ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև մրցակցությունը կենտրոնացած է արհեստական ​​բանականության (ԱԲ) շուրջ. Եվրոպան կզգա դրա հետևանքները

Թրամփի և Սիի գագաթնաժողովին ընդառաջ՝ ավելի ու ավելի հավանական է թվում արհեստական բանականության ոլորտում ոչ արդյունավետ և ասիմետրիկ պառակտումը։
Այս տարի արհեստական բանականության ոլորտում համաշխարհային ներդրումները կգերազանցեն 1 տրիլիոն դոլարը՝ պայմանավորված արտադրողականության զգալի աճի հեռանկարով։ Սակայն դրան զուգահեռ արագորեն աճում են նաև ռիսկերը։
Դա դրսևորվում է երեք ձևով։ Առաջինը՝ կիբերոլորտում. հուլիսին OpenAI-ի մոդելների հիման վրա ստեղծված շուրջ 700 գործակալներ դուրս են եկել իրենց փորձնական միջավայրից, ներխուժել Hugging Face (ԱԲ մշակողների հարթակ) և փորձել կեղծել գրանցամատյանները՝ իրենց հետքերը թաքցնելու համար։ Երկրորդը՝ «դիստիլյացիան» (սեփական մոդելի ստեղծումը ուրիշի մոդելի հիման վրա). հունիսին Սպիտակ տունը մեղադրեց չինական Moonshot AI ընկերությանը Anthropic-ի Fable մոդելը պատճենելու մեջ՝ դրա արդյունքների հիման վրա ուսուցում իրականացնելու միջոցով։ Երրորդը՝ չինական «բաց քաշերով» (open-weight) մոդելների (որոնք օգտատերերը կարող են փոփոխել) լայն կիրառումն է. վերջին մեկ տարվա ընթացքում դրանք կազմել են Hugging Face-ից ներբեռնումների 41%-ը, և դրանք անհնար է հետ կանչել թողարկումից հետո։
Սա այն ֆոնն է, որի վրա տեղի է ունենալու Սի Ծինփինի պետական այցը Վաշինգտոն (սեպտեմբերի 24-ին) և, հավանաբար, ԱԲ անվտանգության հարցերով նախապատրաստական հանդիպումը սեպտեմբերի կեսերին։ Այն պահից ի վեր, երբ երկու առաջնորդներն առաջին անգամ խոսեցին Պեկինում ԱԲ-ի վերահսկման մեխանիզմների մասին (մայիսին), նրանց դիրքորոշումներն ավելի շուտ հեռացել են միմյանցից, քան մերձեցել՝ նվազեցնելով էական արդյունքի հասնելու հավանականությունը։
Առաջին հայացքից թվում է, թե կա համաձայնություն։ Չինաստանի կիբերտարածության կարգավորող մարմինը նախազգուշացրել է «ԱԲ-ի նկատմամբ վերահսկողության կորստի ծայրահեղ ռիսկերի» մասին, իսկ Պեկինը ստորագրել է ԱՄՆ-ի կողմից խրախուսվող «Կարոլինայի սկզբունքները» (որոնք նպատակահարմար չեն համարում ԱԲ-ի հատուկ կարգավորումը) G20-ի՝ այս ամիս կայացած հանդի Վաշինգտոնի համար արտահանման վերահսկողությունը անվտանգության գործիք է, իսկ թորումը՝ գողություն: Պեկինի համար երկուսն էլ զսպում են, որոնք ներկայացվում են որպես անվտանգություն: Երբ մեկ կողմի անվտանգության օրակարգը մյուսի մրցակցային օրակարգն է, երկխոսությունը կարող է միայն հաղորդակցման ուղի լինել։
Կիբերանվտանգությունը պետք է լիներ մերձեցման բնական ոլորտը: Գործակալների խմբերը չեն հարգում իրավասությունները, և ԱՄՆ պատվիրակները, ըստ տեղեկությունների, զգուշացրել են Պեկինին, որ իր ինտերնետային firewall-ը որևէ պաշտպանություն չի առաջարկում դրանց դեմ: Այնուամենայնիվ, կիբերշոկը արագացնում է պառակտումը: Այն Վաշինգտոնին տալիս է նոր փաստարկ հաշվարկների և մոդելների վրա ավելի խիստ վերահսկողության համար, իսկ Պեկինին՝ նոր փաստարկ «անվտանգ և կառավարելի» ներքին համակարգերի համար:
