Թրամփ-Զելենսկի փակ հանդիպման մանրամասները

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ իր հանդիպումը շատ լավ է անցել։
«Մեծ պատիվ էր հանդիպել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ։ Քննարկվել են բազմաթիվ հարցեր։ Հանդիպումը շատ լավ է անցել», – գրել է Թրամփը Truth Social-ում գրառման մեջ։
Հուլիսի 28-ին Թրամփը և Զելենսկին բանակցություններ են վարել Վաշինգտոնում։ Դրանք տևել են մեկ ժամ և անցկացվել են փակ դռների հետևում։ Ուկրաինայի առաջնորդը նշել է, որ, ի թիվս այլնի, ԱՄՆ նախագահի հետ քննարկել է Patriot հակահրթիռային համակարգերի արտադրության լիցենզիաները։
Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլո Բուդանովն իր հերթին հայտնել է, որ Սպիտակ տանը նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գլխավորած ուկրաինական պատվիրակության և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև հանդիպման ժամանակ կողմերը համաձայնել են ակտիվացնել բանակցային գործընթացը բոլոր մակարդակներում, հաղորդում է «Ինտերֆաքս-Ուկրաինա»-ն։
Նրա խոսքով՝ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են արդար խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ դիվանագիտական և պաշտպանական միջոցառումները. «Մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք հստակ հասկանում ենք պատերազմի արագ և արդարացի ավարտի անհրաժեշտությունը։ Մենք համաձայնել ենք ակտիվացնել բանակցային գործընթացը բոլոր մակարդակներում»։
Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինային ցուցաբերած աջակցության համար։
Բաց մի թողեք
Իսպանիայի Սանչեսը պաշտպանում է իր գործունեությունը
Ուկրաինայի Fire Point-ը հայտարարում է, որ ԵՄ բյուրոկրատիան խոչընդոտում է հրթիռների ընդլայնմանը
Թրամփի թիմն առաջին անգամ կայցելի Կիև․ իրավիճա՞կ է փոխվում