյումրու քաղաքապետարանում կառավարման հետ կապված փոփոխություններ կարող էին առաջանալ։
Մեր տեղեկություններով՝ հենց այդ պատճառով Վարդան Ղուկասյանը հորդորել է նրան հրաժարվել մանդատից և շարունակել աշխատանքը համայնքում։ Այսպիսով, Ավետիս Առաքելյանը չի ստանձնի Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը։
Բաց մի թողեք
Ինքնաբացարկների նոր դիմումներ «Ուժեղ Հայաստան»-ից
ՔՊ-ական Լիլիթ Մակունցը չի վերցնի ԱԺ պատգամավորական մանդատը
Միանգամից երկու ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանում