Եվրախորհրդարանը պատրաստ է Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել. հայտնել է պատգամավորը

Եվրախորհրդարանի՝ Չինաստանի հետ առևտրային հարաբերությունների գծով զեկուցող Պասկալ Կանֆինը հայտնել է, որ պատգամավորները պատրաստ են աջակցել Պեկինի դեմ ավելի խիստ միջոցառումների՝ ԵՄ արդյունաբերության ոլորտի կարևորագույն օրենսդրական նախաձեռնության շրջանակում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրախորհրդարանում տարբեր քաղաքական խմբերի միջև ձևավորվում է կոնսենսուս այն հարցի շուրջ, որ ԵՄ-ն պետք է ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրի Չինաստանի նկատմամբ, հայտնել է ավագ պատգամավոր Պասկալ Կանֆինը։
Կանֆինը, որը Եվրախորհրդարանում պատասխանատու է Չինաստանի հետ առևտրային հարաբերությունների համար (որպես զեկուցող), խիստ քննադատության է ենթարկել Պեկինի կողմից իրականացվող արտահանման ծավալների կտրուկ աճի հետևանքով առաջացած սպառնալիքը։
«Չինական քաղաքականության հիմնական նպատակն է դառնալ նոր համաշխարհային կարգի առաջատարը՝ հիմնվելով սեփական հզորության, սեփական արժեքների և Կոմունիստական կուսակցության բռնապետության վրա», – հարցազրույցում նշել է ֆրանսիացի լիբերալ քաղաքական գործիչը։
Բրյուսելն ու Պեկինը բանակցություններ են վարում՝ փնտրելով ուղիներ՝ վերականգնելու առևտրային հավասարակշռությունը, քանի որ ԵՄ-ն Չինաստանի հետ առևտրում օրական 1 միլիարդ եվրոյի դեֆիցիտ ունի։ Չինական արտահանման աճը ճնշում է գործադրել տեղական արտադրողների վրա՝ ուժեղացնելով մտավախությունները, որ մայրցամաքում տեղի է ունենում ապաարդյունաբերականացում, ինչի վկայությունն են ավտոմոբիլային և քիմիական ոլորտներում հայտնի գործարանների փակման դեպքերը։
Բանակցությունների շրջանակում ԵՄ առևտրի հարցերով հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը նախատեսում է այցելել Պեկին հոկտեմբերին։ Նա հայտարարել է, որ ԵՄ-ն պատրաստ է գործողությունների դիմել, եթե մինչ այդ պահը առաջընթաց չգրանցվի։
Եվրահանձնաժողովը դիտարկում է Չինաստանի արդյունաբերական գերիշխանությանը հակազդելու միջոցառումներ, այդ թվում՝ նոր կանոններ, որոնք կխրախուսեն ընկերություններին դիվերսիֆիկացնել մատակարարման կարևորագույն շղթաները, ինչպես նաև պաշտպանիչ միջոցներ, որոնք կսահմանափակեն առանցքային ապրանքների (օրինակ՝ հիբրիդ Արդյունաբերության ոլորտին առնչվող առանցքային օրինագծի հիմնական զեկուցողները ձգտում են ստեղծել «Made in Europe» («Արտադրված է Եվրոպայում») սկզբունքով գործող սերտ համագործակցության խումբ և ապահովել օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ավելի խիստ ստուգում։
Ընդհանուր առմամբ, այս քաղաքականությունը դիտարկվում է որպես արձագանք Չինաստանի գործողություններին և փորձ՝ ամրապնդելու մայրցամաքի արդյունաբերական հիմքը։
Կանֆինը նշեց, որ թեև խոշոր քաղաքական խմբավորումների միջև տարաձայնություններ կան Չինաստանի հարցում, ձևավորվում է ավելի կոշտ մոտեցում պահանջող կոնսենսուս։ Այդ դիրքորոշումը ստանում է աջակցություն քաղաքական ողջ սպեկտրում՝ ներառյալ ծայրահեղ ձախ և ծայրահեղ աջ ուժերի կողմից։
