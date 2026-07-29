Ինչ են իրականում մտածում ընտրողները Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի մասին

Հարցումը ցույց է տալիս, որ Էնդի Բըրնհեմը հիթ է ընտրողների շրջանում մեկ շաբաթ պաշտոնավարելուց հետո, չնայած մեծամասնությունը դեռևս կարծում է, որ նա պետք է ընտրություններ նշանակի՝ իր մանդատը նվաճելու համար։
ԼՈՆԴՈՆ — Արձագանքներն այսպիսին են. Էնդի Բըրնհեմի առաջին շաբաթը որպես Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ չէր կարող ավելի լավ անցնել։
Քաղաքական սպեկտրի ընտրողները ջերմանում են նրա հանդեպ, աջակցում են նրա ծրագրերին՝ թեթևացնելու կյանքի ծախսերը և հավատում են, որ նա կկատարի իր խոստումները, ցույց է տվել Public First-ի կողմից անցկացված POLITICO հարցումը։
Հետազոտությունը տալիս է ընտրողների կարծիքների առաջին համապարփակ վերլուծությունը երկրի նոր առաջնորդի և նրա վաղ քաղաքական որոշումների վերաբերյալ։
Մեծ Մանչեստրից՝ Հյուսիսային Անգլիայի մետրոպոլիսից, որտեղ Բըրնհեմը նախկինում քաղաքապետ էր, դուրս հանրությունը նրան լավ չէր ճանաչում, մինչև նա հուլիսի 20-ին ստանձնեց Քեյր Սթարմերից պաշտոնը։ Բայց այն, ինչ նրանք մինչ այժմ սովորել են, կարծես թե, նրանց դուր է գալիս։
Բըրնհեմի զուտ հավանության վարկանիշը բարձրացել է 17 միավորով՝ հունիսի վերջի +2-ից հասնելով +19-ի՝ իշխանության գալու առաջին շաբաթից հետո։ Եվ հարցվածները նրան համարում են ավելի ազնիվ, բարի հումորով, հաստատակամ, հայրենասեր, ուժեղ և կոմպետենտ, քան մեկ ամիս առաջ։
Համակվածության այս աճը տեղի է ունեցել բոլոր ժողովրդագրական և ընտրողների խմբերում, բացառությամբ Reform UK-ի կողմնակիցների, չնայած նույնիսկ Նայջել Ֆարաջի գլխավորած Reform-ին աջակցող մարդիկ Բըրնհեմին դրական գնահատականներ են տալիս որոշ հիմնական միջոցառումների վերաբերյալ։
Արդյունքները խրախուսական կլինեն Լեյբորիստական կուսակցության շատ պատգամավորների համար, ովքեր երկու տխուր տարիներից հետո, որոնց ընթացքում նա կուսակցությունը 2024 թվականի ջախջախիչ հաղթանակից տարավ մինչև այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած տեղական և տարածաշրջանային ընտրություններում աղետալի պարտությունների շարք։
«Բըրնհեմի համար լավ լուրն այն է, որ հավանությունը լայն է, միայն ակնհայտորեն բացասական է նրանց շրջանում, ովքեր մտադիր են քվեարկել «Ռեֆորմ»-ի օգտին», – ասաց Սեբ Ռայդը, Public First-ի հարցումների ղեկավարը: «Մարդիկ դեռևս պատճառ չունեն նրան չսիրելու»:
Առաջին տպավորությունները
Վերջին 15 ամիսների ընթացքում Ֆարաջի «Ռեֆորմ Մեծ Բրիտանիա»-ն գերիշխում էր հարցումների վերնագրերում, որոշ կանխատեսումներ ենթադրում էին, որ Լեյբորիստական կուսակցությունը պարտության է մատնվելու հաջորդ ընտրություններում:
Չնայած հաջորդ ընդհանուր ընտրությունների նշանակմանը դեռ երեք տարի կա, Բըրնհեմի Դաունինգ սթրիթ 10 հասցեում հայտնվելը՝ առնվազն նախնական ցուցանիշներով, կարծես թե կտրուկ փոխել է պատկերը: Վերջին օրերին մի քանի հարցումներ անցկացրած անձինք Լեյբորիստական կուսակցությանը փոքր առավելություն են տվել «Ռեֆորմ»-ի նկատմամբ՝ առաջին անգամ 2025 թվականի գարնանից ի վեր:
Հարցումը ավելի խորն է ուսումնասիրում ընտրողների առաջին տպավորությունները նոր վարչապետի մասին:
Հանրության կեսից ավելին՝ 54 տոկոսը, դիտել է Բըրնհեմի առաջին ելույթը Դաունինգ սթրիթի աստիճաններին՝ վարչապետ դառնալուց հետո, որում նա ներկայացրել է իր աշխատանքի նախնական առաջնահերթությունները, և նրանք նրան տվել են հիացական արձագանքներ։
Մեծամասնությունը համաձայնել է, որ նա ներկայացրել է երկրի համար հստակ տեսլական, որ նա կանի այն, ինչ խոստացել է, և որ հասկանում է այն խնդիրները, որոնց բախվում են նրանց նման մարդիկ։ Նա ելույթը ներկայացրել է առանց նշումների կամ ամբիոնի, և ընտրողները, կարծես, հավանություն են տվել նրա հաղորդակցման ոճին. մեծ մասը նշել է, որ նա լավ հռետոր է, և նրա ելույթը նրանց «ավելի լավատեսորեն է տրամադրված ապագայի նկատմամբ»՝ հնարավոր է զգալի տրամադրության փոփոխություն, հատկապես այն պատճառով, որ Բըրնհեմը խոստացել է «վերադարձնել հույսը»։
