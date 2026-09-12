ԵՄ-Ուկրաինա անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) դաշինքը համաձայնեցրել է մինչև տարեվերջ նախատեսված աշխատանքային ծրագիրը

Նպատակն է արագացնել ԵՄ-ի և Ուկրաինայի միջև համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծումն ու ԱԹՍ-ների արտադրությունը:
ԵՄ-Ուկրաինա ԱԹՍ-ների նոր դաշինքի անդամները նպատակ ունեն խթանել համատեղ արտադրությունը, բացահայտել մատակարարման շղթայի բացերը և մշակել ճգնաժամային իրավիճակում արտադրության ծավալներն արագորեն մեծացնելու ծրագրեր՝ նախքան մինչև տարեվերջ կայանալիք հաջորդ հանդիպումը։
Դաշինքն իր առաջնահերթությունները սահմանել է ուրբաթ օրը Բրյուսելում կայացած անդրանիկ հանդիպման ժամանակ, որին մասնակցել են 18 հիմնադիր անդամներ՝ ինը ԵՄ-ից և ինը՝ Ուկրաինայից։
Պաշտպանության և տիեզերքի հարցերով հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը հանդիպումը որակել է որպես «առաջընթացի շատ կարևոր քայլ» և նշել, որ նախաձեռնության նպատակն է կրճատել տարբերությունը տեխնոլոգիական զարգացման տեմպերի և եվրոպական արդյունաբերության՝ մեծ ծավալներով արտադրանք ապահովելու կարողության միջև։
Նա լրագրողներին հայտնել է, որ մինչև խորհրդի երկրորդ նիստը (որը նախատեսված է «մինչև տարեվերջ») անդամները պետք է աշխատանքներ իրականացնեն՝ «արագացնելու ԵՄ և ուկրաինական ընկերությունների միջև համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծումն ու համատեղ արտադրությունը, ինչպես նաև իրականացնելու պաշտպանական կարևորագույն նախագծեր (EDPCI), մասնավորապես՝ DECODER-ը (DronE and Counter Drone European Resolve՝ ԱԹՍ-ների և հակա-ԱԹՍ համակարգերի ոլորտում եվրոպական վճռականություն) և «Eastern Flank Watch»-ը (Արևելյան թևի հսկողություն)»։
Անդամները նաև պայմանավորվել են ուսումնասիրել արտադրական գծերը արագ ընդլայնման համար պատրաստ վիճակում պահելու ուղիները և բարելավել համագործակցությունը հրամանատարության, կառավարման և հետախուզական համակարգերի ոլորտում։
Նրանք կուսումնասիրեն նաև ԱԹՍ-ների բաղադրիչների, էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների, մագնիսների, պայթուցիկ նյութերի և կիսահաղորդիչների մատակարարման շղթաների խոցելի կողմերը, ինչպես նաև կդիտարկեն, թե ինչպես կարող է Եվրոպան կիրառել Ուկրաինայի՝ ԱԹՍ-ների կիրառմամբ պատերազմի վարման ինտեգրված էկոհամակարգի մոդելը, որը միավորում է նախագծումը, արտադրությունը, գնումները և մ Այս նախաձեռնությունը մաս է կազմում Եվրահանձնաժողովի և Ուկրաինայի միջև հուլիսին կնքված «պաշտպանական-արդյունաբերական գործընկերության», որի առանցքում ԵՄ-Ուկրաինա «անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) գործարքն» է։ Վերջինիս նպատակն է ստեղծել միասնական շրջանակ՝ համակարգելու այն գործարքների իրականացումը, որոնք Կիևը կնքել է ԵՄ և EFTA անդամ մի շարք երկրների հետ։
Այս գործընկերությունը կարող է օգտվել «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություն» (SAFE) ծրագրի՝ մինչև 10 միլիարդ եվրո կազմող չօգտագործված միջոցներից. այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը՝ հուլիսի 15-ին Կիև կատարած այցի ընթացքում։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան միանում է Սլովակիային՝ պահանջելով հանել ռուս օլիգարխ Ուսմանովին պատժամիջոցների ցուցակից. Լուսանկար
ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև մրցակցությունը կենտրոնացած է արհեստական բանականության (ԱԲ) շուրջ. Եվրոպան կզգա դրա հետևանքները
ԵՄ-ն քննարկում է Ուկրաինայի կողմից ղեկավարվող Freyja հակաբալիստիկ նախագծի ֆինանսավորումը