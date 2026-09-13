«Անհայտ կինը» (Woman Unknown) ֆիլմն արժանացել է Վենետիկի 83-րդ կինոփառատոնի «Ոսկե առյուծ» մրցանակին, իսկ «Նազա»-ն (Naza) ստացել է ժյուրիի հատուկ մրցանակը

Մեյ էլ-Թուխիի դրաման պատմում է մի երիտասարդ դայակի և տնային տնտեսուհու կյանքի մասին, ով ամուսնանում է իր հարուստ և տարիքով ավելի մեծ գործատուի՝ այրի տղամարդու հետ, սակայն թաքցնում է ամոթալի մի գաղտնիք, որը սպառնում է կործանել նրա նոր կյանքն ու կարգավիճակը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո տիրող քաոսային իրավիճակում։
Շաբաթ օրը Վենետիկի 83-րդ կինոփառատոնում հեղինակավոր «Ոսկե առյուծ» մրցանակին արժանացավ Մեյ էլ-Թուխիի «Անհայտ կինը» ֆիլմը՝ դրամա, որը պատմում է նացիստական օկուպացիայից հետո Դանիայում տիրող իրավիճակի մասին։
Էլ-Թուխին միակ կինն էր, ով այս տարի միանձնյա ռեժիսորական աշխատանք է կատարել հիմնական մրցութային ծրագրում ընդգրկված ֆիլմերից մեկում։
Ֆիլմի կենտրոնում երիտասարդ Մարիի կերպարն է (դերակատար՝ Մաթիլդա Արսել)․ վերջինիս՝ «Լավագույն դերասանուհի» անվանակարգում հաղթանակը ֆիլմին ապահովում է հազվադեպ հանդիպող կրկնակի հաջողություն։ Մարին դայակ և տնային տնտեսուհի է, ով պատրաստվում է ամուսնանալ իր հարուստ գործատուի հետ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո։ Սակայն նա թաքցնում է գերմանացի զինվորի հետ անցյալում ունեցած մտերիմ կապի մասին գաղտնիքը, որը սպառնում է վտանգել նրա համբավը։
Հարավկորեացի ռեժիսոր Լի Չանգ-դոնգի՝ դասակարգային խնդիրներին և աշխատանքին նվիրված պոետիկ ֆիլմը՝ «Հնարավոր սեր»-ը (Possible Love), արժանացել է «Արծաթե առյուծ» մրցանակին (ժյուրիի մեծ մրցանակ), որը համարվում է երկրորդ կարևորագույն պարգևը։ «Հնարավոր սեր»-ը Լիի առաջին ֆիլմն է վերջին ութ տարվա ընթացքում՝ 2018 թվականին մեծ ճանաչում ստացած «Այրվողը» (Burning) ֆիլմից հետո։
Ժյուրիի հատուկ մրցանակին է արժանացել իսրայելցի կինոռեժիսորներ Յուվալ Աբրահամի և Ռեյչել Սզորի «Նազա» (Naza) ֆիլմը՝ Գազայի պատերազմում կիրառված ռազմական ռազմավարությունների մասին պատմող ցնցող վավերագրական ժապավենը։
«Մեզ Ժյուրին ռեժիսուրայի համար նախատեսված «Արծաթե առյուծ» մրցանակը շնորհեց Իլյա Կրժանովսկուն՝ «Դաու» (Dau) ֆիլմի համար․ սա ատոմային ռումբը ստեղծած խորհրդային ֆիզիկոսների մասին պատմող նախագիծ է, որի վրա աշխատանքը տևել է ավելի քան 20 տարի։
Կրժանովսկին, ով հրաժարվել էր Ռուսաստանի քաղաքացիությունից՝ ի նշան Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի դեմ բողոքի, մրցանակը նվիրեց ուկրաինացիներին, այդ թվում՝ այնտեղ ծնված իր մորը։
Մեգի Ջիլենհոլի գլխավորած ժյուրին հաղթողների անունները հայտարարեց շաբաթ երեկոյան կայացած արարողության ժամանակ․ լավագույն դերասանի մրցանակին արժանացավ Ջոն Մալկովիչը՝ CIA-ի մասին պատմող «Վայրի ձի՝ ինը» (Wild Horse Nine) սև կատակերգությունում կատարած դերի համար։
Մալկովիչը ներկա չէր արարողությանը, սակայն տեսաուղերձ էր ուղարկել՝ բացատրելով, որ Մոնրեալում նկարահանումների է մասնակցում։
«Ինձ համար մեծ պատիվ է արժանանալ այս մրցանակին, որը շնորհվել է այնքան հրաշալի դերասանների», – ասաց Մալկովիչը։
Մարտին Մակդոնայի «Վայրի ձի՝ ինը» ֆիլմը նույնպես արժանացավ հանդիսատեսի բուռն ծափահարություններին, որոնք տևեցին ավելի քան 10 րոպե։ Սև կատակերգությունը պատմում է CIA-ի երկու գործակալների մասին, ովքեր մեկնում են Զատկի կղզի՝ 1973 թվականին Չիլիում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջումից կարճ ժամանակ առաջ։
Պրեմիերայի ժամանակ ուշադրության կենտրոնում էին ֆիլմի գլխավոր դերակատարներ Ջոն Մալկովիչի և Սեմ Ռոքուելի խաղը։
Մակդոնան նախկինում ևս ներկայացրել է երկու ֆիլմ այս փառատոնում՝ «Երեք պաստառ Էբբինգի սահմանին, Միսսուրի» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) և «Ինիշերինի բանշիները» (The Banshees of Inisherin)։
Նա նախկինում սցենարի համար մրցանակներ է ստացել երկու ֆիլմերի համար էլ, իսկ Քոլին Ֆարելը դերասանական մրցանակի է արժանացել վերջինիս համար։
«Անհայտ կինը» (Unknown Woman) ֆիլմի դերասանուհի Մաթիլդա Արսելը հուզված էր՝ ստանալով լավագույն դերասանուհու մրցանակը․ նա նշեց, որ մրցանակը շատ ծանր է, և որոշեց այն դնել հատակին՝ խոսելիս։
«Սա ֆիլմում իմ առաջին գլխավոր դերն է, և առաջին անգամ եմ մասնակցում կինոփառատոնի,- ասաց նա։ – Ինձ համար մեծ պատիվ է»։
Ֆրանսիացի ռեժիսոր Ստեֆան Բրիզեն արժանացավ սցենարի համար նախատեսված մրցանակին՝ կորպորատիվ ոլորտին առնչվող «Լավ փոքրիկ զինվորը» (A Good Little Soldier) դրամայի համար։
Մալու Խեբիզին արժանացավ Մարչելո Մաստրոյանիի անվան մրցանակին (որը շնորհվում է խոստումնալից դերասանին)՝ Սեդրիկ Կանի «15/18 (Ապաքինման վայրը)» ֆիլմում կատարած դերի համար․ ֆիլմի գործողությունները ծավալվում են պետական հիվանդանոցի՝ դեռահասների հոգեբուժական բաժանմունքում։
Բաց մի թողեք
«Ռոմեո և Ջուլիետը»՝ նոր շնչով․ Սունդուկյանի 105-ամյա բեմի նոր բացահայտումները․ Լուսանկարներ
Բրամսի մտքից՝ Չայկովսկու սիրտ․ Արմինե Գրիգորյանն ու Հայաստանի Կամերային նվագախումբը
«Ռոմեո և Ջուլիետ»-ով՝ դեպի Սունդուկյանի թատրոնի 105-րդ թատերաշրջան. Լուսանկարներ