Դա, կարծես, օգնել է նոր վարչապետին առաջընթաց գրանցել բարեփոխական ընտրողների շրջանում, որոնցից մի քանիսը նախկին լեյբորիստական ընտրողներ են, որոնց կուսակցությունը հույս ունի վերադարձնել։
Բըրնհեմի առաջին ելույթը դիտած բարեփոխական ընտրողների մոտ 60 տոկոսը նշել է, որ կարծում է, որ նա «լավ հռետոր է»։ Երեքից մեկը վստահ է, որ նա «կկատարի այն, ինչ խոստացել է» և ասել է, որ իր ելույթը իրենց ավելի լավատեսորեն է տրամադրված ապագայի նկատմամբ։ Ավելի մեծ թիվ՝ 44 տոկոսը, ասել է, որ Բըրնհեմը «հասկանում է ինձ նման մարդկանց առջև ծառացած խնդիրները»։ Սա ավելին է, քան «Ռեֆորմ» կուսակցության ընտրողների 38 տոկոսը, ովքեր տեսել են ելույթը և կարծում, որ Բըրնհեմը չի հասկացել իրենց խնդիրները։
Այստեղից իրավիճակը կարող է վատթարանալ
Բըրնհեմի առաջ քաշած քաղաքականությունը նույնպես լավ է ընդունվել ընտրողների կողմից։ «Public First»-ը պարզել է, որ կենսապահովման արժեքը մնում է երկրի առջև ծառացած ամենամեծ խնդիրը ընտրողների աչքերում, 68 տոկոսը այն անվանել է ազգային գերակա խնդիր։
Իր առաջին շաբաթվա ընթացքում Բըրնհեմը քայլեր է ձեռնարկել տնային տնտեսությունների ֆինանսների վրա բեռը թեթևացնելու համար՝ կրճատելով էլեկտրաէներգիայի վճարների ԱԱՀ-ն և ազգային սահմանափակում սահմանելով ավտոբուսների սակագների վրա։ Այս քաղաքականությունը մեծամասնության օգտին է քվեարկել, ինչպես նաև նրա առաջարկը՝ պատերազմից ի վեր ամենամեծ քաղաքային տների կառուցման ծրագիրը։
Սակայն հարցվածների 46 տոկոսը նշել է, որ կառավարությունը չունի «հավաստի ծրագիր այս բաների համար վճարելու համար», մինչդեռ միայն 39 տոկոսն է ասել հակառակը։
Նոր վարչապետի համար ռիսկն այն է, որ սա այնքան լավ է, որքան հնարավոր է։ Հաստատվածության վարկանիշները հակված են անկման՝ երբեմն արագ՝ որքան երկար է վարչապետը պաշտոնավարում, և Բըրնհեմը կարող է նկատել, որ իր սկզբնական մոմենտումը շուտով մարում է։
Քաղաքական կյանքի այս փաստը խթանել է բանավեճը այն մասին, թե արդյոք նա պետք է օգտվի իր վաղաժամ խթանից և նշանակի ընտրություններ։ Արտահերթ ընտրությունները կարող են լինել Լեյբորիստական կուսակցության լավագույն հույսը՝ հաղթելու Ռեֆորմին, հատկապես այն ժամանակ, երբ Ֆարաժը ճնշման է ենթարկվում իր ֆինանսական պայմանավորվածությունների և լրացուցիչ ընտրությունների հետ կապված ռիսկի պատճառով, որը, կարծես, քիչ հավանական է, որ կամրապնդի նրա դիրքերը, ինչպես նա հույս ուներ։
Ընտրողները կարծում են, որ Բըրնհեմը պետք է անկախ ամեն ինչից նշանակի ընտրություններ, քանի որ դա նրա կառավարությանը կտա օրինական մանդատ։ Նա երկու տարի առաջ վերջին ընդհանուր ընտրություններում խորհրդարանի թեկնածու չէր և Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարությունը հաղթեց առանց մրցակցության՝ նույնիսկ իր կուսակից գործընկերների շրջանում։
Հարցվածների մոտ 55 տոկոսը նշել է, որ Բըրնհեմը պետք է նշանակի և ձգտի հաղթել ընտրություններում՝ օրինականություն ձեռք բերելու համար, ինչը փոքր-ինչ ավելի է, քան 51 տոկոսը, երբ POLITICO-ն հարցրել էր մեկ ամիս առաջ։ Յուրաքանչյուր երեքից մեկը՝ 33 տոկոսը, ասել է, որ նա չպետք է նշանակի ընտրություններ, քանի որ իր կառավարությունն արդեն իսկ ուներ օրինականություն, մոտավորապես նույնը, ինչ նախորդ անգամ։
«Ամփոփելով՝ այս մի քանի շաբաթները ամենաուժեղն էին թվում Լեյբորիստական կուսակցության և Ռեֆորմի միջև, բայց սրանք չափազանց անհանգիստ մի քանի շաբաթներ էին», – ասաց Ռայդը։ «Կարևորը, թե որտեղ է այն կանգ առնելու»։
Բաց մի թողեք
Գերմանիայի կանցլերը պնդում է, որ ԵՄ բյուջեն պետք է կրճատվի «մի քանի հարյուր միլիարդ» եվրոյով
ԵՄ-ն, ԱՄՆ-ն Վրաստանի կառավարության առաջ պարտավորություններ են դնում
Մադյարի «մեղրամսի» ավարտը