Ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները Հորդանանում մասնակցում են «ահաբեկչության դեմ պայքարի և հատուկ ռազմագործողությունների անցկացման զորավարժությունների»։ Այդ մասին պաշտոնապես հայտնել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։
Զորավարժություններին, որ ստացել են «Զուլֆիկար» պայմանական անունը, Հորդանանի թագավորական հատուկ նշանակության հրամանատարության զինվորականներից զատ մասնակցում են Թուրքիայի և Պակիստանի հատուկ ջոկատայինները։
Զորավարժությունների նպատակը ռազմականին մոտ իրավիճակում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների համագործակցության, նրանց կողմից արդիական ռազմատեխնիկայի, այդ թվում՝ անօդաչու սարքավորումների կիրաառման ստուգատեսն է։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը զորավարժությունների մեկնարկի և ավարտի ժամկետներ չի մատնանշել։ Այլ աղբյուրների տեղեկություններով, «չնայած Իրանի կողմից Հորդանին հասված հասցվող հարվածներին, Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել»։
Իսլամական աշխարհում «զուլֆիկար» է անվանվում Մուհամեդ մարգարեի երկսայրի սուրը, որ խորհրդանշում է արիություն, արդարություն եւ հանուն հավատի պայքար։ Չափազանց խորհրդանշական է, որ Հորդանանի տարածքում ամերիկյան ռազմական հենակետերը Իրանը, ըստ տեղեկությունների, թիրախավորել է «Զուլֆիկար» հրթիռներով։
Ըստ էության, Հորդանանի, Թուրքիայի, Պակիստանի և Ադրբեջանի համատեղ զորավարժությունները հակաիրական բնույթ և նշանակություն ունեն։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տեղեկությամբ՝ զորավարժությունների ընթացքում «փորձարկվում են նաև բնակավայրերում պատանդների ազատ արձակման համար մարտական գործողություններ վարելու հմտությունները»։
Այդ զորավարժությունների վերաբերյալ իրանական կողմից առայժմ հրապարակային արձագանք չկա։ Հայտնի է դարձել, որ Իրանի ներքին գործերի նախարար Իսկանդեր Մոմենին մեկնել է Իսլամաբադ, որպեսզի Պակիստանի բարձրագույն ղեկավարությանը «փոխանցի նախագահ Փեզեշքիանի ուղերձը»։
Անկարայի և Բաքվի հետ պաշտոնական Թեհրանի շփումների մասին տեղեկություն դեռևս հայտնի չէ։ Թեհրանը հորդանանյան զորավարժությունները կփոխադարձի՞։
Բաց մի թողեք
Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ
Ձգտում են Իրանի հետ հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով