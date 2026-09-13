13/09/2026

EU – Armenia

Եթե ձմռանը հարվածեն մեր էներգետիկ համակարգին, հայելային պատասխան կտանք. Զելենսկի

infomitk@gmail.com 13/09/2026 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկիրը պատրաստ է և կարող է համարժեք արձագանքել ռուսական ուժերի գործողություններին ու հարվածներին։

«Եթե նրանք ձմռանը հարվածեն մեր էներգետիկ համակարգին, հայելային պատասխան կտանք: Եթե Ուկրաինայում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ լինեն, նույնը կտեսնեն Ռուսաստանում»,- ընդգծել է Զելենսկին:

Միևնույն ժամանակ, նա վստահեցրել է, որ Կիևը միշտ կողմնակից է եղել խաղաղ այլընտրանքին՝ երկխոսությանը, և կարևորել է եռակողմ բանակցությունների անցկացումը։ Նա նաև շեշտել է Սև ծովով պարենային մատակարարումների ապահովման և էներգետիկ զինադադարի հաստատման անհրաժեշտությունը։

«Սակայն եթե Մոսկվան չի ցանկանում ավարտել պատերազմը, ապա գործընկերները պետք է այդ խնդիրը լուծելու միջոց գտնեն»,- հավելել է Ուկրաինայի նախագահը։

Զելենսկին Վաշինգտոնին կոչ է արել Ռուսաստանի դեմ նոր ու հզոր պատժամիջոցներ սահմանել՝ Մոսկվային պատերազմը ֆինանսավորելու հնարավորությունից զրկելու համար։ Նա նաև մտահոգություն է հայտնել որոշումների կայացման ձգձգումների վերաբերյալ․ «Երբեմն չեմ հասկանում՝ ինչու որոշումները չեն կարող արագ կայացվել»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մելոնին բացառում է Ուկրաինայի հարցում ընտրական շրջադարձը

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԿԲ-ի նախագահը Նորմանդիայում անորոշության մեջ է թողնում բոլորին. Լուսանկար

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պայթյուններ՝ Բուլղարիայի ռազմական գործարանի պահեստներում

13/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ռոմեո և Ջուլիետը»՝ նոր շնչով․ Սունդուկյանի 105-ամյա բեմի նոր բացահայտումները․ Լուսանկարներ

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօդաչու թռչող սարքի հարձակում Լայպցիգում. հետքերը, ըստ երևույթին, տանում են դեպի ռուսական հատուկ ծառայություններ

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Անհայտ կինը» (Woman Unknown) ֆիլմն արժանացել է Վենետիկի 83-րդ կինոփառատոնի «Ոսկե առյուծ» մրցանակին, իսկ «Նազա»-ն (Naza) ստացել է ժյուրիի հատուկ մրցանակը

13/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մելոնին բացառում է Ուկրաինայի հարցում ընտրական շրջադարձը

13/09/2026 infomitk@gmail.com