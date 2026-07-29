29/07/2026

EU – Armenia

Թրամփ-Զելենսկի փակ հանդիպման մանրամասները

infomitk@gmail.com 29/07/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ իր հանդիպումը շատ լավ է անցել։

«Մեծ պատիվ էր հանդիպել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ։ Քննարկվել են բազմաթիվ հարցեր։ Հանդիպումը շատ լավ է անցել», – գրել է Թրամփը Truth Social-ում գրառման մեջ։

Հուլիսի 28-ին Թրամփը և Զելենսկին բանակցություններ են վարել Վաշինգտոնում։ Դրանք տևել են մեկ ժամ և անցկացվել են փակ դռների հետևում։ Ուկրաինայի առաջնորդը նշել է, որ, ի թիվս այլնի, ԱՄՆ նախագահի հետ քննարկել է Patriot հակահրթիռային համակարգերի արտադրության լիցենզիաները։

Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլո Բուդանովն իր հերթին հայտնել է, որ Սպիտակ տանը նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գլխավորած ուկրաինական պատվիրակության և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև հանդիպման ժամանակ կողմերը համաձայնել են ակտիվացնել բանակցային գործընթացը բոլոր մակարդակներում, հաղորդում է «Ինտերֆաքս-Ուկրաինա»-ն։

Նրա խոսքով՝ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են արդար խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ դիվանագիտական ​​և պաշտպանական միջոցառումները. «Մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք հստակ հասկանում ենք պատերազմի արագ և արդարացի ավարտի անհրաժեշտությունը։ Մենք համաձայնել ենք ակտիվացնել բանակցային գործընթացը բոլոր մակարդակներում»։

Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինային ցուցաբերած աջակցության համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսպանիայի Սանչեսը պաշտպանում է իր գործունեությունը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի Fire Point-ը հայտարարում է, որ ԵՄ բյուրոկրատիան խոչընդոտում է հրթիռների ընդլայնմանը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի թիմն առաջին անգամ կայցելի Կիև․ իրավիճա՞կ է փոխվում

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավետ Տերտերյան․ երբ Սևանի լռությունը վերածվում է տիեզերական սիմֆոնիայի․ Կոմպոզիտորի ծննդյան օրն է այսօր

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփ-Զելենսկի փակ հանդիպման մանրամասները

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Տղայիս վերջին խոսքերն էին՝ ուժեղ մնա, մա՛մ». Արարատ Մինասյանն անմահացել է սեպտեմբերի 28-ին Թալիշում, տուն «վերադարձել»… չորս ամիս անց. Լուսանկարներ

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեռլինի հպարտության շքերթի վրա հարձակումը նոր հարցեր է առաջացնում ԵՄ հետախուզական տվյալների փոխանակման վերաբերյալ

29/07/2026 infomitk@gmail.com