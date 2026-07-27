27/07/2026

EU – Armenia

Ում են ձերբակալել պետական դավաճանության գործով

infomitk@gmail.com 27/07/2026 1 min read

Անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են Խաբարովսկի 1971 թվականին ծնված բնակչի, որին կասկածում են պետական դավաճանության մեջ։ Հատուկ ծառայության տվյալներով՝ տղամարդը համագործակցել է Նոր Զելանդիայի անվտանգության և հետախուզության ծառայության հետ։

Ինչպես հայտնել են ԱԱԾ-ում, ձերբակալվածը սեփական նախաձեռնությամբ կապ է հաստատել Նոր Զելանդիայի հետախուզության ներկայացուցիչների հետ, իսկ Նոր Զելանդիան Five Eyes («Հինգ աչք») հետախուզական դաշինքի մաս է կազմում։ Դաշինքի մյուս անդամներն են ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան և Ավստրալիան։

Քննության տվյալներով՝ տղամարդը, գործելով օտարերկրյա հատուկ ծառայության առաջադրանքով և օգտագործելով արտասահմանյան փոստային ծառայություններ ու մեսենջերներ, գումարի դիմաց փոխանցել է տեղեկություններ, որոնք կարող էին օգտագործվել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դեմ։

Ձերբակալվածի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել պետական դավաճանության հոդվածով։ Դատարանը որպես խափանման միջոց ընտրել է կալանավորումը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՌԴ ԶՈւ-ի կողմից Խերսոնի մարզի գնդակոծության հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, 24-ը՝ վիրավորվել. Լուսանկար

26/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի դեմ բողոքը նույնիսկ վարույթ չընդունեցին

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դա կապված է Վաշինգտոնի «անկարողությա՞ն», թե «չկամեցողության» հետ

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես կարող է Սերբիան էլ ավելի բարդացնել Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության գործընթացը

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեղավորները պետք է պատասխանատվություն կրեն հետևանքների համար». Իրանը կրկին զգուշացնում է Բուլղարիային ԱՄՆ ինքնաթիռների տեղակայման վերաբերյալ

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի ամենաթանկ մորթին, որն օգտագործվում է վեցանիշ գումարներով վերարկուների մեջ, կարճ ժամանակով հայտնվեց Ռուսաստանի նկատմամբ ԵՄ պատժամիջոցներից

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ են Մեծ Բրիտանիայի կողմից Կիևին տրամադրվող Stone Cloak սարքերը

27/07/2026 infomitk@gmail.com