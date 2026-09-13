Ֆրանսիայում երկաթուղային վթարի հավանական պատճառ ոստիկանությունը համարում է դիվերսիան. Լուսանկար

Ֆրանսիայի ոստիկանությունը կասկածում է, որ հինգշաբթի երեկոյան տեղի ունեցած երկաթուղային վթարի պատճառը կարող է դիվերսիան լինել, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները:
Ռուանից Կան ուղևորվող գնացքը ռելսերից դուրս է եկել, վագոնները խիստ վնասվել են, դրանցից երեքը շրջվել են: Վթարի հետևանքով 44 մարդ վնասվածքներ է ստացել, նրանցից մեկին՝ 18-ամյա աղջկա, ծայրահեղ ծանր վիճակում ուղղաթիռով հասցրել են հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք:
Քննիչները դեպքի վայրում հայտնաբերել են ռելսի հատված, որը կարող էին միտումնավոր վնասած լինել մինչև գնացքի՝ դրանով անցնելը: Տվյալ պահին դիվերսիայի վարկածը որպես առաջնային է դիտարկվում քննությունում:
Ուղևորներին օգնություն ցուցաբերելու և տարհանելու գործում ներգրավվել էին 130 հրշեջներ և փրկարարներ, շտապ բուժօգնության հինգ բրիգադ:
Բաց մի թողեք
Մելոնին բացառում է Ուկրաինայի հարցում ընտրական շրջադարձը
ԵԿԲ-ի նախագահը Նորմանդիայում անորոշության մեջ է թողնում բոլորին. Լուսանկար
Պայթյուններ՝ Բուլղարիայի ռազմական գործարանի պահեստներում