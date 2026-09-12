Կենտրոնական բանկի պաշտոնյաները խստորեն քննադատում են Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու, «վտանգավոր» Մելանշոնին

Լագարդն ու Մուլենը զայրացած են ծայրահեղ ձախ թեկնածուի՝ Ֆրանսիայի պարտքը «այրելու» խոստման կապակցությամբ
Ֆրանսիայի կենտրոնական բանկի ղեկավարը դատապարտել է նախագահի ծայրահեղ ձախ թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնի կոչը՝ չեղարկելու երկրի պարտքի մի մասը՝ պնդելով, որ այդ «վտանգավոր» առաջարկը կհանգեցնի եվրագոտուց Ֆրանսիայի դուրս գալուն։
Ուրբաթ օրը ֆրանսիական RTL ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Էմանուել Մուլենը հայտարարել է, որ Մելանշոնի նախընտրական խոստումը՝ «այրել» Ֆրանսիայի կենտրոնական բանկի տնօրինության տակ գտնվող պետական պարտքի 18%-ը, կխթանի գնաճը և կբարձրացնի փոխառությունների արժեքը այն պահին, երբ ֆրանսիական պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունն արդեն իսկ գտնվում է 2008 թվականից ի վեր ամենաբարձր մակարդակի վրա։
«Եվրագոտին համատեղ սեփականություն է», – ասել է Մուլենը, ով Ֆրանսիայի բանկի կառավարիչ է նշանակվել հունիսին, իսկ նախկինում՝ Հունաստանի պետական պարտքի ճգնաժամի ժամանակ, խորհրդատվություն է տրամադրել պահպանողական նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիին։ «Եթե մենք չվճարենք սպասարկման վճարները, մյուս համասեփականատերերը մեզ կասեն՝ «դուք դուրս եք մնում»»։
«Դա անօրինական է, քանի որ հակասում է պայմանագրերին… վտանգավոր, քանի որ գնաճ է առաջացնում, և անօգուտ, քանի որ չի նվազեցնում բյուջեի դեֆիցիտը», – հավելել է նա։
Մելանշոնը գրեթե անմիջապես արձագանքել է սոցիալական ցանցերում՝ մեղադրելով Մուլենին «կեղծ տեղեկատվություն տարածելու» մեջ։
«Ֆրանսիան արժանի է Ֆրանսիայի բանկի այլ տեսակի կառավարչի, ով չի ներգրավվում նախագահական քարոզարշավում՝ աջակցելու իր քաղաքական ընկերների հորինվածքներին», – ասել է նա։
Այս բանավեճը ծագել է այն բանից հետո, երբ հինգշաբթի օրը Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ և Ֆրանսիայի ֆինանսների նախկին նախարար Քրիստին Լագարդը նույնպես դատապարտել էր Մելանշոնի ծրագիրը՝ որակելով այն որպես «ֆինանսապես վտանգավոր»։
«Իրավական, տեխնիկական և ֆինանսական տեսանկյունից՝ դա բնավ լավ գաղափար չէ և Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն այդ ծրագիրը որակել է որպես «խաբեություն՝ իր մաքուր տեսքով», մինչդեռ Նոբելյան մրցանակակիր տնտեսագետ Ֆիլիպ Ագիոնը պնդել է, որ այն կհանգեցնի Ֆրանսիայի «սնանկացմանը և եվրագոտու փլուզմանը»։
Մելանշոնը, ով չորրորդ անգամ է պայքարում նախագահի պաշտոնի համար, այս ամսվա սկզբին Ֆրանսիայի գործարար էլիտայի ներկայությամբ վերահաստատել է իր ծրագրին հավատարմությունը՝ որպես նախադեպ վկայակոչելով Հունաստանի պարտքի վերակառուցումը, սակայն չհիշատակելով դրան հաջորդած խիստ խնայողության միջոցառումները։
ԵԿԲ-ի ղեկավար Քրիստին Լագարդը մերժում է Մելանշոնի՝ պետական պարտքը չեղարկելու առաջարկը
ԵՄ պայմանագրի 123-րդ հոդվածն արգելում է Եվրոպական կենտրոնական բանկին (ԵԿԲ) չեղարկել իր կողմից ձեռք բերված պետական պարտքը։
Հինգշաբթի օրը ԵԿԲ-ի նախագահ Քրիստին Լագարդը քննադատության ենթարկեց Ֆրանսիայի նախագահի ձախակողմյան թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնի առաջարկը՝ չեղարկել Ֆրանսիայի այն պարտքը, որը գտնվում է կենտրոնական բանկի տնօրինության տակ։
Լագարդը «La France Insoumise» (LFI) շարժման առաջնորդի այս առաջարկը որակեց որպես «իսկապես ոչ լավ գաղափար»՝ ԵԿԲ-ի կողմից հիմնական տոկոսադրույքների հերթական բարձրացման մասին հայտարարությունից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։
Նախագահը հավելեց, որ նման քայլը կնշանակի Եվրոպական միության մասին պայմանագրի «ակնհայտ խախտում»։
Մելանշոնի առաջարկն ըստ էության ենթադրում է Ֆրանսիայի պարտքի այն 18%-ի չեղարկում, որը ներկայումս գտնվում է երկրի կենտրոնական բանկի տնօրինության տակ։ Նա առաջին անգամ այդ գաղափարը հնչեցրել էր COVID-19 համավարակի ժամանակ և կրկին շրջանառության մեջ դրել այդ վիճահարույց կոչը անցյալ ամիս՝ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։
Առաջարկն արդեն իսկ քննադատության է արժանացել Ֆրանսիայում։ Տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ֆիլիպ Ագիոնն այն որակել է որպես «աղետալի», իսկ Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն հայտարարել է, որ դա «կոչնչացնի Ֆրանսիայի ամենակարևոր ակտիվը», այն է՝ «վստահությունը»։
Մելանշոնն առաջին անգամ պարտքը չեղարկելու գաղափարը հնչեցրել էր 2022 թվականի նախագահական քարոզարշավի ժամանակ։ Օգոստոսին նա վերստին բարձրացրեց այդ հարցը՝ ասելով. «Պարզապես պետք է գնալ Ֆրանսիայի բանկ (Banque de France), վերցնել պարտքային արժեթղթերն ու նետել կրակի մեջ»։
Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան հաջորդ տարվա ապրիլին։ Վերջին հարցումը ցույց է տալիս, որ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը լավ հնարավորություն ունի անցնելու ընտրությունների երկրորդ փուլ. Toluna-Harris Interactive-ի տվյալներով՝ նրա օգտին տրվող ձայների ցուցանիշը կազմում է շուրջ 16%՝ ապրիլին գրանցված 12%-ի համեմատ։
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը ձգտում է կնքել բացառապես անգլերենով առևտրային համաձայնագրեր՝ չնայած Ֆրանսիայի առարկություններին
ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև մրցակցությունը կենտրոնացած է արհեստական բանականության (ԱԲ) շուրջ. Եվրոպան կզգա դրա հետևանքները
ԵՄ-ն քննարկում է Ուկրաինայի կողմից ղեկավարվող Freyja հակաբալիստիկ նախագծի ֆինանսավորումը