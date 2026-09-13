13/09/2026

EU – Armenia

Ֆրանսիայում երկաթուղային վթարի հավանական պատճառ ոստիկանությունը համարում է դիվերսիան. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/09/2026 1 min read

Ֆրանսիայի ոստիկանությունը կասկածում է, որ հինգշաբթի երեկոյան տեղի ունեցած երկաթուղային վթարի պատճառը կարող է դիվերսիան լինել, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները:

Ռուանից Կան ուղևորվող գնացքը ռելսերից դուրս է եկել, վագոնները խիստ վնասվել են, դրանցից երեքը շրջվել են: Վթարի հետևանքով 44 մարդ վնասվածքներ է ստացել, նրանցից մեկին՝ 18-ամյա աղջկա, ծայրահեղ ծանր վիճակում ուղղաթիռով հասցրել են հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք:

Քննիչները դեպքի վայրում հայտնաբերել են ռելսի հատված, որը կարող էին միտումնավոր վնասած լինել մինչև գնացքի՝ դրանով անցնելը: Տվյալ պահին դիվերսիայի վարկածը որպես առաջնային է դիտարկվում քննությունում:

Ուղևորներին օգնություն ցուցաբերելու և տարհանելու գործում ներգրավվել էին 130 հրշեջներ և փրկարարներ, շտապ բուժօգնության հինգ բրիգադ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մելոնին բացառում է Ուկրաինայի հարցում ընտրական շրջադարձը

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԿԲ-ի նախագահը Նորմանդիայում անորոշության մեջ է թողնում բոլորին. Լուսանկար

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պայթյուններ՝ Բուլղարիայի ռազմական գործարանի պահեստներում

13/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ռոմեո և Ջուլիետը»՝ նոր շնչով․ Սունդուկյանի 105-ամյա բեմի նոր բացահայտումները․ Լուսանկարներ

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօդաչու թռչող սարքի հարձակում Լայպցիգում. հետքերը, ըստ երևույթին, տանում են դեպի ռուսական հատուկ ծառայություններ

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Անհայտ կինը» (Woman Unknown) ֆիլմն արժանացել է Վենետիկի 83-րդ կինոփառատոնի «Ոսկե առյուծ» մրցանակին, իսկ «Նազա»-ն (Naza) ստացել է ժյուրիի հատուկ մրցանակը

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մելոնին բացառում է Ուկրաինայի հարցում ընտրական շրջադարձը

13/09/2026 infomitk@gmail.com