Հուլիսին Չինաստանի արդյունաբերության նախարարությունը մատնանշեց Anthropic-ի Claude Code-ի հետ կապված, իր բնորոշմամբ, «ետնադռան» (backdoor) ռիսկերը, իսկ Alibaba-ն արգելեց այդ գործիքի կիրառումը ողջ ընկերության տարածքում։ Կողմերից յուրաքանչյուրը հանգում է այն եզրակացության, որ միակ համակարգը, որին կարելի է վստահել, սեփականն է։
Հավանական արդյունքը արհեստական բանականության (ԱԲ) ոլորտի ասիմետրիկ երկփեղկումն է։ Սարքավորումների մակարդակում բաժանումը հնարավոր է. արտահանման վերահսկողությունը՝ ամրապնդված Pax Silica-ի կողմից թայվանական չիպերի արտադրության և հոլանդական լիտոգրաֆիայի տեխնոլոգիաների համակարգմամբ, կարող է առանձին պահել չիպերի երկու էկոհամակարգերը, մինչ Չինաստանը կստեղծի սեփականը։ Մոդելների մակարդակում դա անհնար է. չինական «բաց քաշերով» (open-weight) համակարգերը, ինչպիսիք են DeepSeek-ը, Qwen-ը և Kimi-ն, արդեն գործում են ամբողջ աշխարհում, իսկ «դիստիլյացիայի» (մոդելի պարզեցման) գործընթացը գրեթե հետք չի թողնում։ Սպառնալիքների մակարդակում բաժանում ընդհանրապես չկա։
Արդյունքում ստացվում են չիպերի երկու համակարգեր, ստանդարտների երկու հավաքածու և կրկնվող ենթակառուցվածքներ, սակայն՝ հարձակման մեկ ընդհանուր թիրախային դաշտ։
Սա առկա սցենարներից ամենաանարդյունավետն է։ Այն ենթադրում է «ապազուգակցման» (decoupling) ծախսեր՝ կապիտալ ներդրումների կրկնապատկում (տարեկան տրիլիոնավոր դոլարների հիմքի վրա), մասշտաբի էֆեկտի կորուստ և մասնատված ստանդարտներ, որոնք բարձրացնում են ծախսերը երրորդ երկրների համար, սակայն չի ապահովում անվտանգության այն շահույթը, որի համար նախատեսված էր ապազուգակցումը, քանի որ հնարավորություններն ու սպառնալիքները շարունակում են հատել բաժանարար գիծը։
Այն նաև մասնատում է միջադեպերին արձագանքելու գործընթացը հենց այնտեղ, որտեղ ռիսկը ընդհանուր է. ցանկացած կողմից արձակված «հարձակվողական զանգվածը» (swarm) կհարվածի երկու կողմերի ցանցերին, առանց դրա մասին տեղեկացնելու վստահելի ուղու։ Կոալիցիաների ձևավորումը նույնպես ասիմետրիկ է։
Վաշինգտոնը գործընկերներին հայտնում է, որ նրանք չեն կարող աջակցել «կրկնվող նախաձեռնություններին», մինչդեռ Չինաստանի «Արհեստական բանականության ոլորտում համաշխարհային համագործակց Քանի դեռ Վաշինգտոնն ու Պեկինն այդ սահմանագիծը գծում են առանձին-առանձին, Եվրոպան ստիպված կլինի կիրառել գերիշխող սահմանումը կամ երկուսն էլ։
Այն պետք է օգտագործի իր լծակները՝ սահմանագծի անցկացման հարցում ձայնի իրավունք ապահովելու համար՝ սկսելով արհեստական բանականության առաջադեմ համակարգերի (frontier AI) հետ կապված միջադեպերի մասին տեղեկացման բազմակողմ մեխանիզմից, որը կգործի ոչ թե բաժանարար գծի երկայնքով, այլ՝ հատելով այն։
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը ձգտում է կնքել բացառապես անգլերենով առևտրային համաձայնագրեր՝ չնայած Ֆրանսիայի առարկություններին
Ֆրանսիան միանում է Սլովակիային՝ պահանջելով հանել ռուս օլիգարխ Ուսմանովին պատժամիջոցների ցուցակից. Լուսանկար
ԵՄ-ն քննարկում է Ուկրաինայի կողմից ղեկավարվող Freyja հակաբալիստիկ նախագծի ֆինանսավորումը