ԵՄ-ն առաջարկում է Brexit-ի վերագործարկման փոխզիջում

Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև բանակցությունները շարունակվում են գագաթնաժողովից առաջ, որը դեռևս չի հետաձգվել Մեծ Բրիտանիայի կառավարության փոփոխությունից հետո։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը դեռևս չի անդրադարձել ԵՄ-ին։ Երբ նա դա անի, Բրյուսելը պատրաստ է գործարք առաջարկել։
ԵՄ-ի մտածողությանը ծանոթ երկու անձինք ասել են, որ Եվրոպական հանձնաժողովը բաց է ուսման վարձերի խնդրահարույց հարցի շուրջ փոխզիջման համար, որը ներկայումս կանգնեցնում է Քեյր Սթարմերի կողմից սկսված վերագործարկման բանակցությունները։
Իր նախորդի նման, Բըրնհեմը նշել է, որ Եվրոպայի հետ ավելի սերտ հարաբերությունների կառուցումը առաջնահերթություն է։ Սակայն նա նախ պետք է ավարտի Սթարմերի կողմից իրեն թողած կիսատ բանակցությունները, և ուսման վարձի հարցը հատկապես բարդ է։
ԵՄ-ն ճնշում է գործադրում, որ եվրոպացի ուսանողները բրիտանական համալսարաններում սովորելու ժամանակ վճարեն ներքին դրույքաչափով ուսման վարձ, ինչպես դա անում էին Brexit-ից առաջ։
9,790 ֆունտ ստեռլինգ արժողությամբ այս վճարները զգալիորեն ցածր են, քան միջազգային ուսանողների կողմից վճարվող ակնառու միջազգային վճարները, որոնք երբեմն հասնում են տարեկան 60,000 ֆունտի՝ ամենահեղինակավոր դասընթացների համար։
Սակայն Լոնդոնը դեմ է արտահայտվել այս գաղափարին, քանի որ համալսարանական հատվածը պնդում է, որ իր հաշվապահական հաշվառումը կատարելու համար կախված է կանխիկից։
Հետազոտական համալսարանների Russell Group-ը նշում է, որ փոփոխությունը կարժենա 580 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ՝ գումար, որը կառավարիչները կասկածում են, որ Մեծ Բրիտանիայի գանձարանը կհատկացնի այդ բացը լրացնելու համար։
Սակայն Բրյուսելում այժմ շրջանառվող նոր գաղափարը կիսատ-պռատ ճանապարհն է, ասել են երկու անձինք՝ ԵՄ դիվանագետ և ԵՄ պաշտոնյա, որոնք երկուսն էլ, ինչպես այս պատմության մյուս մասնակիցները, անանուն մնալու համար, անկեղծ ասած՝ ասել են։
Մինչդեռ ԵՄ-ն դեռևս ձգտում է վճարների կրճատման, նրա ուսանողներից ակնկալվում է, որ նրանք կծածկեն հաստատությունների ծախսերը։ Արդյունքում վճարվող վճարները կլինեն ավելի բարձր, քան տեղական բրիտանացի ուսանողները, բայց ավելի ցածր, քան մյուս միջազգային ուսանողները, որոնցից համալսարանները շահույթ են ստանում։
Դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք ԵՄ բոլոր 27 անդամ պետությունները կաջակցեն ավելի փոքր զեղչին։ Ներքին վճարների կոչը մեծ աջակցություն է ստացել ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից, որոնք վերջին րոպեին պնդել են, որ այն ներառվի բանակցություններում։
Ուսման վարձերի վերաբերյալ առաջարկվող փոխզիջման մասին հարցին Եվրահանձնաժողովի խոսնակը պատասխանել է, որ նրանք չեն մեկնաբանի ընթացիկ բանակցությունները։
Ընդհանուր ըմբռնում
Լոնդոնի կողմից հաստատումը նույնպես հեռու է որոշակի լինելուց։
