Ի՞նչն է վտանգված Շվեդիայի և Եվրոպայի համար. Ինչպե՞ս հետևել Շվեդիայի ընտրություններին՝ որպես փորձագետ

Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի նորագույն անդամ երկրում կիրակի օրը կայանալիք քվեարկության արդյունքները չափազանց անկանխատեսելի են։
ՍՏՈԿՀՈԼՄ — Կիրակի օրը միլիոնավոր շվեդներ կմասնակցեն լարված մթնոլորտում անցկացվող համընդհանուր ընտրություններին, որոնց արդյունքում կա՛մ կձևավորվի ձախակողմյան նոր կառավարություն, կա՛մ առաջին անգամ իշխանության կգան ծայրահեղ աջ թևի ներկայացուցիչները։
Սոցիալ-դեմոկրատների գլխավորած ձախակողմյան դաշինքը ամիսներ շարունակ զգալի առավելություն ուներ, սակայն քարոզարշավի վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում իրավիճակը փոխվեց՝ մրցակցությունը դարձնելով խիստ լարված. վերջին պահին անցկացված հարցումներից մեկը նույնիսկ հավասար արդյունքներ է կանխատեսում։
«Երկու-երեք շաբաթ առաջ մենք կարծում էինք, թե արդյունքն արդեն կանխորոշված է», — ասում է Գուստավ Կարրեսկոգ Ռեհբինդերը, ով ընտրությունների գիշերը Շվեդիայի հանրային հեռարձակող SVT-ի համար կիրականացնի արդյունքների կանխատեսումներ։ — «Այժմ թվում է, թե գիշերն ավելի հետաքրքրական կլինի, քան սպասվում էր»։
Քվեարկությունը կարող է էական հետևանքներ ունենալ Եվրոպայի անվտանգության և ծայրահեղ աջ ուժերին հիմնական քաղաքական դաշտում ներառելու վերաբերյալ ծավալվող լայն քննարկումների համար։ Ուղեցույցը՝ նվիրված ընտրական պայքարին, թեկնածուներին և հաղթողի հայտարարմանը նախորդող գործընթացին։
Ինչպե՞ս են անցկացվում ընտրությունները
Շվեդիայի խորհրդարանը՝ Ռիկսդագը, ունի 349 պատգամավորական տեղ։ Այն տեղակայված է Ստոկհոլմի կենտրոնում գտնվող կղզու վրա՝ ջրի ափին վեր խոյացող տպավորիչ շենքում։
Երկիրն իր օրենսդիրներին ընտրում է չորս տարին մեկ անգամ՝ համամասնական ընտրակարգով։ Սա նշանակում է, որ եթե կուսակցությունը համազգային մասշտաբով ստանում է ձայների մոտ 20%-ը, ապա Ռիկսդագում ստանում է տեղերի մոտ 20%-ը։ Կոալիցիոն կառավարությունների ձևավորումը սովորական երևույթ է։
Սակայն կա մի կարևոր նրբություն. շատ փոքր կուսակցությունները դուրս են մնում պայքարից և ոչ մի տեղ չեն ստանում խորհրդարանում, եթե չեն հաղթահարում համազգային քվեարկության արդյուն 2022 թվականի նախորդ ընտրություններից հետո խորհրդարան անցան ութ կուսակցություններ, որոնք այս ամառվա քարոզարշավն անցկացնում են երկու դաշինքի կազմում՝ մեկը՝ ձախ, մյուսը՝ աջ թևում։
Սա նշանակում է, որ վարչապետի պաշտոնի համար կա ընդամենը երկու իրատեսական թեկնածու՝ գործող վարչապետ և պահպանողական «Չափավորների կուսակցության» (Moderate Party) առաջնորդ Ուլֆ Քրիստերսոնը, ինչպես նաև Մագդալենա Անդերսոնը՝ նախկին վարչապետը, ով գլխավորում է Շվեդիայի ամենամեծ կուսակցությունը՝ կենտրոնաձախ «Սոցիալ-դեմոկրատներին»։
Վերջին չորս տարիների ընթացքում Քրիստերսոնը ղեկավարել է աջակողմյան կոալիցիան՝ շնորհիվ երկրորդ խոշորագույն կուսակցության՝ ծայրահեղ աջ «Շվեդիայի դեմոկրատների» (SD) ազդեցիկ աջակցության։ Նրանք սատարում էին նրան խորհրդարանական քվեարկությունների ժամանակ և քաղաքականությունը ուղղորդում դեպի կոշտ գործելակերպ՝ ներառյալ հանցավորության և, հատկապես, ներգաղթի դեմ խիստ միջոցառումների իրականացումը։ Սակայն «Շվեդիայի դեմոկրատները» չմիացան կոալիցիոն կառավարության կազմին։ Այժմ դա կարող է փոխվել։
Կարո՞ղ են ծայրահեղ աջերը մտնել կառավարություն
Քրիստերսոնը հակասական կարծիքներ առաջացրեց 2022 թվականին, երբ խախտեց տասնամյակներ գործող արգելքը՝ չհամագործակցել ծայրահեղ աջերի հետ, և գործարք կնքեց «Շվեդիայի դեմոկրատների» հետ, որոնք ստացել էին ձայների 20%-ը։ SD-ն հիմնադրվել է 1980-ականներին, և այդ ժամանակ դրա որոշ անդամներ կապեր ունեին նեոնացիստական շարժումների հետ։ Վերջին տարիներին կուսակցությունը քայլեր է ձեռնարկել իր համբավը բարելավելու ուղղությամբ, թեև ոչ բոլորն են գոհ արդյունքներից։
Այժմ Քրիստերսոնը հայտարարում է, որ կիրակի օրը իր թիմի հաղթանակի դեպքում SD-ին կառավարությունում նախարարական պաշտոններ կհատկացնի՝ ծայրահեղ աջերի առաջնորդ Ջիմի Օքեսոնի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության շրջանակներում։ Ս Նա մատնանշում է վերջին չորս տարիների ընթացքում Օկեսոնի հետ իր համագործակցությունը՝ նշելով, որ դա վերականգնել է տնտեսությունը և կրճատել բռնի հանցագործությունների ու ներգաղթի մակարդակը, որոնք հանրության համար լուրջ մտահոգության առարկա էին։ «Ես կարող եմ երաշխավորել, որ իմ կառավարության կազմում կընդգրկվեն միայն բարձր որակավորում և փորձ ունեցող, ինչպես նաև ողջամիտ դատողությամբ օժտված անձինք», – ասել է նա։
Իր հերթին, Օկեսոնը նշում է, որ «Շվեդ դեմոկրատների» (SD) համար ժամանակն է հաջորդ քայլը կատարել և ստանձնել կառավարման պատասխանատվությունը։ Նա դիտարկում է վարչապետ դառնալու հնարավորությունը։
Իր հերթին՝ Օկեսոնը հայտարարում է, որ SD-ի (Շվեդական դեմոկրատներ) համար ժամանակն է կատարել հաջորդ քայլը և ստանձնել կառավարման պատասխանատվությունը։ Նա դիտարկում է 2030 թվականին նախատեսված հաջորդ ընտրությունների ժամանակ վարչապետ դառնալու հնարավորությունը։ SD-ն երկրի վերաբերյալ իր տեսլականն ամփոփում է հետևյալ արտահայտությամբ. «Շվեդիան պետք է լինի անվտանգ, ազատ և շվեդական»։
Ի՞նչն է վտանգված Շվեդիայի և Եվրոպայի համար
Բացի ծայրահեղ աջերի իշխանության գալու հարցից, որը քաղաքական մտահոգության առարկա է ամբողջ մայրցամաքում (հատկապես Գերմանիայում վերջերս տեղի ունեցած նահանգային ընտրություններից հետո), թե՛ ձախ, թե՛ աջ ճամբարի առաջնորդները սուր բանավեճի մեջ են մտել անվտանգության և այն հարցի շուրջ, թե ով ավելի վճռական կլինի Ռուսաստանին դիմակայելու հարցում։
Անդերսոնը պահանջեց, որ Քրիստերսոնը պարզաբանումներ ներկայացնի այն բանից հետո, երբ պնդումներ հնչեցին, թե SD-ի պաշտոնյաներից մեկը, իբր, տարածել է ռուսամետ թեզեր և կապ հաստատել Շվեդիայում գործող ռուսական պետական խմբավորման հետ։ Իր հերթին՝ Քրիստերսոնը հարցազրույցում կասկածի տակ դրեց ձախերի դաշինքի հավատարմությունը ՆԱՏՕ-ին, որին Շվեդիան անդամակցում է ընդամենը երկու տարի։
Վարչապետի երկու թեկնածուներին միավորում է մեկ բան՝ Ուկրաինային Շվեդիայի ցուցաբերած աջակցության շարունակումը։ Իր երկարատև պատմության ընթացքում Շվեդիան բազմիցս պատերազմել է Ռուսաստանի դեմ, և Մոսկվայի կողմից սպառնալիքի ընկալումը խորը հետք է թողել ազգային գիտակցության մեջ։
Մնացած առումներով՝ քարոզարշավը կենտրոնացած էր սպառողներին առնչվող քաղաքականության վրա՝ ուղղված կյանքի թանկացման մեղմմանը և Շվեդիայի՝ բարեկեցության պետության հայտնի մոդելի բարելավմանը։ Երկու կողմերն էլ մրցակցային խոստումներ տվեցին հարկերի, բնակարանային ապահովման, առողջապահության և ատամնաբուժական ծառայությունների ծախսերի վերաբերյալ, ինչպես նաև նախազգուշացումներ հնչեցրին՝ կապված իրենց մրցակիցների՝ միգրացիոն ոլորտի քաղաքականության հետևանքների հետ։
Ե՞րբ կիմանանք հաղթողի անունը
Շվեդական հեռարձակող Շվեդիայի ընտրական մարմինը սովորաբար Ռիկսդագում տեղերի «նախնական բաշխման» մասին տեղեկատվությունը հրապարակում է ընտրությունների գիշերը՝ ժամը 22:30-ի սահմաններում, եթե մինչ այդ բավարար թվով ընտրատարածքներ արդեն ներկայացրել են իրենց արդյունքները։
Սակայն նույնիսկ վերջնական արդյունքների հայտնի դառնալուց հետո շաբաթներ կամ գուցե ավելի երկար ժամանակ կպահանջվի նոր կոալիցիա ձևավորելու համար։ Իսկ եթե խորհրդարանը վերջնականապես չկարողանա համաձայնության գալ նոր վարչապետի հարցում, կարող են նշանակվել նոր ընտրություններ։
Աջ թևի կուսակցությունները հիմնականում համախմբված են այսպես կոչված «Տիդյո» (Tidö) դաշինքում, որն անվանակոչվել է այն ամրոցի պատվին, որտեղ 2022 թվականին ստորագրվել է նրանց համաձայնագիրը։ Մինչդեռ Անդերսոնի գլխավորած ձախ դաշինքի որոշ փոքր կուսակցությունների միջև ավելի խորը տարաձայնություններ են ի հայտ եկել, ինչը կարող է բարդացնել մեծամասնության կառավարություն ձևավորելու նրա փորձը։
«Եթե նայենք կանխատեսումների շուկաներին և հարցումների ամփոփ տվյալներին, դրանք միևնույն բանն են վկայում՝ ձախերի հաղթանակի հավանականությունը կազմում է մոտ 70%, ինչը, իհարկե, ավելի ցածր ցուցանիշ է, քան երեք շաբաթ առաջ էր», — նշել է Vera Policy քաղաքական տեխնոլոգիաների ստարտափի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Կարեսկոգ Ռեհբինդերը։ — «Ես դեռ հակված եմ այդ կանխատեսմանը, սակայն արդյունքը հեռու է հաստատ լինելուց»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան վերազինվում է. ժողովրդավարական կայունությունը պետք է դրա հիմքում դրվի
Եվրախորհրդարանը պատրաստ է Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել. հայտնել է պատգամավորը
Արդյոք Լը Պենը կկործանի Ֆրանսիայի տնտեսությունը. Բավական է հարցնել Էմանուել Մակրոնին