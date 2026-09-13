Անօդաչու թռչող սարքի հարձակում Լայպցիգում. հետքերը, ըստ երևույթին, տանում են դեպի ռուսական հատուկ ծառայություններ

Գերմանիայի անվտանգության մարմինները շարունակում են հետաքննել Լայպցիգ-Հալլե օդանավակայանի վրա ծրագրված, սակայն կանխված անօդաչու թռչող սարքի (ԱԹՍ) հարձակումը։ Հետքերը տանում են դեպի երկու կասկածյալ, որոնցից մեկը, ըստ տեղեկությունների, կապ ունի Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության՝ ԳՀՎ-ի (GRU) հետ։
«Welt» թերթը հայտնում է, որ ի հայտ են եկել նախկինում չհրապարակված հետաքննչական նյութեր՝ կապված Լայպցիգ-Հալլե օդանավակայանում ուկրաինական ինքնաթիռի վրա ԱԹՍ-ի միջոցով հարձակման փորձի հետ։ Այս տեղեկատվությունը հիմնված է ոչ միայն փաստաթղթերի, այլև անվտանգության ոլորտի աղբյուրներից ստացված մանրամասների վրա։
Հետաքննության ընթացքում պարզվել են երկու կասկածյալների ինքնությունը և Գերմանիա կատարած նրանց ուղևորությունների մանրամասները։ Այդ ընթացքում հավաքագրված տվյալները, ըստ երևույթին, վճռորոշ դեր են խաղացել նրանում, որ մոտ մեկուկես շաբաթ առաջ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ քաղաքական գործիչներ Յոհան Վադեֆուլը (CDU) և Ալեքսանդր Դոբրինդտը (CSU) հրապարակայնորեն Ռուսաստանին մեղադրեցին հարձակման համար։
Հետաքննության կենտրոնում են Ռուսաստանի քաղաքացի Օլեգ Լե.-ն և Բելառուսի քաղաքացի Անդրեյ Կա.-ն։ Մինչ Գերմանիայի անվտանգության մարմինները ենթադրում են, որ Լե.-ն կազմակերպել է լոգիստիկ նախապատրաստական աշխատանքները, Կա.-ն կասկածվում է հենց հարձակումն իրականացնելու մեջ։
ԱԹՍ-ն հայտնվել է ուկրաինական ինքնաթիռի կողքին
Միջադեպը տեղի է ունեցել օգոստոսի 4-ին՝ Լայպցիգ-Հալլե օդանավակայանում։ Պայթուցիկով հագեցած անօդաչու թռչող սարքը մոտեցել է ուկրաինական «Անտոնով» տրանսպորտային ինքնաթիռին։ Սարքը հայտնաբերվել և հետագայում վնասազերծվել է։
Ըստ առկա տվյալների՝ ենթադրվում է, որ ևս երկու ԱԹՍ խափանվել կամ ոչնչացվել են դեռևս բուն հարձակումից առաջ. քննիչները օդանավակայանի մերձակայքում հայտնաբերել են դրանց բեկորները։
Հարձակման փորձը հատկապես վտանգավոր է դարձնում դրա հետևանքով հնարավոր պայթյուն Քննիչներն ուսումնասիրում են հնարավոր կապերն այլ դիվերսիոն գործողությունների հետ, որոնցում, ենթադրաբար, կիրառվել են անօդաչու թռչող սարքեր, պայթուցիկ նյութեր կամ այսպես կոչված «միանգամյա օգտագործման» գործակալներ։
Քննիչների կարծիքով՝ նկատվում է կրկնվող օրինաչափություն. կոնկրետ առաջադրանքների համար հավաքագրվում են քրեական անցյալ ունեցող անձինք, մինչդեռ իրական կազմակերպիչները մնում են ստվերում։
Ցածր օղակի գործակալներ Գերմանիայում. Ռուսաստանի գաղտնի ստվերային ուժը
Կասկածյալների որոնման գործում առանցքային դեր է խաղում ԴՆԹ-ի հետքը։ Քննիչները ձեռնոցի մնացորդներ են հայտնաբերել ալեհավաքի կառույցի վրա, որը, ենթադրաբար, օգտագործվել է անօդաչու թռչող սարքը կառավարելու համար։
Հաղորդվում է, որ այնտեղ հայտնաբերված հետքերը համընկնում են Ֆինլանդիայից և Լիտվայից արդեն իսկ հայտնի ԴՆԹ տվյալների հետ։ Սա քննիչների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել տվել Բելառուսի քաղաքացի Անդրեյ Կա.-ին։
Նշվում է, որ Կա.-ն արդեն իսկ հայտնվել է երկու երկրների իրավապահների տեսադաշտում՝ սովորական քրեական հանցագործությունների պատճառով. մասնավորապես, Ֆինլանդիայում նրան կապում են գույքի դեմ ուղղված հանցագործությունների հետ։
Լեհական իշխանությունները նույնպես հիշատակել են նրա անունը Լոձ քաղաքում գտնվող շինանյութի խանութում բռնկված հրդեհի առնչությամբ։ 2024 թվականի ամռանը տեղի ունեցած այդ միջադեպն այնտեղ քննվում է որպես դիվերսիայի հնարավոր ակտ։
Քննիչները ենթադրում են պրոֆեսիոնալ ծրագրավորում
Գերմանական իշխանությունները, ըստ երևույթին, ենթադրում են, որ հարձակումը չի իրականացվել ինքնաբուխ կերպով։ Մի քանի անօդաչու թռչող սարքերի առկայությունը, սարքավորումների համար նախատեսված հնարավոր թաքստոցները և արձակման տարբեր կետերի օգտագործումը, քննիչների կարծիքով, վկայում են նախապես ծրագրված գործողության մասին։
Հարձակումից տասը օր անց քննիչները Կաբելսկետալում՝ Սաքսոնիա-Անհալթի համայնքներից մեկում (օդանավակայանից ոչ հեռու), հայտնաբերել են ևս մեկ անօդաչու թռչող սարք և հրդեհի օջախ։ Հաղորդվում է, որ մասնագետներն այնտեղ առգրավել են մոտ 50 գրամ «Սեմտեքս» (Semtex)։ «Սեմտեքսը» հզոր և պլաստիկ (ձևափոխվող) պայթուցիկ նյութ է, որը մշակվել է, ի թիվս այլ նպատակների, ռազմական և արդյունաբերական պայթեցման աշխատանքների համար։
Օդանավակայանից հարավ ևս զննվել են հնարավոր թաքստոցներ. Շկոյդիցի մերձակայքում քննիչները հայտնաբերել են մի քանի վայր, որտեղ, ըստ նրանց, կարող էին պահվել նյութեր կամ պայթուցիկներ։
Որոնողական աշխատանքներն առաջ են մղվել, ի թիվս այլ գործոնների, վարձակալված այն ավտոմեքենայի վերլուծության միջոցով, որը, ենթադրաբար, օգտագործվել է կասկածյալների կողմից։
Ռուսական հետախուզական ծառայությունը՝ ուշադրության կենտրոնում
Հատուկ նշանակություն է տրվում Օլեգ Լե-ի անձին։ Գերմանիայի անվտանգության մարմինների տվյալներով՝ նա կապ ունի ռուսական ռազմական հետախուզության (GRU) հետ, և ենթադրվում է, որ պատասխանատու է եղել գործողության նյութատեխնիկական ապահովման համար։
Ըստ տեղեկությունների՝ Լե-ն Գերմանիա է մուտք գործել Թուրքիայի տարածքով։ Ավելի ուշ նա լքել է երկիրը Բեռլին-Բրանդենբուրգ օդանավակայանի միջոցով՝ նախ ուղևորվելով Սերբիա։ Առկա տեղեկատվության համաձայն՝ այժմ նա վերադարձել է Ռուսաստան։
Քննիչների գնահատմամբ՝ Գերմանիայի իշխանությունները դեռևս նրա՝ երկիր մուտք գործելու պահին տեղյակ են եղել, որ նա կարող է կապված լինել GRU-ի շրջանակների հետ։ Այնուամենայնիվ, նրա նկատմամբ, ըստ երևույթին, մշտական հսկողություն չի սահմանվել։
Քաղաքական հետևանքներ
Այս վեճն արդեն իսկ հանգեցրել է կոնկրետ դիվանագիտական հետևանքների։ Դաշնային կառավարությունն արդեն արձագանքել է մեղադրանքներին և միջոցներ ձեռնարկել Ռուսաստանի դեմ։ Դրանց թվում են Բոննում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը և Բեռլինում «Ռուսական տունը» փակելու որոշումները։ Ռուսաստանի դեսպանը նույնպես կանչվել է Արտաքին գործերի նախարարություն։ Դիտարկվում են հետագա քայլեր, այդ թվում՝ լրացուցիչ միջոցառումներ եվրոպական մակարդակով Եթե հաստատվի ռուսական կողմի կազմակերպած գործողության վերաբերյալ կասկածը, ապա դեպքը կարող է հետագա հետևանքներ ունենալ Գերմանիայի անվտանգության քաղաքականության և Ռուսաստանի նկատմամբ վարվող քաղաքականության համար։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը քննադատության է ենթարկվել տիեզերական մեգա գործարքին աջակցելուց հետո
Ծանոթացեք Սամարասի հետ՝ մարդու, ով կարող է խափանել Միցոտակիսի՝ մեծամասնություն ձեռք բերելու ծրագրերը
Ֆոն դեր Լեյենը պաշտպանում է տիեզերական ոլորտի խոշոր գործարքը՝ չնայած ԵՄ-ի կողմից սպասվող հակամենաշնորհային հետաքննությանը