05/08/2026

EU – Armenia

Ակտիվացել են բնակարանների վարձակալության վերաբերյալ խարդախությունները․ ինչ անել

infomitk@gmail.com 05/08/2026

Վերջին շրջանում սոցիալական ցանցերում ակտիվացել են բնակարանների վարձակալության վերաբերյալ խարդախությունները։

Հանցավորները սոցիալական ցանցերում հրապարակում են գրավիչ լուսանկարներով և շուկայականից զգալի ցածր գներով կեղծ հայտարարություններ։ Հայտարարությամբ հետաքրքրվելուց հետո նրանք, պատճառաբանելով, որ բնակարանի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն կա, պահանջում են անհապաղ փոխանցել կանխավճար՝ այն «ամրագրելու» նպատակով։

Արդյունքում՝ գումարը ստանալուց հետո դադարեցնում են կապը, արգելափակում են ձեզ կամ ջնջում իրենց էջը։

Ինչպե՞ս պաշտպանվել

Երբեք մի՛ փոխանցեք կանխավճար, քանի դեռ անձամբ չեք տեսել բնակարանը և չեք համոզվել, որ շփվում եք իրական սեփականատիրոջ կամ անշարժ գույքի գործակալության լիազորված ներկայացուցչի հետ։

Եթե առաջարկը չափազանց շահավետ է թվում, մեծ է հավանականությունը, որ այն խարդախություն է։

Ցանկացած վճարում կատարեք միայն գրավոր պայմանագրի կնքումից հետո։

Ստուգեք այն օգտահաշիվը, որը հրապարակել է հայտարարությունը․ վերջերս ստեղծված, քիչ ակտիվություն ունեցող կամ կասկածելի էջերը կարող են օգտագործվել խարդախության նպատակով։

Հնարավորության դեպքում համոզվեք, որ բնակարանի լուսանկարները չեն օգտագործվել այլ հայտարարություններում կամ կայքերում։

Եթե կասկածում եք, որ դարձել եք խարդախության զոհ՝

Հնարավորինս արագ դիմեք ձեր բանկին, պահպանեք ամբողջ հաղորդագրությունների պատմությունը, փոխանցման անդորրագրերը և դեպքին առնչվող այլ տվյալներ, ապա անմիջապես տեղեկացրեք ոստիկանությանը։

Զգոն եղե՛ք և ցանկացած վճարում կատարելուց առաջ մանրակրկիտ ստուգեք առաջարկի իսկությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաերթ Արմավիրում. տուժածը մահացել է. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք Կոտայքում, փեթակների տեղափոխման ժամանակ մեղուները խայթել են 74-ամյա վարորդի

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բախվել են «Lada» և «Kia», մեկ այլ «Kia» բախվել է հողաթմբի, 3 հոգի տեղափոխվել է «Գավառ» ԲԿ․ Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հյուսիսային Կորեան հրթիռային ստորաբաժանում է տեղակայում Ռուսաստանում, Ընի քույրը սպառնացել է Ճապոնիային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն դադարեցնում է զինվորական պարտականությունների ենթակա ուկրաինացիներին պաշտպանություն տրամադրելը

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարժական հավաքի մասնակիցը բարձրաձայնել է Սյունիքի դիրքերից մեկի խնդիրներից. ԳՇ պետն անակնկալ այց է կատարել

05/08/2026 infomitk@gmail.com