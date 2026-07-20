20/07/2026

EU – Armenia

Հանուն Գյումրիի՝ Ավետիս Առաքելյանը չի վերցնի մանդատը

infomitk@gmail.com 20/07/2026

Վաղը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում նախատեսվում է նորընտիր Ազգային ժողովի պատգամավորներին հանձնել պատգամավորական մանդատները։

Մեր տեղեկություններով՝ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի փեսան՝ Ավետիս Առաքելյանը, որը «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության համամասնական ցուցակով ընտրվել էր Ազգային ժողովի պատգամավոր, հրաժարվել է վերցնել մանդատը։

Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ՝ այս որոշումը պայմանավորված է նրանով, որ Ավետիս Առաքելյանի՝ Ազգային ժողով անցնելու դեպքում Գյումրու քաղաքապետարանում կառավարման հետ կապված փոփոխություններ կարող էին առաջանալ։

Մեր տեղեկություններով՝ հենց այդ պատճառով Վարդան Ղուկասյանը հորդորել է նրան հրաժարվել մանդատից և շարունակել աշխատանքը համայնքում։ Այսպիսով, Ավետիս Առաքելյանը չի ստանձնի Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինքնաբացարկների նոր դիմումներ «Ուժեղ Հայաստան»-ից

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ական Լիլիթ Մակունցը չի վերցնի ԱԺ պատգամավորական մանդատը

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միանգամից երկու ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանում

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՖԻՖԱ-ն հետաքննում է Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստների վարքագիծը ԱԱ եզրափակիչից հետո. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատման դիմում է գրել

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նատալյա Ռոտենբերգը դատի է տվել Տիգրան Արզաքանցյանի որդուն․ Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինքնաբացարկների նոր դիմումներ «Ուժեղ Հայաստան»-ից

20/07/2026 infomitk@gmail.com