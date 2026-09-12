Ֆրանսիան միանում է Սլովակիային՝ պահանջելով հանել ռուս օլիգարխ Ուսմանովին պատժամիջոցների ցուցակից. Լուսանկար

ԵՄ դեսպանների միջև ընթացող զգայուն բանակցությունների ընթացքում Ֆրանսիան միացել է Սլովակիային՝ պահանջելով հանել ռուս օլիգարխ Ուսմանովին պատժամիջոցների ցուցակից՝ ընդ որում՝ դա տեղի է ունենում պատժամիջոցների ժամկետի ավարտին ընդառաջ։
Ֆրանսիայի կառավարությունը միացել է Սլովակիային՝ ձգտելով հասնել ռուս-ուզբեկ գործարար Ալիշեր Ուսմանովի անունը պատժամիջոցների ցուցակից հանելուն, ինչը «մեծ դժգոհություն» է առաջացրել ԵՄ այլ երկրների շրջանում. այս մասին Euronews-ին հայտնել են ԵՄ չորս դիվանագետներ։
Սլովակիան վաղուց է պնդում, որ Ուսմանովը և մեկ այլ ռուս օլիգարխ՝ Միխայիլ Ֆրիդմանը, հանվեն ԵՄ պատժամիջոցների ցուցակից, որն ուղղված է Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգին և Ուկրաինայում պատերազմը սնուցող ռազմաարդյունաբերական համալիրին մերձավոր անձանց դեմ։
Սակայն Բրատիսլավան այլևս միայնակ չէ։ Փարիզը նույնպես կոչ է արել հանել պատժամիջոցների ցուցակից Ուսմանովին, ով ԵՄ պատժամիջոցների տակ է գտնվում 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր։
Ուսմանովը ուզբեկական ծագումով ռուս միլիարդատեր է, ով իր կարողությունը կուտակել է մետաղագործության, հանքարդյունաբերության, հեռահաղորդակցության և տեխնոլոգիաների ոլորտներում կատարած ներդրումների միջոցով և համարվում է Կրեմլին մերձավոր անձնավորություն։
Ուսմանովը հերքում է դա։
Ֆրանսիայի այս քայլը «մեծ դժգոհություն» է առաջացրել անդամ այլ պետությունների շրջանում, հատկապես Եվրոպայում հիբրիդային սպառնալիքների սրման ֆոնին, ներառյալ Գերմանիայի Լայպցիգի օդանավակայանի վրա անօդաչու թռչող սարքով հարձակման փորձի վերջին դեպքը։
«Դա բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել դրդապատճառների վերաբերյալ. թվում է, թե այստեղ հիմնականում տնտեսական նկատառումներ են գործում։ Անդամ այլ պետությունների կողմից մեծ ըմբռնում չկա», – Euronews-ին ասել է ԵՄ դիվանագետը՝ խոսելով անանունության պայմանով՝ հաշվի առնելով բանակցությունների զգայուն բնույթը։
ԵՄ պատժամիջոցների ռեժիմը ներկայումս թիրախավորում է ավելի քան 3000 ֆիզիկական և իրավաբանական Բրատիսլավան բազմիցս կոչ է արել երկու բարձրաստիճան ռուս օլիգարխներին հանել ցանկից, այդ թվում՝ երբ պատժամիջոցները վերջին անգամ երկարաձգվել էին մարտին։
ԵՄ պատժամիջոցները երկարաձգելու համար անհրաժեշտ է միաձայն հաստատում, ինչը նշանակում է, որ մեկ երկիր կարող է վետո դնել երկարաձգման վրա։ Սլովակիայի դիմադրությունն արդեն իսկ հիասթափություն է առաջացրել անդամ պետությունների շրջանում, սակայն Ֆրանսիայի նոր դիրքորոշումը, հավանաբար, ավելի կբարդացնի բանակցությունները։
Փարիզը Ուսմանովի ցանկից հանումը ներկայացրել է որպես քաղաքական փոխզիջում՝ խաղադրույք կատարելով, որ Սլովակիան չի հրաժարվի ցանկից հանելու իր երկու պահանջներից, ինչպես նախորդ անգամ։
ԵՄ դեսպանները պետք է կրկին հանդիպեն երկուշաբթի օրը՝ քննարկելու երկարաձգումը, և ճնշման տակ կլինեն քաղաքական համաձայնության հասնելու համար սեպտեմբերի 15-ի վերջնաժամկետից առաջ։
Ֆրանսիացի պաշտոնյան ասել է, որ Փարիզը կողմ է պատժամիջոցների երկարաձգմանը, բայց հրաժարվել է մեկնաբանել քննարկումները՝ հղում անելով գաղտնիությանը։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև մրցակցությունը կենտրոնացած է արհեստական բանականության (ԱԲ) շուրջ. Եվրոպան կզգա դրա հետևանքները
ԵՄ-ն քննարկում է Ուկրաինայի կողմից ղեկավարվող Freyja հակաբալիստիկ նախագծի ֆինանսավորումը
ԵՄ-Ուկրաինա անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) դաշինքը համաձայնեցրել է մինչև տարեվերջ նախատեսված աշխատանքային ծրագիրը