Զբոսաշրջությունը տուժել է պատերազմի վախից. ԵՄ յոթ երկրներ Բրյուսելից ֆինանսավորում են խնդրում առաջնագծի տարածաշրջանների համար

Եվրոպական Միության առաջնագծի յոթ երկրներ ցանկանում են, որ դաշինքի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն օգնի իրենց հյուրանոցներին, բիզնեսներին և օպերատորներին հաղթահարել Եվրոպայի անվտանգության ճգնաժամի հետևանքները և դրան մոտ լինելը։
ԵՄ յոթ առաջնագծի երկրներից բաղկացած խումբը կոչ է արել դաշինքի առաջարկած 2 տրիլիոն եվրոյի բազմամյա ֆինանսական շրջանակից (ԲՖԾ) ֆինանսավորում ստանալ՝ Ռուսաստանին, Բելառուսին և Ուկրաինային մոտ լինելուց տուժած իրենց զբոսաշրջության ոլորտները աջակցելու համար։
Զբոսաշրջության և համախմբվածության հարցերով եվրահանձնակատարներ Ապոստոլոս Ցիցիկոստասին և Ռաֆայելե Ֆիտտոյին ուղղված նամակում Բուլղարիայի, Էստոնիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի և Սլովակիայի զբոսաշրջության և ֆինանսների նախարարները նշել են, թե ինչպես են իրենց զբոսաշրջության ոլորտները տուժել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման հետ կապված «աշխարհաքաղաքական զարգացումներից և անվտանգության մտահոգություններից», ի թիվս այլ գործոնների։
«Զբոսաշրջության հոսքերը զգալիորեն նվազել են այս տարածաշրջանների մեծ մասում», – նշվում է նամակում։
«Ավելին, փոքր և միջին ձեռնարկությունները (ՓՄՁ) բախվում են ներդրողների վստահության նվազմանը, գործառնական անորոշության աճին և ֆինանսավորման սահմանափակ հասանելիությանը այն ժամանակ, երբ սեզոնային եկամուտները կարևոր են նրանց տարեկան կենսունակության համար»։
Նախարարները նաև նամակում հավելել են, որ պատրաստ են «կառուցողական երկխոսության»՝ Կայուն զբոսաշրջության վերաբերյալ ԵՄ առաջիկա ռազմավարության մշակման վերաբերյալ։
«Մենք շարունակում ենք հանձնառու լինել համագործակցել Հանձնաժողովի հետ՝ Եվրոպական Միության բոլոր տարածաշրջաններում կայուն, մրցունակ և կայուն զբոսաշրջային ոլորտ կառուցելու համար», – շարունակվում է նամակը։
Ռազմավարությունը ոչ պարտավորեցնող ծրագիր է, որի նպատակն է խթանել մրցունակ և կայուն զբոսաշրջությունը ամբողջ դաշինքում։ Ակնկալվում է, որ ռազմավարությունը, ի թիվս այլ բաների, կլուծի ավանդական խնդիրներ, ինչպիսիք են զբոսաշրջային կենտրոններում գերբնակեցումը և սահմանային շարժունակությունը։
Սակայն Եվրոպայի առաջնագծի տարածաշրջանների նախարարները ցանկանում են, որ պատերազմին մոտիկությունը ներառվի։
Լատվիայի օրինակը
Լատվիայի էկոնոմիկայի նախարարության խորհրդարանական քարտուղար Յուրգիս Միեզաինիսի խոսքով՝ ամեն անգամ, երբ անանուն թռչող սարք է մտնում փոքրիկ բալթյան երկրի օդային տարածք, այն վախ է սերմանում։ Ոչ միայն տեղացիների, այլև օտարերկրացիների շրջանում։
«Այս անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումները խիստ ազդում են զբոսաշրջության ոլորտի վրա, քանի որ զբոսաշրջության ոլորտը շատ է հիմնված զգացմունքների վրա», – ասաց նա Euronews-ին։
Միեզաինիսն ասաց, որ կցանկանար Եվրոպական հանձնաժողովից պատասխան ստանալ այս հանելուկի վերաբերյալ, որը ազդում է Եվրոպայի արևելյան սահմանների երկայնքով առնվազն կես տասնյակ երկրների վրա. որ Ռուսաստանի հետ նրանց մոտիկությունը ազդում է այցելողների վրա։ «Երբ մենք խոսում ենք զբոսաշրջության նման ոլորտի մասին, այն ինչ-որ կերպ անտեսվում է, և բավարար ուշադրություն չի դարձվում», – ասաց նա։
Միեզաինիսն ասաց, որ անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումներին հաջորդում են հյուրանոցների և միջոցառումների չեղարկումները, ինչը հանգեցնում է փոքր և միջին բիզնեսների շրջանառության նվազմանը։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, անօդաչու թռչող սարքերի մեծ մասը ռուսական է, բայց երբեմն՝ ուկրաինական, և Լատվիա է մտնում երկրի արևելյան մասով, քանի որ այն 449 կիլոմետրանոց սահման ունի Ռուսաստանի և Բելառուսի հետ։
