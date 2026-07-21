21/07/2026

EU – Armenia

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

infomitk@gmail.com 21/07/2026

Ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները Հորդանանում մասնակցում են «ահաբեկչության դեմ պայքարի և հատուկ ռազմագործողությունների անցկացման զորավարժությունների»։ Այդ մասին պաշտոնապես հայտնել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։

Զորավարժություններին, որ ստացել են «Զուլֆիկար» պայմանական անունը, Հորդանանի թագավորական հատուկ նշանակության հրամանատարության զինվորականներից զատ մասնակցում են Թուրքիայի և Պակիստանի հատուկ ջոկատայինները։

Զորավարժությունների նպատակը ռազմականին մոտ իրավիճակում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների համագործակցության, նրանց կողմից արդիական ռազմատեխնիկայի, այդ թվում՝ անօդաչու սարքավորումների կիրաառման ստուգատեսն է։

Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը զորավարժությունների մեկնարկի և ավարտի ժամկետներ չի մատնանշել։ Այլ աղբյուրների տեղեկություններով, «չնայած Իրանի կողմից Հորդանին հասված հասցվող հարվածներին, Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել»։

Իսլամական աշխարհում «զուլֆիկար» է անվանվում Մուհամեդ մարգարեի երկսայրի սուրը, որ խորհրդանշում է արիություն, արդարություն եւ հանուն հավատի պայքար։ Չափազանց խորհրդանշական է, որ Հորդանանի տարածքում ամերիկյան ռազմական հենակետերը Իրանը, ըստ տեղեկությունների, թիրախավորել է «Զուլֆիկար» հրթիռներով։

Ըստ էության, Հորդանանի, Թուրքիայի, Պակիստանի և Ադրբեջանի համատեղ զորավարժությունները հակաիրական բնույթ և նշանակություն ունեն։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տեղեկությամբ՝ զորավարժությունների ընթացքում «փորձարկվում են նաև բնակավայրերում պատանդների ազատ արձակման համար մարտական գործողություններ վարելու հմտությունները»։

Այդ զորավարժությունների վերաբերյալ իրանական կողմից առայժմ հրապարակային արձագանք չկա։ Հայտնի է դարձել, որ Իրանի ներքին գործերի նախարար Իսկանդեր Մոմենին մեկնել է Իսլամաբադ, որպեսզի Պակիստանի բարձրագույն ղեկավարությանը «փոխանցի նախագահ Փեզեշքիանի ուղերձը»։

Անկարայի և Բաքվի հետ պաշտոնական Թեհրանի շփումների մասին տեղեկություն դեռևս հայտնի չէ։ Թեհրանը հորդանանյան զորավարժությունները կփոխադարձի՞։

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձգտում են Իրանի հետ հակամարտությունը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com