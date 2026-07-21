21/07/2026

EU – Armenia

Չեն կարողանում գրանցվել

infomitk@gmail.com 21/07/2026

Իջևան քաղաքի բնակիչ, անչափահաս 2 երեխաների մայր Սիրանուշ Փանյանի ամուսինը Իջևանի կոմունալ հիմնարկությունում բանվոր է աշխատում։ Սիրանուշի խոսքերով՝ Իջևանի համայնքապետարանն ամանորի առթիվ իր ամուսնուն, համայնքապետարանի մյուս աշխատողների նման, պարգևավճար է վճարել, որի պատճառով իրենց եկամուտներն իբրև թե աճել են և ընտանիքի ընտանեկան նպաստը «կտրել են»։

Ս․ Փանյանը մեզ հայտնեց նաև, որ ինքը համակարգիչ չունի, չունի նաև համապատասխան ունակություններ, որպեսզի կարողանա հեռախոսով գրանցվել սոցիալապես անապահովներին պետական աջակցության համակարգում, միասնական սոցիալական ծառայությունների Իջևանի տարածքային կենտրոնում այդ հարցում իրեն չեն աջակցել, ասելով, որ դա իրենց պարտականությունը չէ։

Տավուշի մարզում սոցիալապես անապահով բազմաթիվ անձինք կան, ովքեր տեխնիկապես ունակ չեն, չեն կարողանում գրանցվել այդ համակարգում, ուստի զրկված են պետական օգնությունից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանում ուկրաինացիների նկատմամբ հարձակումները աճել են, ցույց են տալիս ոստիկանության տվյալները

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մյասնիկյան պողոտայում «Mercedes»-ը բախվել է թիվ 5 ավտոբուսի, վարորդը տեղափոխվել է հոգեկան առողջության կենտրոն․ Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամփոփել է վարչապետության շրջանն ու հեռացել նստավայրից

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Վահե Ղազարյանի որդու բանակից վերադարձի քեֆին

21/07/2026 infomitk@gmail.com

«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ովքեր են մանդատներ ստացել

21/07/2026 infomitk@gmail.com