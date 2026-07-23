Ութերորդ անգամ … ընդամենը այս տարվա ընթացքում

Նարեկ Թորոսյանը՝ երկու քույրերի միակ եղբայրը, ընտանիքի հենասյունը, բուհի ուսանողը, այլևս չկա։ Եթե իսկապես ճիշտ են այն տեղեկությունները, որ նա ծառայակիցների բռնության, նվաստացման ու բուլինգի հետևանքով կյանքին վերջ է տվել, ապա սա միայն մեկ ընտանիքի ողբերգությունը չէ։ Սա ամբողջ պետության խղճի պարտությունն է։
Հայոց բանակում զինվորը պետք է պաշտպանի հայրենիքը, ոչ թե ամեն օր պաշտպանվի սեփական ծառայակիցներից։ Բռնությունը, նվաստացումը և անպատժելիությունը չեն կարող դառնալ զինվորական առօրյա։
Պահանջում ենք լիարժեք, անկախ և թափանցիկ քննություն, մեղավորների անխուսափելի պատասխանատվություն և իրական քայլեր՝ բանակում այս արատավոր երևույթները վերջնականապես արմատախիլ անելու համար։
Այլևս ոչ մի Նարեկ։ Այլևս ոչ մի ընտանիք՝ սևազգեստ։ Լռությունը նույնպես հանցակցություն է։ Խորին ցավակցություններ Նարեկ Թորոսյանի ընտանիքին, հարազատներին և բոլոր նրանց, ովքեր այսօր սգում են նրա կորուստը։
Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից
Բաց մի թողեք
Մեկը բեղով, մեկը անբեղ, երկուսն էլ՝ մի բոյի. Րաֆֆի Հովհաննիսյան
Ինչո՞ւ չի կարելի երբեք կիրառել «ադրբեջանցիների վերադարձ» տերմինը
Ալիևը ռուս-գերմանական «գաղտնի» բանակցությունների հարթակ տրամադրելու մտադրություն չունի