Անօդաչու թռչող սարքերը հիմնականում մտնում են Լատվիայի օդային տարածք՝ Լատգալեի վրայով, որը տեղացիների համար հայտնի է որպես Կապույտ լճերի երկիր։ Այնտեղ կան ավելի քան 2000 փոքր ջրամբարներ։
Լատգեյլի զբոսաշրջության ասոցիացիան վերջերս հարցում է անցկացրել տարածաշրջանի 94 զբոսաշրջային և հյուրընկալության բիզնեսների շրջանում։ Նրանց արդյունքները ցույց են տալիս, որ հարցվածների 72%-ը 2026 թվականի հունիսից 2025 թվականի հունիսի համեմատ նվազել է շրջանառության և այցելուների թիվը։ Մեկ հինգերորդը, ըստ հաղորդումների, կորցրել է իր եկամտի առնվազն կեսը 12 ամսվա ընթացքում։
Միեզաինիսը գիտակցում է, որ զբոսաշրջիկներին տարածաշրջան այցելելուց հետ պահելու կարող են լինել այլ գործոններ, ինչպիսիք են Իրանի պատերազմի պատճառով ավիատոմսերի գների բարձրացումը։ Այս զբոսաշրջիկներից շատերը նախկինում նաև ռուսներ և բելառուսներ էին։
«Մինչև լայնածավալ ներխուժումը, սահմանների պատճառով բավականին շատ մարդիկ (Ռուսաստանից և Բելառուսից) կային, և, իհարկե, դա որոշակի օգուտներ ուներ զբոսաշրջության ոլորտի համար։ Բայց միևնույն է, մենք պետք է հասկանանք ռիսկերը ներկայումս», – ասաց նա՝ հավելելով, որ սահմանները գործնականում փակ են։
Այս բացակայող խմբին լրացնելու համար Լատվիան այժմ թիրախավորում է նոր երկրներ, ինչպիսիք են Ճապոնիան, Կանադան և Միացյալ Նահանգները՝ հույս ներշնչող այցելուներ ներգրավելու համար, ասաց Միեզաինիսը։
«Մենք ներկայումս աշխատում ենք նաև բավականին շատ զբոսաշրջային նավերի օպերատորների հետ։ Նրանք կանգ են առնում այստեղ և հյուրերին բերում Ռիգա, բայց խնդիրն այն է, որ զբոսաշրջային նավերը շատ կարճաժամկետ են։ Մենք մտածում ենք ավելի երկարաժամկետ հեռանկարի մասին», – ավելացրեց նա։
Չնայած ազգային մակարդակով գործունեությանը, Միեզաինիսն ասաց, որ անհրաժեշտ է ԵՄ-ի մասշտաբով լուծում։
Զբոսաշրջիկների թվի նվազում Ֆինլանդիայում
ՄԱԿ-ի Համաշխարհային զբոսաշրջության կազմակերպության կողմից հավաքված տվյալները հաստատում են անկումը. թվերը ցույց են տալիս, որ 2022 թվականին Լատվիա է այցելել 38%-ով պակաս զբոսաշրջիկ՝ համեմատած 2019 թվականի հետ։ Նույն ժամանակահատվածում Սլովենիայում զբոսաշրջիկների թիվը 42%-ով պակաս է, իսկ Ֆինլանդիայում՝ 36%-ով։
Եվրահանձնաժողովի վերջին համախմբվածության զեկույցը հաստատում է այս պատկերը։
«Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմը Ուկրաինայի դեմ հանգեցրել է նրան, որ որոշ տարածաշրջաններում կտրուկ նվազել են ներդրումները, առևտրային հոսքերը և տնտեսական գործունեությունը (ներառյալ զբոսաշրջությունը), ինչպես նաև առաջացել են նոր տնտեսական խոչընդոտներ և աշխատատեղերի կորուստներ», – նշվում է զեկույցում։
Ռազմավարություն է մշակվում
Euronews-ի հարցերին ի պատասխան՝ Եվրահանձնաժողովի խոսնակը հաստատել է, որ նամակը ստացվել է և ասել, որ ԵՄ գործադիր մարմինը կպատասխանի «ժամանակին»։ Սակայն խոսնակը նշել է, որ չի կարող նախապես մեկնաբանել պատասխանի բովանդակությունը։
Խոսնակը հավելել է, որ Բրյուսելը հաշվի է առնում զբոսաշրջության ոլորտի առջև ծառացած մարտահրավերները ամբողջ Եվրոպայում՝ որպես առաջիկա զբոսաշրջային ռազմավարության «նախապատրաստական աշխատանքների» մաս, ներառյալ առաջնագծի տարածաշրջաններին վերաբերող մարտահրավերները։
Բաց մի թողեք
Շվեդիայում Բալթիկ ծովի ճգնաժամի ժամանակ բռնված վիրուսային հոտով ձուկը
ԵՄ երկրներ արտահանման ծավալն աճել է. Կառավարությունը վիճակագրություն է հրապարակել
«Ձուկ չկա». Ռուսական նավերը լրտեսական մտավախություններ են առաջացնում Եվրոպայում