«Չեմ ասում, թե հարցն արդեն լուծված է, բայց կարծում եմ՝ մենք իսկապես կարող ենք հաղթել այս պայքարում խորհրդարանի ներսում», — հավելեց նա։
Կանֆինը զգուշացրեց, որ ավելի զգուշավոր մոտեցում կարող են ցուցաբերել ոչ թե խորհրդարանականները, այլ ազգային առաջնորդները։ ԵՄ կառավարությունները փորձում են մեղմել «Արդյունաբերության արագացման մասին օրենքի» (Industrial Accelerator Act) որոշ դրույթներ. օրինակ՝ նրանք ձգտում են «Made in Europe»-ի պահանջները (յուրաքանչյուր ապրանքի համար առանձին) հասանելի դարձնել այն երկրների համար, որոնք ԵՄ-ի հետ ունեն ազատ առևտրի կամ պետական գնումների ոլորտում համագործակցության համաձայնագրեր։
Այնուամենայնիվ, նա նկատեց, որ Գերմանիան՝ ԵՄ-ի խոշորագույն տնտեսություն ունեցող երկիրը, աստիճանաբար անցնում է ավելի կոշտ դիրքորոշման՝ մասամբ երկրի «Mittelstand»-ի (փոքր և միջին ձեռնարկություններից բաղկացած հատվածի) աճող աջակցության շնորհիվ, թեև խոշոր կորպորացիաները շարունակում են ներդրումներ կատարել Չինաստանում։
«Գերմանիայի կառավարությունը միշտ համարել է, որ այն, ինչ ձեռնտու է BMW-ին, BASF-ին և Mercedes-ին, ձեռնտու է բոլորին», — ասաց Կանֆինը։ — «Այսօր այդ մոտեցումը կարող է վերանայվել»։
Բեռլինի ցանկացած գործողություն, որը պատմականորեն կողմ է եղել Չինաստանի հետ ավելի սերտ առևտրային կապերին, կախված է կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կոալիցիայի ուժից: Կանցլերը ճնշման տակ է այն բանից հետո, երբ ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» կուսակցությունը անցյալ շաբաթ Սաքսոնիա-Անհալթ արևելյան երկրամասում հաղթանակ տարավ ընտրություններում։
Մերցի իշխանության թուլացման հետ մեկտեղ, Չինաստանը, հավանաբար, կիջնի Բեռլինի առաջնահերթությունների ցանկից ներքև, ասաց Յորգ Վուտկեն, Չինաստանի վաղեմի դիտորդ, որը խորհուրդ էր տալիս Մերցին փետրվարին Պեկին կատարած նրա առաջին այցից առաջ։
Ավելի մտահոգիչ հարցն այն է, թե որքան լուրջ ընդունել Մերցի վերջին կոչերը՝ ավելի կոշտ առևտրային գործողությունների և եվրոպական արդյունաբերության պաշտպանության վերաբերյալ: Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հուլիսյան մամուլի ասուլիսում Գերմանիայի կանցլերը հայտարարեց, որ Չինաստանի առևտրային ավելցուկը Եվրոպային աշխատատեղեր է արժենում և հայտարարեց, որ «պատրաստ չէ ընդունել ստատուս քվոն»։
Հաջորդական կառավարությունները զգուշավոր դիրքորոշում են որդեգրել Չինաստանի նկատմամբ՝ զգուշանալով այնտեղի գերմանական բիզնեսների դեմ հակահարվածներ հրահրելուց: Մերցի կոշտ խոսքերը, ըստ Վուտկեի, ուղղված էին ներքին լսարանին Սաքսոնիա-Անհալթ երկրամասի ընտրություններից առաջ։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան վերազինվում է. ժողովրդավարական կայունությունը պետք է դրա հիմքում դրվի
Ի՞նչն է վտանգված Շվեդիայի և Եվրոպայի համար. Ինչպե՞ս հետևել Շվեդիայի ընտրություններին՝ որպես փորձագետ
Արդյոք Լը Պենը կկործանի Ֆրանսիայի տնտեսությունը. Բավական է հարցնել Էմանուել Մակրոնին