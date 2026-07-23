Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել

Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է բացակայելու արգելքը և 1 միլիարդ դրամ գրավ։
Այս մասին Հրապարակ-ին հայտնեցին Գլխավոր Դատախազությունից:
Հիշեցնենք, որ նախօրեին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննում էր Գլխավոր դատախազության ներկայացրած միջնորդությունը, որն առչվում էր Նարեկ Կարապետյանին անձեռնմխելիությունից զրկելուն և նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելուն։
Բաց մի թողեք
Զինծառայողի մահվան գործով ձերբակալվածներ կան․ ՔԿ-ն նոր մանրամասներ է ներկայացրել. Լուսանկար
Նարեկ Կարապետյանը չի կալանավորվի
Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար