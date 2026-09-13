ԵԿԲ-ի նախագահը Նորմանդիայում անորոշության մեջ է թողնում բոլորին. Լուսանկար

Գնալով ավելանում են ենթադրությունները Լագարդի՝ պաշտոնից վաղաժամկետ հեռանալու և նախագահական քարոզարշավին նրա հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ։
ԷՊՐԵՎԻԼ-ԱՆ-ԼԻՈՒՎԻՆ, Ֆրանսիա – Երբ շաբաթ օրը Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) նախագահ Քրիստին Լագարդը ձեռք էր սեղմում և ոստրեներ համտեսում նորմանդական կալվածքի գեղատեսիլ տարածքում, ոմանք կարող էին նրա մեջ տեսնել ապագա նախագահի թեկնածուի։ Սակայն Լագարդը պնդում է, որ այստեղ ոչ մի նման բան չկա։
Որպես հատուկ հյուր ելույթ ունենալով «Fête de la Pomme»-ում (Խնձորի տոն)՝ քաղաքական միջոցառմանը, որը կազմակերպել էր Նորմանդիայի տարածաշրջանի ղեկավար Էրվե Մորենը, Լագարդը խուսափեց ֆրանսիական նախագահական մրցավազքին իր մասնակցության և ԵԿԲ-ից վաղաժամկետ հեռանալու վերաբերյալ հարցերից՝ չնայած երկու հարցերի շուրջ էլ աճող խոսակցություններին։
Բեմում նա նույնիսկ հորդորեց լրագրողներին, ովքեր Նորմանդիա էին ժամանել՝ լուսաբանելու նրա հնարավոր քաղաքական վերադարձը, շուտ հավաքվել և գնալ՝ խոստանալով, որ նրանք հիասթափվելու են։
Այնուամենայնիվ, կան նշաններ, որոնք վկայում են, որ ԵԿԲ-ի ղեկավարը, ով քաղաքականություն էր մտել Ֆրանսիայի՝ խնձորասեր նախագահ Ժակ Շիրակի պաշտոնավարման օրոք, գնալով ավելի մեծ պատրաստակամություն է ցուցաբերում՝ ներգրավվելու քարոզարշավում։
Թեև նա խոստացել էր մնալ պաշտոնում առնվազն մինչև տարեվերջ, Լագարդը նախկինում հրաժարվել էր բացառել պաշտոնից հեռանալը մինչև իր լիազորությունների ժամկետի ավարտը, որը լրանում է 2027 թվականի հոկտեմբերին։
Այս շաբաթվա սկզբին նա հայտարարեց, որ հունվարին կհրապարակի իր առաջին ինքնակենսագրականը՝ «Lady First»-ը։ Նա նաև ներգրավվեց ֆրանսիական նախագահական բանավեճի մեջ՝ մերժելով ծայրահեղ ձախ թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնի՝ պետական պարտքը զրոյացնելու առաջարկը։
«Բոլորը ուրախ են Ձեզ այստեղ տեսնելու համար, և ես հասկացա, թե որքան բացառիկ համբավ ունեք Դուք», — ասաց Մորենը, ով աշխատել է Լագարդի հետ այն ժամանակ, երբ նրանք երկուսն էլ նախարարներ էին պահպանողական նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի օրոք, այդ թվում՝ 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամի ընթացքում։
Թեև Լագարդը հրաժարվեց հայտնել՝ արդյոք կմասնակցի քարոզարշավին, թե ոչ, Մորենի ամենամյա քաղաքական հավաքի մասնակիցները չբացառեցին այդ հավանականությունը։
«Շատերը Լագարդին դիտարկում են որպես նախագահի թեկնածու, սակայն միայն նա կարող է պատասխանել այդ հարցին», — նշեց կենտրոնամետ սենատոր Կատրին Մորեն-Դեզայը։
«Նա նորմանդական, ֆրանսիական և եվրոպական մասշտաբի գործիչ է, ով, անշուշտ, պետք է ակտիվ դերակատարում ունենա նախագահական ընտրությունների ապագա ծրագրերի ձևավորման և զարգացման գործում։ Լավ թեկնածուները կդիմեն նրա փորձառությանը, և հուսով եմ՝ նրանք այդպես էլ կվարվեն»։
Հաշվի առնելով, որ կենտրոնամետ թեկնածուներ Գաբրիել Աթալն ու Էդուար Ֆիլիպը մրցում են միմյանց դեմ, իսկ պայքարին մասնակցում է նաև պահպանողական «Հանրապետականներ» (Les Républicains) կուսակցության առաջնորդ Բրունո Ռետայոն, նախագահական ընտրությունների քաղաքական դաշտի կենտրոնամետ-աջ հատվածն արդեն իսկ բավականին հագեցած է։
«Հանրապետականներ» կուսակցության սենատոր Քրիստինա Պլյուշեի համար, ով սատարում է Ռետայոյին, միանգամայն հավանական է, որ այլ թեկնածուներ, այդ թվում՝ Քրիստին Լագարդը, կմիանան պայքարին, սակայն նրանք պետք է մրցակցեն նախնական ընտրությունների (փրայմերիզի) շրջանակում։
Ֆրանսիական պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության աճի և Սեբաստիան Լեկորնյուի գլխավորած կառավարության կողմից բյուջեի դեֆիցիտը կրճատելու դժվարությունների ֆոնին՝ Լագարդի ֆինանսական ոլորտի փորձառությունը կարող է կարևոր առավելություն դառնալ, թեև նա տեղացի արտադրողներից մեկին դժգոհել էր, որ Վաշինգտոնում՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարի պաշտոնում աշխատելու տարիներին իր կողմից սպառված ոստրեները մշակված են եղել քլորով։
Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահն իր ելույթում որևէ ակնարկ չարեց իր քաղաքական ապագայի վերաբերյալ։ Փոխարենը՝ նա բազմիցս անդրադարձավ «կալվադոսին»՝ Նորմանդիայի՝ միջազգային ճանաչում ունեցող խնձորի բրենդիին՝ դրա օրինակով ներկայացնելով ԵՄ-ին անդամակցության առավելությունները։
Նա նշեց, որ կալվադոսը, որը կարելի էր գտնել տոնավաճառի տաղավարներում, ԵՄ առևտրային քաղաքականության շնորհիվ ավելի հեշտությամ «Ուստի զարմանալի չէ, որ նոր բան ստեղծել ցանկացող շատ մարդիկ ընդհանրապես հեռանում են Եվրոպայից», — ասել է Լագարդը՝ կոչ անելով ստեղծել կապիտալի շուկաների իրական միություն, որը կմրցակցի ԱՄՆ-ի հետ։
Մինչ Նորմանդիայի՝ երկու ընձառյուծ պատկերող դրոշի նախշով շարֆ կրող Լագարդը վերադառնում էր դեպի գերմանական համարանիշով մոխրագույն Mercedes S-Class-ը, նա կանգ է առել՝ սելֆիներ անելու, սակայն խուսափել է իր ապագային վերաբերող հարցերից։
Բաց մի թողեք
Մելոնին բացառում է Ուկրաինայի հարցում ընտրական շրջադարձը
Պայթյուններ՝ Բուլղարիայի ռազմական գործարանի պահեստներում
Եթե ձմռանը հարվածեն մեր էներգետիկ համակարգին, հայելային պատասխան կտանք. Զելենսկի