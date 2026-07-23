23/07/2026

EU – Armenia

Ութերորդ անգամ … ընդամենը այս տարվա ընթացքում

infomitk@gmail.com 23/07/2026

Նարեկ Թորոսյանը՝ երկու քույրերի միակ եղբայրը, ընտանիքի հենասյունը, բուհի ուսանողը, այլևս չկա։ Եթե իսկապես ճիշտ են այն տեղեկությունները, որ նա ծառայակիցների բռնության, նվաստացման ու բուլինգի հետևանքով կյանքին վերջ է տվել, ապա սա միայն մեկ ընտանիքի ողբերգությունը չէ։ Սա ամբողջ պետության խղճի պարտությունն է։

Հայոց բանակում զինվորը պետք է պաշտպանի հայրենիքը, ոչ թե ամեն օր պաշտպանվի սեփական ծառայակիցներից։ Բռնությունը, նվաստացումը և անպատժելիությունը չեն կարող դառնալ զինվորական առօրյա։

Պահանջում ենք լիարժեք, անկախ և թափանցիկ քննություն, մեղավորների անխուսափելի պատասխանատվություն և իրական քայլեր՝ բանակում այս արատավոր երևույթները վերջնականապես արմատախիլ անելու համար։

Այլևս ոչ մի Նարեկ։ Այլևս ոչ մի ընտանիք՝ սևազգեստ։ Լռությունը նույնպես հանցակցություն է։ Խորին ցավակցություններ Նարեկ Թորոսյանի ընտանիքին, հարազատներին և բոլոր նրանց, ովքեր այսօր սգում են նրա կորուստը։

Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից

No photo description available.

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկը բեղով, մեկը անբեղ, երկուսն էլ՝ մի բոյի. Րաֆֆի Հովհաննիսյան

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ չի կարելի երբեք կիրառել «ադրբեջանցիների վերադարձ» տերմինը

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը ռուս-գերմանական «գաղտնի» բանակցությունների հարթակ տրամադրելու մտադրություն չունի

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առնոբաբաջանյանական երգերը Դավիթ Մելքոնյանի ջազ քառյակով՝ Կամերայինի ամառային բացօթյա բեմում․ Տեսանյութեր, Լուսանկարներ

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Ութերորդ անգամ … ընդամենը այս տարվա ընթացքում

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ հերթական երիտասարդ կյանքը հնարավոր չեղավ փրկել

23/07/2026 infomitk@gmail.com