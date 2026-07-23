23/07/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովը կոչ է արել Ադրբեջանին ազատ արձակել հայ գերիներին

infomitk@gmail.com 23/07/2026 1 min read

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործերի հանձնաժողովը կոչ է արել Ադրբեջանին ազատ արձակել Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին, հայտնել է Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը (ANCA)։

Հանձնաժողովը 44 կողմ և 7 «դեմ» ձայներով կողմ է քվեարկել Ադրբեջանին կոչ անելուն՝ անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակել բոլոր հայ պատանդներին՝ փոփոխություն անելով H.R. 9087 օրինագծում (Ներկայացուցիչների պալատի դիվանագիտական ծառայության մասին օրենք)։

Փոփոխությունը, որին աջակցել է Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը, ներկայացրել էր Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի փոխնախագահ, կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը (դեմոկրատ, Կալիֆոռնիա)՝ հանձնաժողովի նախագահ Բրայան Մաստի (հանրապետական, Ֆլորիդա) աջակցությամբ։

«Հպարտ եմ, որ Կոնգրեսում պաշտոնապես հայտնել եմ իմ դիրքորոշումը, և կշարունակեմ պայքարել Ադրբեջանի կողմից անօրինական և անարդարացիորեն պահվող, խոշտանգումների ու բռնությունների ենթարկվող հայերի ազատ արձակման համար»,- նշել է Շերմանը։

ANCA-ի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանն իր հերթին նշել է, որ Ադրբեջանի կողմից հայ պատանդների ազատ արձակումը, Արցախից փախստականների անվտանգ վերադարձը և Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական օկուպացիոն ուժերի դուրսբերումը խաղաղության նախապայմաններ են, որոնք ենթակա չեն քննարկման, այլ ոչ թե Բաքվի ձեռքին գտնվող հաղթաթղթեր, որոնք նրան թույլ են տալիս հասնել Հայաստանի կողմից հերթական միակողմանի զիջումներին։

Բաց մի թողեք

Վահագն Խաչատուրյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լարված իրավիճակ՝ «Առինջ մոլ»-ում

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերցը Փաշինյանին Ալիևի հրահանգնե՞րն էր փոխանցել

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ հերթական երիտասարդ կյանքը հնարավոր չեղավ փրկել

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Վահագն Խաչատուրյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովը կոչ է արել Ադրբեջանին ազատ արձակել հայ գերիներին

23/07/2026 infomitk@gmail.com