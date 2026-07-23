23/07/2026

EU – Armenia

Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել

infomitk@gmail.com 23/07/2026 1 min read

Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է բացակայելու արգելքը և 1 միլիարդ դրամ գրավ։

Այս մասին Հրապարակ-ին հայտնեցին Գլխավոր Դատախազությունից:

Հիշեցնենք, որ նախօրեին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննում էր Գլխավոր դատախազության ներկայացրած միջնորդությունը, որն առչվում էր Նարեկ Կարապետյանին անձեռնմխելիությունից զրկելուն և նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելուն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զինծառայողի մահվան գործով ձերբակալվածներ կան․ ՔԿ-ն նոր մանրամասներ է ներկայացրել. Լուսանկար

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարեկ Կարապետյանը չի կալանավորվի

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ հերթական երիտասարդ կյանքը հնարավոր չեղավ փրկել

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Վահագն Խաչատուրյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովը կոչ է արել Ադրբեջանին ազատ արձակել հայ գերիներին

23/07/2026 infomitk@gmail.com