Էնդի Բըրնհեմը իր առաջին ելույթն է ունենում Լոնդոնի Դաունինգ փողոցի թիվ 10 հասցեի առջև՝ 2026 թվականի հուլիսի 20-ին։ | Օլի Սքարֆ/AFP via Getty Images
Բրիտանացի բանակցողները վաղուց նշել են, որ վճարների կրճատման պահանջը նույնիսկ չի հիշատակվել անցյալ տարվա մայիսին ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա գագաթնաժողովում մշակված «ընդհանուր ըմբռնման» բանակցային ճանապարհային քարտեզում։
Սակայն վճարների հարցը դարձել է կարևորագույն, քանի որ ԵՄ-ն հրաժարվում է ավարտել բանակցությունները այլ թեմաների շուրջ, մինչև այն չկարգավորվի։
Սթարմերի նախաձեռնած «վերագործարկման» շրջանակներում Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն ցանկանում են համաձայնության գալ գյուղատնտեսական սննդի և խմիչքի առևտուրը հարթելու համար նախատեսված համաձայնագրի շուրջ. արտանետումների առևտրի համաձայնագրի շուրջ, որը կազատի միմյանց բիզնեսներին ածխածնի սահմանային հարկերից։ և երիտասարդների շարժունակության ծրագիր՝ երիտասարդների համար արտասահմանում ապրելը հեշտացնելու համար։
Սակայն երկու կողմերի բանակցողները պնդում են, որ այս համաձայնագրերը բոլորը փաթեթի տեսքով են և չեն կարող առանձին ընթանալ։ Բրյուսելը պնդում է, որ ուսման վարձի հարցը պետք է լուծվի որպես երիտասարդների շարժունակության առաջարկվող ծրագրի մաս։
Գագաթնաժողովը պատրաստ է
Համաձայնագրերը պետք է վերջնականապես հաստատվեին Բրյուսելում հուլիսի սկզբին կայանալիք գագաթնաժողովում, սակայն հանդիպումը հետաձգվեց Սթարմերի վարչապետի պաշտոնից հրաժարականից հետո։
Էնդի Բըրնհեմը և նրա ԵՄ զրուցակիցները հայտարարել են, որ ցանկանում են այս տարի հանդիպման նոր ամսաթիվ նշանակել։ Դրա սպասվող բնույթը նախկինում բանակցողների ուշադրությունը կենտրոնացնում էր համաձայնագրերը ժամանակին ավարտելու վրա։
Նոր ամսաթիվ դեռևս չի նշանակվել։ Իր նախորդից ի տարբերություն՝ Բըրնհեմը իր վարչապետությունը սկսել է հիմնականում ներքին քաղաքականությանը կենտրոնացած հայտարարությունների «հեղեղով»։
Այնուամենայնիվ, երկու կողմերի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ ակնկալում են, որ հանդիպումը կկայանա հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին՝ ամառային արձակուրդներից, ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայից և Լեյբորիստական կուսակցության համաժողովից խուսափելու համար։
Նիք Թոմաս-Սիմոնդսը՝ Սթարմերի Brexit-ի հարցերով նախարարը, ղեկավարում էր Մեծ Բրիտանիայի կողմից նախնական գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները, սակայն լքեց կառավարությունը իր ղեկավարի հետ միասին և ԵՄ հետ հարաբերությունների գծով նրան փոխարինեց նոր նախարար Համիշ Ֆալկոները։ Ֆալկոները անցյալ շաբաթ իր նշանակումից կարճ ժամանակ անց զրուցել է իր ԵՄ գործընկերոջ՝ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչի հետ։
Բաց մի թողեք
Բեռլինի հպարտության շքերթի վրա հարձակումը նոր հարցեր է առաջացնում ԵՄ հետախուզական տվյալների փոխանակման վերաբերյալ
Քաղաքական քաոսը ուշադրության կենտրոնում է Ռումինիայում
Բըրնհեմը խոստանում է Մեծ Բրիտանիայի լիակատար աջակցությունը Ուկրաինային