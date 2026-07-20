20/07/2026

EU – Armenia

Նիկոլ Փաշինյանի արձակուրդային ուշագրավ ընտրությունը

infomitk@gmail.com 20/07/2026

Նիկոլ Փաշինյանը, որ գտնվում է արձակուրդում, սոցցանցում հայտնել է, որ այս ընթացքում կարդացել է Ա․ Պուշկինի «Եվգենի Օնեգին» չափածո վեպը։

Նրա այդ գրառումը ինձ հիշեցրեց մի տեղեկություն որ տարածվեց 2004 թվականին ԱՄՆ նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի՝ Մոսկվա կատարվող այցի առնչությամբ։ Մամուլը գրեց, որ այդ ժամանակ նրա պետքարտուղար Կոնդոլիսա Ռայսը, որ այսպես ասած սովետոլոգ էր, նրան խորհուրդ էր տվել այցից առաջ ռուսական մտածողությունը եւ հոգեբանությունը լավ ճանաչելու համար կարդալ Դոստոեւսկու «Ոճիրն ու պատիժը»։

Նիկոլ Փաշինյանը կարդում է Եվգենի Օնեգինը, որը համարվում է ռուսական գրականության մեծագույն ստեղծագործություններից մեկը։ Մի քանի կարծիք ու գնահատական փորձեցի փնտրել, ու դրանց շարքում մի հատկանշականը, որ «Եվգենի Օնեգին»–ը համարվում է «ռուսական կյանքի հանրագիտարան»։

Այդ կապակցությամբ իսկապես ուշագրավ է, թե արձակուրդում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանին ինչու՞ է հետաքրքրել «ռուսական կյանքի հանրագիտարանը»։

Գրել է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ հայ նախարարը գրում է. «Այլևս հնարավորություն ունենք», նույնն է, թե Դոստոևսկին գրեր. «Я русскую школу скончался»

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դե ինչ, սիրելի «ժողբաստիոնականներ», վայելեք ձեր բռնապետության ճանաչումը

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խաղաղության» վերսալյան մոդելը՝ տնտեսական դրսևորմամբ

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է. Չարլզ III արքան ընդունել է … Լուսանկարներ

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարի է ենթարկվել դերասանուհի Սյուզան Պապյանը․ ինչ է կատարվել Երևան-Դիլիջան ճանապարհին․ Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարևոր. Ի՞նչ անեն այն դիմորդները, որոնք ստացել են դրական գնահատական, բայց չեն ընդունվել բուհ

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացիները փակել են Երևան–Երասխ ավտոճանապարհը և բողոքում են լոլիկի մթերման խնդիրներից. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com